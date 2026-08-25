Volkswagens kris går nu från kalkylblad till fabriksgolvet. På en vecka ska ledningen möta de anställda – och 50 000 hänger löst, samt fyra fabriker.
Ödesvecka för Volkswagen: 50 000 anställda hänger löst
På tisdagen ställer sig Volkswagen-chefen Oliver Blume inför de anställda i Wolfsburg. Därefter följer möten på ytterligare åtta orter fram till den 31 augusti. Redan på onsdagen väntar Emden och Zwickau – två av de fabriker vars framtid hänger i luften.
”De närmaste veckorna är avgörande: Alla måste samla sig. Vi har lanserat den största transformationsplanen i Volkswagenkoncernens historia”, säger han till Bild am Sonntag.
Fyra fabriker inte konkurrenskraftiga
Volkswagen har redan aviserat ett omfattande sparprogram. Nu har Blume dessutom slagit fast att koncernen kan behöva skära ytterligare omkring 50 000 jobb för att bli konkurrenskraftig.
Volkswagen har pekat ut fyra tyska fabriker – Emden, Hannover, Zwickau och Audi-fabriken i Neckarsulm – där det i dag saknas konkurrenskraftig produktion för 2030-talet.
Några beslut om nedläggningar är ännu inte fattade. Det är just det som nu skapar öppen konflikt mellan ledningen och de anställdas representanter.
”Ett framtidsprogram kan inte skapas eller upprätthållas bara genom att tala om sänkta arbetskostnader, personalnedskärningar och ifrågasätta framtiden för olika anläggningar. Vart är företaget egentligen på väg?”, säger företagsrådets ordförande Daniela Cavallo, representant för arbetstagarna, inför mötesveckan enligt ZDF Heute.
Kritiserar företagets kommunikation
Företagsrådet har redan gjort klart att tvångsuppsägningar och fabriksnedläggningar inte är förhandlingsbara. De kritiserar också företagsledningens ”katastrofala externa kommunikation”, enligt Bild. De anställda och deras familjer känner sig ”osäkra och rädda”, enligt en undersökning som företagsrådet presenterat.
Volkswagen-vd:n Oliver Blume är också orolig – för hela företagets framtid:
”De närmaste åren kommer att vara avgörande för vem som stannar kvar i loppet och vem som når toppen”, säger han enligt ZDF Heute.
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