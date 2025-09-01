Dagens PS
Därför vill Koenigsegg in på börsen

Koenigsegg satsar på att börsnoteras. Anställda blir delägare. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Vem styr egentligen Koenigseggs framtid? Rekryteringen av en tidigare toppchef från Volvo Cars avslöjar bolagets dolda planer.

Koenigsegg förbereder för en eventuell framtida börsnotering. För att göra sig redo har man nyligen rekryterat en ny finanschef med stor erfarenhet av börsnoteringar.

Inga beslut är fattade ännu, men dörren mot börsen står tydligen på glänt.

Förberedelser för en notering

Koenigsegg Automotive, en exklusiv tillverkare av supersportbilar, ser en framtida börsnotering som en möjlighet att bredda ägarkretsen och öka synligheten för företaget, skriver Di.

Bolaget vill att dörren till börsen ska vara öppen och sökte därför en person med rätt erfarenhet av börser. Den nya finanschefen, Johan Ekdahl, har tidigare varit finanschef för Volvo Cars sedan 2022.

Här är svenskens nya superjobb: “Vill ta oss till nästa nivå”

En tidigare toppchef hos den svenska biljätten Volvo Cars tar nu steget över till en helt annan typ av tillverkare. Övergången har väckt stor

Även om de två bolagen är väldigt olika, menar Halldora von Koenigsegg, styrelseordförande och operativ chef för Koenigsegg, att han har en värdefull kunskap om börsbolag, internationella kontakter, bilar, teknik och produktion.

Rekryteringen av Ekdahl är ytterligare ett steg i förberedelserna för en eventuell börsnotering. Halldora betonar att inga beslut om att notera bolaget ännu är fattade, men att allt fler förberedelser görs för att vara redo.

Tidigare i år gick bolaget från att vara privat till publikt, vilket är ett viktigt steg mot en notering. I samband med detta skifte i bolagsstruktur blev Halldora styrelseordförande, medan hennes make och bolagets grundare, Christian von Koenigsegg, fortsätter som vd. I ett publikt bolag får nämligen inte vd och styrelseordförande vara samma person.

2021 Koenigsegg Regera (Foto: Bonhams Cars)
Anställda får möjlighet att bli delägare

En av de största anledningarna till att Koenigsegg överväger en framtida börsnotering är att ge de anställda en chans att vara en del av bolaget och få en andel i verksamheten. Halldora förklarar att om det går bra för bolaget, går det bra för alla inblandade.

Att erbjuda anställda delägarskap är ett sätt att kunna konkurrera om de bästa talangerna inom branschen. Alla anställda har för första gången erbjudits ett incitamentsprogram där de fått köpa optioner i bolaget. Gensvaret på detta program har varit mycket positivt.

Bolaget har även ett intresse av att bli mer synligt för en bredare publik. Med ett snittpris per bil på cirka 29 miljoner kronor är det få som har möjlighet att äga en Koenigsegg. Men med en börsnotering skulle fler bli involverade i bolaget och dess framgångar.

Halldora nämner också att de har en växande svensk community vilket de tycker är mycket roligt.

Jesko Absolut WR-02459 (Foto: Koenigsegg)
Jesko Absolut WR-02459 (Foto: Koenigsegg)

Kraftig tillväxt och fortsatt kontroll

Under de senaste åren har Koenigsegg Automotive expanderat kraftigt med en ny produktionsanläggning intill huvudkontoret i Ängelholm. Antalet anställda är nu cirka 850 personer.

Förra året passerade omsättningen miljardgränsen och uppgick till totalt 1,4 miljarder kronor. Samtidigt vände verksamheten från förlust till vinst. En eventuell notering skulle innebära att en minoritetspost släpps för handel, men makarna Koenigsegg avser att behålla kontrollen över bolaget.

De säger att de har en långsiktig syn på bolaget. Makarna Koenigsegg har även ett stort intresse för svenska börsbolag och har investeringar i flera företag. Christian är största ägare i belysningsföretaget Plejd, där Halldora sitter i styrelsen.

Makarna och deras närstående finns även på ägarlistan i OXE Marine, Oncopeptides, Tribox Group och läkemedelsbolagen Lipum och Dicot Pharma.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

