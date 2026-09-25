Älgolyckorna dubbleras nu i september och oktober – brunstiga älgtjurar springer förvirrat över vägarna

Olyckor fördubblas

I flera län fördubblas antalet älgolyckor under september och oktober jämfört med andra månader.

En förklaring är att hösten sammanfaller med brunsten. Djuren förändrar då sitt rörelsemönster och framför allt älgtjurarna rör sig över betydligt större områden när de söker efter älgkor, berättar SVT.

”Älgtjurarna springer över vägarna och söker älgkor på olika håll och är väldigt förvirrade”, säger Annika Mazetti på Älgskadefondsföreningen till SVT.

Risken är särskilt stor under gryning och skymning, då djuren är aktiva samtidigt som många människor befinner sig på vägarna på väg till och från arbetet.

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Den långsiktiga utvecklingen pekar dessutom på fler viltolyckor totalt. Under 2025 inträffade över 70 000 viltolyckor på svenska vägar. Under de första åtta månaderna 2026 låg antalet sju procent högre än under motsvarande period året innan.

I Jönköpings län hade antalet olyckor med älg på väg och järnväg fram till början av september ökat med drygt 30 procent jämfört med samma period 2025.

Struntar i varningsskyltar

Bilister bör ta älgskyltar, och andra viltvarningsskyltar för den delen, på större allvar menar Älgskadefondsföreningen.

”Varningsskyltar bryr sig inte folk om”, klargör Annika Mazetti.

Det finns också andra tecken som kan avslöja ett djur vid vägkanten. Bilens strålkastare kan få älgens ögon att blänka i mörkret. Reflexstolpar längre fram kan också plötsligt skymmas eller förändras när ett stort djur rör sig mellan dem och bilen.

Det viktigaste rådet är ändå att sänka hastigheten och anpassa den efter sikt och väglag. Förare bör samtidigt undvika mobiltelefoner och andra skärmar och hålla ordentligt avstånd till bilen framför.

När höstmörkret sänker sig över Sverige bör bilister alltså sakta ner, ta skyltar på allvar och tänka på att förvirrade älgar snabbt kan ta sig över vägarna, och att det ofta händer snabbt och att man får väldigt kort tid på sig att reagera.

Skyltar som denna bör tas på största allvar. (Foto: TT)

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Den som kolliderar med älg, rådjur, kronhjort, dovhjort, vildsvin, björn, varg, järv, lodjur, utter, mufflonfår eller örn är enligt lag skyldig att anmäla olyckan till polisen.

Det gäller även om djuret verkar oskadat eller försvinner från platsen. Du ska ringa 112 så snart som möjligt och dessutom märka ut olycksplatsen, så att en eftersöksjägare kan hitta ett eventuellt skadat djur.

Att inte anmäla en sådan viltolycka är straffbart och kan leda till böter.

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