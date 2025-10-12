Koenigsegg stäms på miljoner efter uppsägning av chef

En före detta chef på den svenska biltillverkaren Koenigsegg fick sparken förra året efter att ha bjudit in en representant från konkurrenten Porsche till fabriken i Ängelholm, skriver HD/Sydsvenskan.

Händelsen har nu utvecklats till en rättslig strid där chefen driver ett omfattande krav på bolaget.

Hög chef fick lämna efter två år

Mannen hade en gedigen bakgrund inom lyxbilsindustrin, med tidigare anställningar hos både Porsche och Bugatti, innan han år 2022 tillträdde sin chefsposition på Koenigsegg.

Bara två år senare stängdes han av och fick senare sparken.

Anledningen till avskedandet var att han under två dagar bjudit in en representant från Porsche, tillsammans med dennes son, för ett besök i bilfabriken i Ängelholm.

Koenigsegg anklagar den före detta medarbetaren för illojalitet och brott mot företagets sekretessregler. Enligt Koenigseggs ägare, Christian von Koenigsegg, innebar besöket en stor risk att Porsche-representanten skulle få tillgång till känslig och hemlig information.

Detta gällde i synnerhet information om bolagets nya växellåda, som de uppger har kostat mellan 1 miljard kronor och 1,5 miljarder kronor att utveckla.