VW kapar drastiskt i fabriker, modeller och jobb. Samtidigt pågår en flirt med Kina från biljättens sida. Nu växer oron i Tyskland.
VW:s krisflirt med Kina: Nu växer oron i Tyskland
VW ska halvera sitt modellutbud till 2035. Fyra fabriker och upp till 120 000 jobb är i farozonen när biljätten skär ner för att överleva.
Under torsdagen höll VW-koncernens styrelse ett krismöte kring biltillverkarens framtid.
Planerna är drastiska. Under kvällen meddelades omfattande nedskärningar i modellutbudet.
VW kommer även att begränsa antalet tillgängliga utrustningsnivåer och tillval.
Därmed bekräftar VW tidigare mediauppgifter om att det globala modellutbudet utanför Kina krymper med cirka 50 procent fram till år 2035.
Motoralternativ, utrustningspaket och tekniska utföranden ska minskas med upp till 75 procent.
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En miljon färre fordon
Koncernen planerar även att minska produktionen med en miljon enheter. Nya nivån blir 9 miljoner fordon per år.
Före pandemiåren hade VW siktet inställt på 12 miljoner fordon per år, men det målet har redan sänkts till 10 miljoner.
Koncernen lämnar inga detaljer kring hur många som får lämna sina jobb eller vilka fabriker som läggs ned.
Enligt uppgift till Bild avser vd Oliver Blume att kapa 120 000 jobb, 70 000 fler än vad som tidigare aviserats.
Fyra fabriker i farozonen
Fyra tyska fabriker är hårt pressade. VW kan inte längre garantera att nya fordon kommer att tillverkas i Emden, Zwickau, Hannover och hos Audi i Neckarsulm, när de nuvarande modellernas produktionscykler når sitt slut.
Inga formella beslut fattades vid VW:s styrelsemöte torsdag. Sent på kvällen rapporterade Süddeutsche Zeitung att företagsledningens planer på kostnadsbesparingar inte hade fått styrelsens godkännande.
I Tyskland växer oron över vad man ser som en alltmer intensiv satsning på Kina från VW-koncernens sida.
I april kunde VW gå ut med nyheten om hur ”Volkswagen-koncernen växlar upp sin satsning i Kina”.
Det handlade då om ”över 20 nya elektrifierade modeller på väg ut på marknaden”.
”Volkswagen-koncernen lanserar sin största produktoffensiv någonsin i Kina, för Kina”, konstaterade VW.
VW-chefen vag om Kina
Sedan dess har ryktena varit intensiva kring ett utvecklat samarbete, där det bland annat talats om produktion av kinesiska elbilar i VW-fabriker i Tyskland och även om mer utvecklat samarbete i andra delar.
När Oliver Blume i samband med företagets krismöte torsdag lämnade ett videomeddelande på knappt fyra minuter var beskedet vagt.
”Tyskland är vår hemmaplan och kommer att förbli ett viktigt industriellt nav för VW-koncernen”, sade Blume.
Blume påpekade att VW i Tyskland har en stark industriell bas, ingenjörskonst i världsklass och en tät integration mellan forskning, utveckling och produktion.
”Men i ljuset av den globala konkurrensen räcker inte detta längre”, konstaterade VW-chefen.