Ett lågt utropspris, osäker historik och tydliga brister stoppade inte spekulanterna. När Kronofogden sålde en Rolls-Royce Phantom drog budgivningen iväg – och slutade långt över förväntan.
Budhysteri hos Kronofogden – Rolls-Royce sköt i höjden
Det började som en auktion bland många.
Men när en Rolls-Royce Phantom VII från 2006 dök upp hos Kronofogden väcktes snabbt ett ovanligt intresse.
En bil som en gång kostade över fyra miljoner kronor låg plötsligt ute till ett utropspris som fick marknaden att reagera.
Inledningsvis såg det ut som ett fynd. De första buden låg till och med under utropsnivån. Men det skulle snabbt förändras.
Samtidigt visar utvecklingen i det absoluta lyxsegmentet hur extrem prissättningen kan bli. Rolls-Royce har nyligen presenterat en helelektrisk modell med ett startpris på omkring 100 miljoner kronor, vilket gör den till världens dyraste elbil.
Osäker historik väckte frågor
Ju mer information som kom fram, desto mer komplex blev bilden.
Bilen var högerstyrd och importerad till Sverige först 2022.
Mätarställningen angavs till under 8 000 mil, vilket i sig väckte viss skepsis. När chassinumret granskades framkom en annan historia.
Vid en tidigare auktion i Storbritannien beskrevs bilen som en tidigare chaufförsbil från ett lyxhotell i Macau. Redan 2016 uppgavs den då ha gått över 17 000 mil.
Det skapade en tydlig osäkerhet kring bilens faktiska skick och historik. Samtidigt fanns fler varningssignaler.
Vid kontroll rapporterades felmeddelanden kopplade till nivåregleringen. Servicebok saknades och både interiör och exteriör visade slitage.
Marknaden avgjorde ändå
Trots detta ökade intresset.
Budgivningen tog fart och auktionen utvecklades snabbt till något mer än en rationell affär. Kritiken mot värderingen växte parallellt.
Flera pekade på att ovanliga objekt som lyxbilar riskerar att få missvisande prisbilder i standardiserade system. Men i slutändan blev det tydligt vad som styr marknaden.
“Det handlade om vad någon faktiskt var beredd att betala.”
När klubban föll landade slutpriset på 510 000 kronor, drygt tre gånger över utropspriset.
Samtidigt är den här typen av auktioner långt ifrån ovanliga.
Kronofogden säljer regelbundet utmätt egendom, från bilar till fastigheter, för att driva in skulder. Auktionstorget hos Kronofogden fungerar som en marknadsplats där priset i slutändan avgörs helt av budgivningen, inte av någon traditionell värdering.
