Köpmanin över – bilförsäljningen backar

Försäljningen av nya bilar minskade med 300 000 i juni från 15,6 miljoner till 15,3 miljoner, enligt siffror från Cox Automotive.

“Nu ser vi en nedgång i försäljningen eftersom efterfrågan innan tullarna nu i stort sett dragit fram de människor som var ute på marknaden i år. Många ville köpa innan tullarna trädde i kraft”, säger Mark Schirmer, chef för branschinsikter på Cox Automotive, till Al Jazeera.

Det ser heller inte ut som om köplusten kommer att återvända på ett bra tag.

Tullarna kommer att höja priserna

Bilindustrin har varit i fokus för den amerikanska administrationen som vill se en större, inhemsk, industri. Men den oförutsägbara tullpolitik som förts av president Donald Trump har gjort det svårt för bolagen att planera. Mycket tyder på att det kommer att bli stora prishöjningar framöver.

Förra månaden meddelade Volvo att tullarna kommer att kosta dem 1,2 miljarder dollar under andra kvartalet, skriver Fortune.

Ford säger även att de förväntar sig en minskad årlig vinst till 3 miljarder dollar efter att ha drabbats av 800 miljoner dollar från tullar under andra kvartalet. GM meddelade att de förväntar sig en minskning på 5 miljarder dollar. Toyota sa att de förväntar sig 9,5 miljarder dollar i tullrelaterade vinstnedgångar för året.

Det kommer också att leda till höjda priser. Bland annat har Ford meddelat att de kommer att höja priset på bilar tillverkade i Mexiko med så mycket som 2 000 dollar. Enligt Cox Automotive kan priserna höjas med mellan 4 och 8 procent de kommande sex månaderna.

I maj meddelade Ford också att de skulle behöva höja priserna på några av sina bilar tillverkade i Mexiko. Prishöjningen kan i vissa fall bli så mycket som 2 000 dollar, rapporterade Reuters.