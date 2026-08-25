Ödesvecka för Volkswagen: 50 000 anställda hänger löst

”De närmaste veckorna är avgörande: Alla måste samla sig. Vi har lanserat den största transformationsplanen i Volkswagenkoncernens historia”, säger han till Bild am Sonntag.

Fyra fabriker inte konkurrenskraftiga

Volkswagen har redan aviserat ett omfattande sparprogram. Nu har Blume dessutom slagit fast att koncernen kan behöva skära ytterligare omkring 50 000 jobb för att bli konkurrenskraftig.

Volkswagen har pekat ut fyra tyska fabriker – Emden, Hannover, Zwickau och Audi-fabriken i Neckarsulm – där det i dag saknas konkurrenskraftig produktion för 2030-talet.

Några beslut om nedläggningar är ännu inte fattade. Det är just det som nu skapar öppen konflikt mellan ledningen och de anställdas representanter.

”Ett framtidsprogram kan inte skapas eller upprätthållas bara genom att tala om sänkta arbetskostnader, personalnedskärningar och ifrågasätta framtiden för olika anläggningar. Vart är företaget egentligen på väg?”, säger företagsrådets ordförande Daniela Cavallo, representant för arbetstagarna, inför mötesveckan enligt ZDF Heute.