Italiensk skönhet fyller 50 – får bilälskare att tappa andan än i dag

En motor med själ

När nyckeln vrids vaknar Montreal till med ett dovt, beslutsamt muller som snabbt byggs upp till en kraftfull symfoni. Den 2,6-liters V8:an, utvecklad direkt ur Alfas tävlingsprogram, andas genom åtta individuella insug och fyller kupén med ett ljud som snarare känns än hörs. Det är en motor med temperament, rå men kultiverad. Och när varvräknaren rör sig uppåt blir ljudet till ett pulserande crescendo av ren körglädje.

På rätt väg och i rätt tempo uppstår den balans mellan kraft och karaktär som gör Montreal till en sann grand tourer.

Kör med känsla och bli belönad

Förarplatsen bjuder på överraskande ergonomi. Sittpositionen är låg, ratten i trä ligger rätt i händerna och växellådan från ZF arbetar med kort, distinkt rörelse. Sikten framåt är god, men Montreal kräver respekt när vägen börjar svänga.

Styrningen kräver ett lätt handlag, bromsarna är mer progressiva än aggressiva och chassit prioriterar följsamhet framför ren tävlingsskärpa. Det gör Montreal till en bil som belönar den som kör med känsla snarare än kraft. I ett jämnt tempo, där vägen får flyta fram, visar den sin rätta karaktär. Alfa Romeo Montreal är en äkta grand tourer med själ och finess.

Montreal bjuder på detaljer som väcker nostalgi, lite som en tidsresa till tidigt sjuttiotal. Foto: Andrew Bone samt Granada Turnier via Wikimedia Commons

En resa till sjuttiotalet

Kupén är en tidsresa till tidigt sjuttiotal. Instrumentbrädan är skulptural och dramatisk, med tre djupa huvar och mätare som nästan gömmer sig i skuggan. Många detaljer känns mer som formexperiment än funktion, men helheten är genomtänkt och påkostat.

Den träratt som många exemplar levererats med är lika vacker som greppvänlig, och mittkonsolen samlar reglagen i tydliga rader. De små nischerna bakom sätena påminner mest om bagagehyllor, men Montreal har aldrig byggts för praktiska kompromisser. Den är skapad för två, föraren och bilen.

Det är lätt att förstå varför ägare till Alfa Romeo Montreal behåller sina bilar. Foto: Arese Museo Storico

Alfa Romeo Montreal – en bil som jagar hjärtan

Montreal är inte byggd för att vinna tävlingar, utan för att vinna människors hjärtan. Den förenar skönhet, ljud och närvaro på ett sätt som få moderna bilar ens försöker få till.

När solens sista strålar träffar den orange lacken och strålkastarlocken blinkar till är det lätt att förstå varför ägarna håller fast vid sina bilar i decennier.

Fakta: Alfa Romeo Montreal (1970–1977)

Design: Marcello Gandini för Bertone

Marcello Gandini för Bertone Motor: 2,6-liters V8 med mekanisk insprutning, cirka 200 hk

2,6-liters V8 med mekanisk insprutning, cirka 200 hk Växellåda: 5-växlad manuell från ZF

5-växlad manuell från ZF 0–100 km/h: Omkring 7,5 sekunder

Omkring 7,5 sekunder Toppfart: Cirka 220 km/h

Cirka 220 km/h Tillverkade exemplar: Cirka 3 900

Cirka 3 900 Typ: Gran Turismo, byggd för resor med stil, inte varvtider

Gran Turismo, byggd för resor med stil, inte varvtider Kännetecken: Luftintag bakom dörrarna, unika strålkastarlock, distinkt V8-klang

Luftintag bakom dörrarna, unika strålkastarlock, distinkt V8-klang Samlarvärde: Stadigt stigande, särskilt för exemplar i originalskick med dokumenterad historik

