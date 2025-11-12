Kameror i bilen blir allt vanligare - det här behöver du veta

Allt fler bilägare väljer att utrusta sina fordon med kameror, antingen som fabriksmonterade system eller som eftermonterade dashcams.

Det kan förbättra tryggheten vid olyckor och fungera som stöd vid försäkringsärenden.

Men den ökade utbredningen innebär samtidigt ett större ansvar för den enskilde ägaren. Det skriver DN.

Kameran som inte bara fångar, utan filmar alla

Även om det inte finns ett generellt förbud mot kameror i bilen i Sverige.

I en markering från Integritetsskyddsmyndigheten heter det att en kamera som filmar vid parkering på allmän plats inte längre omfattas av det särskilda undantaget för hemmabruk. Det skriver imy.se.

Det innebär att ägaren kan komma att omfattas av reglerna i både kamerabevakningslagen och GDPR. “Eftersom bilar är rörliga innebär det att väldigt många personer kommer att filmas när man kör runt – människor som inte alls har något brottsligt motiv utan bara råkar passera,” säger juristen Sebastian Caicedo Gordh.