Experternas dom: Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce

Interiör – Italiensk känsla med ett stänk av ställplan

Interiören i Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce har fått blandade recensioner. Många delar, inklusive all switchgear, kommer från Stellantis standardkomponenter, vilket får vissa att känna att det inte är tillräckligt exklusivt för en Alfa Romeo.

Autocar beskriver dörrkorten som “exakt samma som i Avenger och känns lika billiga, liksom instrumentbrädan”. Dock finns det inslag av Alfas designarv, som den dubbla kåpan över instrumentklustret, även om det bara täcker en rektangulär skärm.

Den 10,25-tums pekskärmen är snyggt integrerad i instrumentbrädan, men mjukvaran är densamma som i andra Stellantis-bilar, vilket vissa upplever som något långsamt och mindre användarvänligt än konkurrenternas system.

Trots detta noterar Electrifying att “du har också trådlös Apple CarPlay och Android Auto, trådlösa programuppdateringar och betydligt förbättrad ruttplanering som kan inkludera laddstopp.”

Vissa finesser som den färgskiftande ambientbelysningen och ormlogotyperna på luftventilerna ger dock en tydlig Alfa-touch.

Förarpositionen, med en låg sittställning och en förarfokuserad instrumentbräda, bidrar till en ombonad känsla. De skålade Sabelt-sätena i Veloce-versionen adderar en sportig touch. Bagageutrymmet på 400 liter (för EV-versionerna) är anständigt för bilstorleken, och en praktisk “frunk” finns för förvaring av en laddkabel.

Däremot är utrymmet i baksätet något begränsat, vilket gör den mindre lämpad för långa tonåringar eller skrymmande barnstolar.

Läcker Alfa Romeo bil men saknar det där lilla extra. (Foto: Alfa Romeo)

Prestanda och köregenskaper – lekfull och engagerande

Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce får genomgående högt betyg när det gäller körglädje, särskilt i Veloce-utförandet. Med 280 hästkrafter accelererar den från 0 till 100 kilometer i timmen på 5,9 sekunder.

Suspensionen har uppgraderats med en 25 millimeter lägre markfrigång, hydrauliska bump stops och en mekanisk differential. Autocar beskriver körupplevelsen som “välavvägd och nyanserad” och menar att den “känns mer som en traditionell halvkombi” än en kompakt SUV. Topgear hyllar den som “a lot of fun in Veloce form”.

Även om de lägre utrustningsnivåerna Elettrica och Speciale har en mjukare fjädring, beskrivs de som “behagligt direkta och tillfredsställande” med välavvägd styrning. Veloce-versionen är dock den som verkligen förmedlar den klassiska Alfa-känslan. Topgear noterar att “styrningen är inte bara skarp, utan chassit hänger med.” och att den är “kul och givande att pressa till gränsen”.

D-läget (Dynamic) i körprogrammen gör att ESP-systemet blir mer förlåtande, och bilen svarar lekfullt vid gasuppsläpp i kurvor. Bromsarna, särskilt i Veloce-utförandet med större 380 millimeter bromsskivor, får också beröm för sin respons.

Räckvidd och laddning – en akilleshäl för långfärder

Räckvidden är den aspekt där Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce får mest kritik. Med ett användbart batteripack på 50,8 kWh (totalt 54 kWh), testades Veloce-versionen av Arena EV under verkliga förhållanden. Vid en temperatur på 14°C visade testet att bilen inte presterar lika bra som många av sina konkurrenter, särskilt i högre hastigheter.

Vid 60 kilometer i timmen uppvisade Junior Veloce en god effektivitet, jämförbar med mindre kraftfulla fordon. Men den relativt lilla batterikapaciteten begränsar den totala räckvidden. Tester visade följande resultat:

Vid 60 kilometer i timmen: 449 kilometer (11,3 kWh per 100 kilometer). Jämförelsevis uppnådde en Renault Megane E-Tech EV60 540 kilometer och en Mini Cooper SE 540 kilometer vid liknande förhållanden.

Vid 90 kilometer i timmen: Förbrukningen ökade märkbart, och räckvidden hamnade under medianen för segmentet.

Vid 130 kilometer i timmen: Resultatet beskrivs som “bedrövligt” med relativt hög förbrukning och låg räckvidd. Den höga karossen orsakar extra luftmotstånd, vilket i kombination med den “oimponerande” batterikapaciteten gör Junior Veloce mindre lämplig för landsvägskörning. Arena EV sammanfattar att “the Junior is not really great for taking outside the city, which is truly a shame for a vehicle that otherwise gets so many things right.”

Electrifying rapporterar att Veloce-modellen har en WLTP-räckvidd på cirka 346 kilometer, medan de lägre utrustningsnivåerna Elettrica och Speciale når upp till cirka 402 kilometer. Vid verklig körning, även under kalla förhållanden, uppskattas räckvidden för de mindre kraftfulla modellerna till cirka 320 kilometer.

Detta är lägre än många rivaler, som Kia EV3 som kan erbjuda över 595 kilometer för ett liknande pris.

Laddhastigheten är maximalt 100 kilowatt, vilket är i nivå med de flesta bilar i klassen. Detta innebär en laddning från 10 till 80 procent på cirka 35–40 minuter. En full laddning med en 7 kilowatt hemmaladdare tar cirka nio timmar.

Alfa Romeo erbjuder för närvarande en gratis 7 kilowatt laddbox och installation vid köp av en ny Junior EV, samt tre års service för cirka 1 400 svenska kronor, vilket är ett attraktivt erbjudande.

Slutsats – hjärta före hjärna

Europas motorjournalister är eniga om att Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce är en bil som väcker känslor. Medan den kanske inte är bilen som hardcore Alfa-entusiaster har väntat på, är den ett viktigt steg för märket mot en bredare marknad. Electrifying sammanfattar det väl:

“Alfa has always been a brand that sells on emotion, and the Junior does have that spark of joy”.

Veloce-versionen hyllas för sina körglada egenskaper och den “hot-hatchy vibe” den förmedlar. Däremot är räckvidden en tydlig svaghet, vilket gör den mindre lämplig för långa resor. För stadskörning och kortare pendlingar är Junior dock ett utmärkt val.

Prismässigt är Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce inte billig, men de generösa standardutrustningsnivåerna gör den till ett mer attraktivt alternativ än vad prislappen vid första anblicken indikerar.

Om du letar efter en kompakt crossover med en unik italiensk touch och en engagerande körupplevelse, kan Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce vara bilen för dig – förutsatt att du inte har alltför långa pendlingsavstånd.

