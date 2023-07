Hollywood-kungens lyxbil

Misslyckat arbete

JN-chassie nummer 2585 levererades sålunda till den ansedda karossbyggaren karossmakaren Rollston som byggde en convertible coupé på bilen och levererade den till Clark Gable 1935.

Men Rollstons arbete var inte helt lyckat. Taket läckte och Gable blev inte alls nöjd med bilen. Knappt inkörd skickades därför bilen till karossbyggarna Bohman & Schwartz i Pasadena för att helt byggas om till ett nytt utseende och funktion.

Maurice Schwartz håller i ritningen till en Rolls-Royce som ska få en fantastisk strömlinjeformad kaross. Schwartz och hans kompanjon Chris Bohman, var kända för sitt förträffliga hantverk och känsla för linjer och kvalité. (Foto: arkiv)

Chris Bohman och Marurice Schwartz var kända för sitt utomordentliga arbete, som aldrig lämnade något att önska. Listan på ändringar som Gable ville ha gjort, var lång. Rutan skulle göras rak. Motorhuven skulle förlängas, ny plats för de dubbla reservhjulen och hela bilen, utom de kromade detaljerna, skulle målas i samma färg som karossen.

Tätt som dasspapper

Bakgrunden till den snabba ombyggnaden av bilen, sägs härstamma från en festnatt i Hollywood. Gable hade tillbringat stora delar av kvällen med en av Hollywoods stora gunstlingar, Carole Lombard, och lämnade festen genom att bjuda henne på en åktur i Duesenbergen.

ANNONS

Det regnade den kvällen och turen blev blöt på utsidan men tyvärr också allt blötare inne i coupén. Till slut kommenterade Lombard bilens läckande tak att det verkade hålla emot regnet lika bra som ett toalettpapper.

Efter ombyggnationen blev Clark Gable mycket nöjd med bilen. Den hade nu byggts om till en enorm roadster med en låg cabriolet, som till och med lär ha hållit tätt mot regnen i Kalifornien. (Foto: Arkiv)

Efter ombyggnaden blev Gable mycket nöjd med bilen och använde den flitigt som vardagsbil runt i Kalifornien. Trots den lite tveksamma starten på hans och Carole Lombards förhållande, gifte sig de båda 1939 och blev ett oskiljaktigt par i Hollywoods liv och nattliv.

Duesenbergen kom att bli en mycket uppskattad ägodel för Clark Gable, som använde den flitigt.

(Foto: Arkiv/colorerad av Michael James Kopcha)

1940 tog paret Duesenbergen ut på en långresa upp utefter den amerikanska västkusten och vidare över till Kanada för att slutligen landa i Vancouver. Där garanterades bilen tillfälligt medan paret tog tåget åter till Hollywood.

Paret Clark Gable och Carole Lombard gifte sig 1939 och blev ett av filmvärldens mest omskrivna.

Tyvärr ville ödet en annan väg… (Foto: WikiCommons)

Tanken var att återvända till Vancouver och därifrån fortsätta bilfärden. Men ödet ville tyvärr annorlunda.

Dödlig krasch

Den 16 januari 1942, var Carole Lombard på väg hem till parets ranch i Californien via flyg. Lombard hade just avslutat sin 57:e film To be och not to be, när planet, en DC3:a kraschade och samtliga 22 ombord omkom.

Ingen överlevde den våldsamma kraschen när Transcontinental & Western Airlines Flight #3 flög rakt in i berget Mount Potosi nära Las Vegas. Haverirapporten fastslog att det var den mänskliga faktorn som var orsaken till olyckan. (Foto: AP)

Clark Gables liv vältes nu uppochned och vänner till honom, sa senare att han aldrig återhämtade sig från förlusten av sin älskade Carole Lombard.

Intresset för Duesenbergen i Vancouver slocknade också. Bilen var alltför förknippad med Lombard och den såldes med Gables order att bilen inte fick säljas till Kalifornien igen.

ANNONS

Idag är Gables Duesenberg en av den amerikanska bilindustrins stora historiska “landmärken”. Vem som idag äger bilen är dock höljt i dunkel. (Foto: Gooding & Co)

Idag är Clark Gables Duesenberg en av den amerikanska bilindustrins absoluta pärlor. Bilen har överlevt en vandring mellan ett otal ägare och lika många renoveringar av olika klass och genomförande.

Återkomsten till Kalifornien

Den återkom en kortare tid till Kalifornien när den visades upp på the Blackhawk Collection där den mötte ett otroligt intresse och har sedan dess försökt säljas några gånger men aldrig riktigt nått upp till säljarnas förväntningar.

Snacket om denna historiska bil, säger att den fortfarande finns kvar i USA hos en samlare. Men var och hos vem, är inte allmänt känt.

Läs mer om:

Hollywood-skylten som överlevde

De åtta rikaste i Hollywood

Carole Lombards dödskrasch