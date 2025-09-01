Därför vill Koenigsegg in på börsen

Koenigsegg förbereder för en eventuell framtida börsnotering. För att göra sig redo har man nyligen rekryterat en ny finanschef med stor erfarenhet av börsnoteringar.

Inga beslut är fattade ännu, men dörren mot börsen står tydligen på glänt.

Förberedelser för en notering

Koenigsegg Automotive, en exklusiv tillverkare av supersportbilar, ser en framtida börsnotering som en möjlighet att bredda ägarkretsen och öka synligheten för företaget, skriver Di.

Bolaget vill att dörren till börsen ska vara öppen och sökte därför en person med rätt erfarenhet av börser. Den nya finanschefen, Johan Ekdahl, har tidigare varit finanschef för Volvo Cars sedan 2022.

Även om de två bolagen är väldigt olika, menar Halldora von Koenigsegg, styrelseordförande och operativ chef för Koenigsegg, att han har en värdefull kunskap om börsbolag, internationella kontakter, bilar, teknik och produktion.

Rekryteringen av Ekdahl är ytterligare ett steg i förberedelserna för en eventuell börsnotering. Halldora betonar att inga beslut om att notera bolaget ännu är fattade, men att allt fler förberedelser görs för att vara redo.

Tidigare i år gick bolaget från att vara privat till publikt, vilket är ett viktigt steg mot en notering. I samband med detta skifte i bolagsstruktur blev Halldora styrelseordförande, medan hennes make och bolagets grundare, Christian von Koenigsegg, fortsätter som vd. I ett publikt bolag får nämligen inte vd och styrelseordförande vara samma person.

