Ny oro på oljemarknaden kan pressa upp bensinpriset kraftigt

Konflikten kring Iran och den ökade osäkerheten runt Hormuzsundet har fått oljepriset att stiga igen och flera experter varnar nu för att bensin och diesel kan bli betydligt dyrare under sommarmånaderna.

För svenska bilister kan det innebära högre kostnader både hemma och ute på Europas vägar.

Flera bedömare pekar på att bensinpriset i ett värsta scenario kan närma sig nivåer som senast sågs under energikrisen 2022, särskilt om transporterna genom Hormuzsundet störs ytterligare och semestertrafiken ökar kraftigt i Europa.

Oljemarknaden pressas från flera håll

Hormuzsundet är en av världens viktigaste transportvägar för olja.

En stor del av världens oljeexport passerar genom området varje dag och marknaden reagerar snabbt när risken för störningar ökar.

Efterfrågan på drivmedel stiga kraftigt under sommaren när fler reser, flyger och använder energi för kylning och luftkonditionering.

Det internationella energiorganet IEA har varnat för att globala oljelager redan pressas hårt efter flera veckor med osäkerhet på marknaden.

“Marknaden är känslig för långvariga störningar”, uppger energibedömare kring utvecklingen.

Brentoljan har redan stigit tydligt de senaste veckorna och flera banker räknar nu med fortsatt hög volatilitet.