Oroligheterna kring Iran och Hormuzsundet skakar nu energimarknaden, och experter varnar för att sommarens bilresor kan bli dyrare än många räknat med.
Ny oro på oljemarknaden kan pressa upp bensinpriset kraftigt
Sommaren närmar sig och miljontals européer planerar semesterresor med bil genom Europa.
Men oron växer snabbt på energimarknaden.
Konflikten kring Iran och den ökade osäkerheten runt Hormuzsundet har fått oljepriset att stiga igen och flera experter varnar nu för att bensin och diesel kan bli betydligt dyrare under sommarmånaderna.
För svenska bilister kan det innebära högre kostnader både hemma och ute på Europas vägar.
Flera bedömare pekar på att bensinpriset i ett värsta scenario kan närma sig nivåer som senast sågs under energikrisen 2022, särskilt om transporterna genom Hormuzsundet störs ytterligare och semestertrafiken ökar kraftigt i Europa.
Oljemarknaden pressas från flera håll
Hormuzsundet är en av världens viktigaste transportvägar för olja.
En stor del av världens oljeexport passerar genom området varje dag och marknaden reagerar snabbt när risken för störningar ökar.
Efterfrågan på drivmedel stiga kraftigt under sommaren när fler reser, flyger och använder energi för kylning och luftkonditionering.
Det internationella energiorganet IEA har varnat för att globala oljelager redan pressas hårt efter flera veckor med osäkerhet på marknaden.
“Marknaden är känslig för långvariga störningar”, uppger energibedömare kring utvecklingen.
Brentoljan har redan stigit tydligt de senaste veckorna och flera banker räknar nu med fortsatt hög volatilitet.
Diesel kan bli extra känsligt
Experter pekar ut diesel som särskilt utsatt.
Transportsektorn, industrin och stora delar av Europas logistik är fortfarande starkt beroende av diesel trots att elbilarna blivit fler. Om dieselpriserna fortsätter uppåt kan det därför påverka långt mer än bara bilisternas tankningar.
Högre transportkostnader riskerar också att göra varor och livsmedel dyrare vilket i sin tur kan pressa inflationen uppåt igen.
“Dyrare energi får snabbt effekter i hela ekonomin”, konstaterar flera marknadsanalytiker.
Bilsemestern kan bli betydligt dyrare
För svenska familjer som planerar långa bilresor genom Europa kan utvecklingen bli märkbar redan inom några veckor.
Högre oljepris påverkar inte bara Sverige utan även bensin och dieselpriser i länder som Tyskland, Frankrike, Italien och Österrike.
Marknaden är ovanligt osäker.
Skulle situationen kring Iran förvärras ytterligare kan oljepriset stiga snabbt och slå direkt mot drivmedelspriserna vid pump.
Flera experter rekommenderar därför bilister att följa prisutvecklingen noggrant, planera sina tankstopp och räkna med större bränslekostnader än tidigare somrar.
För många hushåll kan årets dyraste semesterutgift bli själva tankningen.
Missa inte:
Ska du köpa elbil? Här är fem saker du inte får missa – Dagens PS
Ferrari klassiker får nytt liv i exklusiv specialversion – Dagens PS