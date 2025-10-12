Mannen hävdar att det var ett affärsmässigt besök, men nu står miljonbelopp på spel. Vad hände egentligen hos lyxbilsjätten?
Koenigsegg stäms på miljoner efter uppsägning av chef
En före detta chef på den svenska biltillverkaren Koenigsegg fick sparken förra året efter att ha bjudit in en representant från konkurrenten Porsche till fabriken i Ängelholm, skriver HD/Sydsvenskan.
Händelsen har nu utvecklats till en rättslig strid där chefen driver ett omfattande krav på bolaget.
Hög chef fick lämna efter två år
Mannen hade en gedigen bakgrund inom lyxbilsindustrin, med tidigare anställningar hos både Porsche och Bugatti, innan han år 2022 tillträdde sin chefsposition på Koenigsegg.
Bara två år senare stängdes han av och fick senare sparken.
Anledningen till avskedandet var att han under två dagar bjudit in en representant från Porsche, tillsammans med dennes son, för ett besök i bilfabriken i Ängelholm.
Koenigsegg anklagar den före detta medarbetaren för illojalitet och brott mot företagets sekretessregler. Enligt Koenigseggs ägare, Christian von Koenigsegg, innebar besöket en stor risk att Porsche-representanten skulle få tillgång till känslig och hemlig information.
Detta gällde i synnerhet information om bolagets nya växellåda, som de uppger har kostat mellan 1 miljard kronor och 1,5 miljarder kronor att utveckla.
Därför vill Koenigsegg in på börsen
Vem styr egentligen Koenigseggs framtid? Rekryteringen av en tidigare toppchef från Volvo Cars avslöjar bolagets dolda planer. Koenigsegg förbereder för
Miljonkrav och löfte om jobb i tvist
Den sparkade chefen menar å sin sida att besöket hade både affärsmässig och privat karaktär och att gästen inte kunde ha sett något som inte redan var allmänt känt. Trots detta förklarade Christian att förtroendet för medarbetaren var förbrukat.
Mannen valde då att stämma sin förra arbetsgivare. I stämningen kräver han ett allmänt skadestånd på 175 000 kronor samt att få ut sin avtalade månadslön på 139 200 kronor per månad från tiden för avskedandet fram tills tvisten är slutgiltigt avgjord.
Utöver detta kräver han och hans fru bolaget på drygt 900 000 kronor. Paret menar att Koenigsegg hade lovat frun en anställning som hon aldrig fick.
Här är svenskens nya superjobb: “Vill ta oss till nästa nivå”
En tidigare toppchef hos den svenska biljätten Volvo Cars tar nu steget över till en helt annan typ av tillverkare. Övergången har väckt stor
Koenigsegg bestrider alla krav
Koenigsegg tillbakavisar samtliga krav. I en skriftlig kommentar till HD/Sydsvenskan skriver Jonas Berndtsson, vice president people and culture på Koenigsegg, att de anser att det fanns sakliga skäl för uppsägningen.
Bolaget bestrider därmed yrkandet om ogiltigförklaring av uppsägningen och hävdar dessutom att inget löfte om jobb till mannens fru någonsin gavs.
Rättegången kommer att inledas i Helsingborgs tingsrätt den 17 november. Bland de kallade att vittna finns Christian och hans fru Halldora von Koenigsegg, som är bolagets operativa chef.
Svenska Koenigsegg krossar jättens rekord – är snabbast igen
Det svenska företaget Koenigsegg har återigen visat att de är i världsklass när det kommer till hastighet. De har slagit ett nyligen satt rekord och
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
