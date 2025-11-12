Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Kameror i bilen blir allt vanligare - det här behöver du veta

Det finns en mängd kameror i moderna bilar som ser dig och din omgivning. Vad görs med den informationen? (Foto: Getty Images)
Det finns en mängd kameror i moderna bilar som ser dig och din omgivning. Vad görs med den informationen?
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Kameror blir allt vanligare i moderna bilar, men med tekniken följer också nya krav på ansvar och laglydighet.

Allt fler bilägare väljer att utrusta sina fordon med kameror, antingen som fabriksmonterade system eller som eftermonterade dashcams.

Det kan förbättra tryggheten vid olyckor och fungera som stöd vid försäkringsärenden.

Men den ökade utbredningen innebär samtidigt ett större ansvar för den enskilde ägaren. Det skriver DN.

Kameran som inte bara fångar, utan filmar alla

Även om det inte finns ett generellt förbud mot kameror i bilen i Sverige.

I en markering från Integritetsskyddsmyndigheten heter det att en kamera som filmar vid parkering på allmän plats inte längre omfattas av det särskilda undantaget för hemmabruk. Det skriver imy.se.

Det innebär att ägaren kan komma att omfattas av reglerna i både kamerabevakningslagen och GDPR. “Eftersom bilar är rörliga innebär det att väldigt många personer kommer att filmas när man kör runt – människor som inte alls har något brottsligt motiv utan bara råkar passera,” säger juristen Sebastian Caicedo Gordh.

Vad måste du som bilägare tänka på

För att undvika problem bör du ta hänsyn till flera avgörande punkter:

  • Kameran ska riktas och användas med ett tydligt syfte till exempel dokumentation vid olyckor eller parkeringsskador.
  • Undvik att filma områden som omfattar allmän plats eller grannars tomt och att spara material längre än nödvändigt.
  • Delning av inspelat material i sociala medier kräver särskild försiktighet, du riskerar annars att omfattas av personuppgiftslagen.

Så påverkar detta dig: Konkret och ekonomiskt

För dig som arbetar med bilar, eller äger verksamhet och har flera fordon, handlar det inte bara om teknik.

Det handlar om ägarkalkyl, riskhantering och efterlevnad.

En otillåten inspelning kan leda till integritetsklagomål och i förlängningen sämre förtroende från kunder eller samarbetspartners.

Att tidigt informera alla användarnaheten i bilen och dokumentera rutiner blir därför affärskritiskt.

Sammanfattningsvis: kameror i bilen är här för att stanna, men det är du som ägare som står med ansvaret.

Kontrollera att systemet används rätt, att inspelningar hanteras korrekt och att du är medveten om vilka regler som gäller för din fordonsflotta eller din privata bil.

kamerorMotorSverige
Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

