Här är svenskens nya superjobb: "Vill ta oss till nästa nivå"

En strategi för global expansion

Värvningen av Ekdahl, som har en gedigen bakgrund inom bilindustrin, är en del av Koenigseggs plan att ta sin verksamhet till nästa nivå. Företaget har under de senaste åren tagit betydande steg mot att bli en större spelare på marknaden.

Under 2024 passerade de för första gången en årsomsättning på över en miljard kronor, närmare bestämt 1,4 miljarder kronor, vilket visar på en stark tillväxt.

Undertecknad och Christian von Koenigsegg på deras testbana. Fördel att inte ha hår. (Foto: Åsa Wallenrud)

Koenigseggs grundare och vd, Christian von Koenigsegg, uttrycker stor tillförsikt i Ekdahls förmåga att bidra till företagets framtid.

“Han har lång erfarenhet som finanschef, känner till branschen väl och delar våra mål och värderingar”, säger von Koenigsegg.

Han tillägger att de ser fram emot att ‘kombinera vår passion för innovation med en sund ekonomi för Koenigseggs framtid’.

Ekonomiskt ledarskap och innovation

Ekdahl själv är hedrad över sin nya roll och ser fram emot att bidra med sin expertis.

Koenigsegg Sadair’s Spear (Foto: Koenigsegg)

“Jag är ivrig att bidra till nästa kapitel – att stödja smart tillväxt, öka värdet och hjälpa till att ta Koenigseggs globala påverkan till nästa nivå”, säger Ekdahl.

Han lyfter fram att företagets ‘obevekliga strävan efter innovation, dess hantverk i världsklass och djärva ambitioner’ har berört honom djupt.

Miljardomsättning och rekordvinst för Koenigsegg. Dagen PS

Koenigsegg har nyligen genomfört stora investeringar för att skala upp sin produktion. Den nya finanschefen förväntas spela en nyckelroll i att navigera företagets finansiella strategi. Detta är avgörande för att Koenigsegg ska kunna fortsätta sin expansion internationellt, utan att förlora den unika identitet som har gjort märket känt över hela världen.

Med Ekdahl ombord hoppas företaget kunna kombinera sin passion för teknisk innovation med ett sunt ekonomiskt ledarskap för att säkerställa långsiktig finansiell stabilitet och fortsatt tillväxt.

