VW:s krisflirt med Kina: Nu växer oron i Tyskland

Planerna är drastiska. Under kvällen meddelades omfattande nedskärningar i modellutbudet.

VW kommer även att begränsa antalet tillgängliga utrustningsnivåer och tillval.

Därmed bekräftar VW tidigare mediauppgifter om att det globala modellutbudet utanför Kina krymper med cirka 50 procent fram till år 2035.

Motoralternativ, utrustningspaket och tekniska utföranden ska minskas med upp till 75 procent.

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En miljon färre fordon

Koncernen planerar även att minska produktionen med en miljon enheter. Nya nivån blir 9 miljoner fordon per år.

Före pandemiåren hade VW siktet inställt på 12 miljoner fordon per år, men det målet har redan sänkts till 10 miljoner.

Koncernen lämnar inga detaljer kring hur många som får lämna sina jobb eller vilka fabriker som läggs ned.

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Enligt uppgift till Bild avser vd Oliver Blume att kapa 120 000 jobb, 70 000 fler än vad som tidigare aviserats.

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