Köpmanin över – bilförsäljningen backar

Försäljningen av nya bilar i USA faller inför hot om höjda priser. Foto: (Brad Starkey / Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Inför hotet om tullar passade många amerikaner på att köpa sig en bil till ett rimligt pris. Men nu är köpfesten över och försäljningen backar och priserna höjs.

Försäljningen av nya bilar minskade med 300 000 i juni från 15,6 miljoner till 15,3 miljoner, enligt siffror från Cox Automotive.

“Nu ser vi en nedgång i försäljningen eftersom efterfrågan innan tullarna nu i stort sett dragit fram de människor som var ute på marknaden i år. Många ville köpa innan tullarna trädde i kraft”, säger Mark Schirmer, chef för branschinsikter på Cox Automotive, till Al Jazeera.

Det ser heller inte ut som om köplusten kommer att återvända på ett bra tag.

Tullarna kommer att höja priserna

Bilindustrin har varit i fokus för den amerikanska administrationen som vill se en större, inhemsk, industri. Men den oförutsägbara tullpolitik som förts av president Donald Trump har gjort det svårt för bolagen att planera. Mycket tyder på att det kommer att bli stora prishöjningar framöver.

Förra månaden meddelade Volvo att tullarna kommer att kosta dem 1,2 miljarder dollar under andra kvartalet, skriver Fortune.

Ford säger även att de förväntar sig en minskad årlig vinst till 3 miljarder dollar efter att ha drabbats av 800 miljoner dollar från tullar under andra kvartalet. GM meddelade att de förväntar sig en minskning på 5 miljarder dollar. Toyota sa att de förväntar sig 9,5 miljarder dollar i tullrelaterade vinstnedgångar för året.

Det kommer också att leda till höjda priser. Bland annat har Ford meddelat att de kommer att höja priset på bilar tillverkade i Mexiko med så mycket som 2 000 dollar. Enligt Cox Automotive kan priserna höjas med mellan 4 och 8 procent de kommande sex månaderna.

I maj meddelade Ford också att de skulle behöva höja priserna på några av sina bilar tillverkade i Mexiko. Prishöjningen kan i vissa fall bli så mycket som 2 000 dollar, rapporterade Reuters.

Begagnat upp – elbilar ner

Som ett resultat av de utlovade tullarna har amerikanska konsumenter nu i större utsträckning börjat se sig om efter begagnade bilar som redan finns på marknaden.

Försäljningen av begagnade bilar har ökat med 2,3 procent jämfört med samma tid förra året, enligt en rapport från Used Car Index. Men utbudet av begagnade bilar är begränsat och tullarna förväntas, indirekt, att höja priserna på både nya och begagnade bilar.

De stora förlorarna förväntas dock bli elbilstillverkarna. Dessa drabbas inte bara av tullar utan även av borttagande av ett skatteavdrag på upp till 7 500 dollar för elektriska fordon.

Avdraget försvinner dock först den 30 september. Detta innebär att det just nu pågår en köpfest på elektriska bilar för de konsumenter som velat köpa men av olika anledningar väntat, skriver CNBC.

Konsumenterna köpte nästan 130 100 nya elbilar i juli, den näst högsta månatliga försäljningssiffran någonsin. Försäljningssiffran kom efter 136 000 sålda i december, enligt siffror från Cox Automotive.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

