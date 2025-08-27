Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Här är svenskens nya superjobb: "Vill ta oss till nästa nivå"

Johan Ekdahl lämnar Volvo för Koenigsegg. (Foto: Koenigsegg och Volvo)
Johan Ekdahl lämnar Volvo för Koenigsegg. (Foto: Koenigsegg och Volvo)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

En tidigare toppchef hos den svenska biljätten Volvo Cars tar nu steget över till en helt annan typ av tillverkare.

Övergången har väckt stor uppmärksamhet i branschen.

Den nya rollen markerar ett strategiskt drag från sportbilstillverkaren som siktar mot en internationell expansion, men vad det innebär för företagens framtid är ännu oklart, skriver Di.

Från familjebilar till hyperbilar

Den tidigare finanschefen för Volvo Cars, Johan Ekdahl, tillträder den 3 november som ny finanschef hos den exklusiva sportbilstillverkaren Koenigsegg. Utnämningen ses som ett viktigt steg för det Ängelholm-baserade företaget som siktar på att växa globalt, med en tydlig inriktning på sund ekonomi.

Ekdahl, som hade flera ledande befattningar på Volvo Cars mellan 2015 och 2025, lämnade företaget i våras efter att den tidigare vd:n Håkan Samuelsson kom tillbaka till sin post. Enligt Ekdahl själv var hans avgång utan dramatik, något han kommenterade med orden: “jag ser ingen dramatik. Det är sådana saker som hände”‘.

2021 Koenigsegg Regera (Foto: Bonhams Cars)
2021 Koenigsegg Regera (Foto: Bonhams Cars)

Hans övergång från ett företag med en topphastighetsspärr på 180 kilometer i timmen till ett som tillverkar några av världens snabbaste hyperbilar är ett minst sagt intressant karriärval.

En strategi för global expansion

Värvningen av Ekdahl, som har en gedigen bakgrund inom bilindustrin, är en del av Koenigseggs plan att ta sin verksamhet till nästa nivå. Företaget har under de senaste åren tagit betydande steg mot att bli en större spelare på marknaden.

Under 2024 passerade de för första gången en årsomsättning på över en miljard kronor, närmare bestämt 1,4 miljarder kronor, vilket visar på en stark tillväxt.

Undertecknad och Christian von Koenigsegg på deras testbana. Fördel att inte ha hår. (Foto: Åsa Wallenrud)
Undertecknad och Christian von Koenigsegg på deras testbana. Fördel att inte ha hår. (Foto: Åsa Wallenrud)

Koenigseggs grundare och vd, Christian von Koenigsegg, uttrycker stor tillförsikt i Ekdahls förmåga att bidra till företagets framtid.

“Han har lång erfarenhet som finanschef, känner till branschen väl och delar våra mål och värderingar”, säger von Koenigsegg.

Han tillägger att de ser fram emot att ‘kombinera vår passion för innovation med en sund ekonomi för Koenigseggs framtid’.

Ekonomiskt ledarskap och innovation

Ekdahl själv är hedrad över sin nya roll och ser fram emot att bidra med sin expertis.

Koenigsegg Sadair's Spear (Foto: Koenigsegg)
Koenigsegg Sadair’s Spear (Foto: Koenigsegg)

“Jag är ivrig att bidra till nästa kapitel – att stödja smart tillväxt, öka värdet och hjälpa till att ta Koenigseggs globala påverkan till nästa nivå”, säger Ekdahl.

Han lyfter fram att företagets ‘obevekliga strävan efter innovation, dess hantverk i världsklass och djärva ambitioner’ har berört honom djupt.

Miljardomsättning och rekordvinst för Koenigsegg. Dagen PS

Koenigsegg har nyligen genomfört stora investeringar för att skala upp sin produktion. Den nya finanschefen förväntas spela en nyckelroll i att navigera företagets finansiella strategi. Detta är avgörande för att Koenigsegg ska kunna fortsätta sin expansion internationellt, utan att förlora den unika identitet som har gjort märket känt över hela världen.

Med Ekdahl ombord hoppas företaget kunna kombinera sin passion för teknisk innovation med ett sunt ekonomiskt ledarskap för att säkerställa långsiktig finansiell stabilitet och fortsatt tillväxt.

Svenska Koenigsegg krossar jättens rekord – är snabbast igen

Det svenska företaget Koenigsegg har återigen visat att de är i världsklass när det kommer till hastighet. De har slagit ett nyligen satt rekord och

Christian von KoenigseggKoenigseggVolvo
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

