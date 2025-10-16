Det finns bilar som man beundrar på avstånd, och så finns Alfa Romeo Montreal. En bil som förenar italiensk skönhet, racingteknik och designhistoria i en enda formfulländad skapelse. Mer än femtio år efter premiären fortsätter den att förföra med samma självsäkra elegans.
Italiensk skönhet fyller 50 – får bilälskare att tappa andan än i dag
Alfa Romeo Montreal tillhör den sällsynta skaran bilar som aldrig förlorar sin dragningskraft. Marcello Gandinis linjer för Bertone gör att den ser lika rätt ut i dag som när prototypen visades på världsutställningen i Montréal 1967.
Den orange kupén är som en rullande skulptur, en studie i rörelse och proportioner. De karakteristiska luftintagen bakom dörrarna, det sluttande taket och strålkastarlocken som fälls upp över dubbla lyktor ger Montreal ett uttryck som ibland känns mer konstverk än bil.
Bertone-design på högvarv
Alfa Romeo Montreal har proportioner som är kompakta men kraftfulla, med detaljer som är både lekfulla och disciplinerade. Det märks att Bertone är i full blom här.
De turbinformade Campagnolo-fälgarna förstärker bilens ingenjörsglans, medan fronten är ett konststycke i sig. Runda lyktor ligger som juveler bakom sina skyddande lock och väcks till liv med en rörelse som känns nästan organisk. Bakpartiet är kantigt men balanserat, och de dubbla avgasrören antyder att det som väntar under huven inte är något alldagligt.
En motor med själ
När nyckeln vrids vaknar Montreal till med ett dovt, beslutsamt muller som snabbt byggs upp till en kraftfull symfoni. Den 2,6-liters V8:an, utvecklad direkt ur Alfas tävlingsprogram, andas genom åtta individuella insug och fyller kupén med ett ljud som snarare känns än hörs. Det är en motor med temperament, rå men kultiverad. Och när varvräknaren rör sig uppåt blir ljudet till ett pulserande crescendo av ren körglädje.
På rätt väg och i rätt tempo uppstår den balans mellan kraft och karaktär som gör Montreal till en sann grand tourer.
Kör med känsla och bli belönad
Förarplatsen bjuder på överraskande ergonomi. Sittpositionen är låg, ratten i trä ligger rätt i händerna och växellådan från ZF arbetar med kort, distinkt rörelse. Sikten framåt är god, men Montreal kräver respekt när vägen börjar svänga.
Styrningen kräver ett lätt handlag, bromsarna är mer progressiva än aggressiva och chassit prioriterar följsamhet framför ren tävlingsskärpa. Det gör Montreal till en bil som belönar den som kör med känsla snarare än kraft. I ett jämnt tempo, där vägen får flyta fram, visar den sin rätta karaktär. Alfa Romeo Montreal är en äkta grand tourer med själ och finess.
En resa till sjuttiotalet
Kupén är en tidsresa till tidigt sjuttiotal. Instrumentbrädan är skulptural och dramatisk, med tre djupa huvar och mätare som nästan gömmer sig i skuggan. Många detaljer känns mer som formexperiment än funktion, men helheten är genomtänkt och påkostat.
Den träratt som många exemplar levererats med är lika vacker som greppvänlig, och mittkonsolen samlar reglagen i tydliga rader. De små nischerna bakom sätena påminner mest om bagagehyllor, men Montreal har aldrig byggts för praktiska kompromisser. Den är skapad för två, föraren och bilen.
Alfa Romeo Montreal – en bil som jagar hjärtan
Montreal är inte byggd för att vinna tävlingar, utan för att vinna människors hjärtan. Den förenar skönhet, ljud och närvaro på ett sätt som få moderna bilar ens försöker få till.
När solens sista strålar träffar den orange lacken och strålkastarlocken blinkar till är det lätt att förstå varför ägarna håller fast vid sina bilar i decennier.
Fakta: Alfa Romeo Montreal (1970–1977)
- Design: Marcello Gandini för Bertone
- Motor: 2,6-liters V8 med mekanisk insprutning, cirka 200 hk
- Växellåda: 5-växlad manuell från ZF
- 0–100 km/h: Omkring 7,5 sekunder
- Toppfart: Cirka 220 km/h
- Tillverkade exemplar: Cirka 3 900
- Typ: Gran Turismo, byggd för resor med stil, inte varvtider
- Kännetecken: Luftintag bakom dörrarna, unika strålkastarlock, distinkt V8-klang
- Samlarvärde: Stadigt stigande, särskilt för exemplar i originalskick med dokumenterad historik
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
