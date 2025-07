Den vackraste Jaguar som aldrig byggdes – en sorglig saga

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Från koncept till produktion – nästan

I maj 2011 meddelade Jaguar att de skulle bygga C-X75 i en begränsad upplaga om 250 bilar, med ett pris “från 8,5 miljoner svenska kronor” och med de första leveranserna planerade till 2013.

För att möta den snäva tidsplanen togs Williams Advanced Technology in för att förbereda bilen för vägen. De fick en uppsättning utmanande mål: produktionsbilen skulle ha en acceleration från 0 till 160 kilometer i timmen som en Bugatti Veyron, koldioxidutsläpp som en Toyota Prius och en eldriven räckvidd som en Chevrolet Volt.

Dessutom skulle den se exakt ut som den ursprungliga konceptbilen.

För att uppnå dessa höga mål fick den fantastiska exteriören inte ändras, men allt under skalet var tvunget att omformas. Medan konceptbilen byggdes kring en aluminiumstruktur klädd i plast, skulle produktionsbilen använda en ultrastyv kolfiberkaross täckt med kolfiberpaneler.

Jaguar C-X75 (Foto: Jaguar MENA/Creative Commons Attribution 2.0)

De små turbinerna, trots att de var en fin idé, genererade för mycket värme för att vara praktiska. Drivlinan omkonstruerades därför till en laddhybrid med en elmotor per axel, som fick ström från ett 19 kWh batteri monterat bakom sätena och strax framför en förbluffande 1,6-liters fyrcylindrig motor, härstammande från ett olyckligt Cosworth F1-projekt.

Denna motor skulle varva till 10 200 varv per minut och, med hjälp av både turboladdare och kompressor, leverera 502 hästkrafter.

Den totala systemeffekten översteg 850 hästkrafter, vilket gav en acceleration från 0 till 100 kilometer i timmen på under tre sekunder och en topphastighet på 354 kilometer i timmen.

Precis som utlovat var den eldrivna räckvidden cirka 64 kilometer och den officiella koldioxidutsläpps siffran var endast 89 gram per kilometer. Att packa all denna teknik utan att förstöra konceptbilens form krävde nyskapande tänkande, vilket är anledningen till att bränsletanken till exempel hamnade under mittkonsolen.

Jaguar C-X75 (Foto: Jaguar MENA Creative Commons Attribution 2.0)

Mörka moln över projektet

Att hålla alla de olika drivlinans komponenter vid rätt temperatur var en ännu större utmaning och krävde totalt tio kylare. Detta tvingade Ian Callum och hans designteam att lägga till några subtila nya intag och utlopp till utställningsbilens form.

När ingenjörsarbetet var klart och designen anpassad till detta, byggdes fem prototyper. I 18 månader arbetade Jaguar- och Williams-ingenjörerna intensivt med utvecklingsarbetet tills mörka moln samlades över projektet.

Den globala ekonomin var inte på topp, och många på Jaguar mindes den senaste gången företaget försökte sälja en flaggskepps-superbil mot bakgrund av finansiell osäkerhet. Förföljda av minnet av osålda XJ220, avbröt Jaguars ledning C-X75-projektet i december 2012.

Prototypflottan fortsatte att testa ett tag i forsknings- och utvecklingssyfte. En av bilarna förstördes i en olycka på Gaydon-testbanan, och sedan lades projektet tyst ner.

Jaguar C-X75 CALLUM Designs (Foto: Calreyn88 Wikimedia)

Ett sista uppträdande

Men C-X75 var för vacker för att bara försvinna och återuppstod i Bond-filmen Spectre från 2015 som skurkens, Mr. Hinx, transportmedel. För att möjliggöra detta snyggade Jaguar och Williams till två av ingenjörsprototyperna för närbilder och byggde en serie om fem stuntbilar med stålramar, glasfiberpaneler, rallyfjädring för asfalt och 5-liters V8-motorer i mitten, redo att jaga Bonds Aston DB10 genom Roms gator.

Det sista kapitlet i den sorgliga berättelsen om C-X75 kom efter filminspelningen, när Jaguar beslutade att sälja fyra av stuntbilarna.

Innan de släpptes ut på marknaden byggdes de om av Williams och skickades sedan till en gemensam testbana för bilindustrin i Spanien för en sista provkörning. Berättelsen förtäljer att när de fantastiska orange C-X75-bilarna lastades av lastbilen, gjorde även normalt avtrubbade ingenjörer från andra bilföretag en förvånad dubbelkoll, i tron att Jaguar ändrat sig och beslutat att tillverka denna fantastiska bil trots allt.

Men nej. C-X75 var dödfödd.

