Bilen som trotsade alla regler och blev en älskad raritet

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Från tveksam V8 till teknisk triumf

Utvecklingen av turbomotorn var ett bevis på Saabs ingenjörskonst. Motorn hade sina rötter i en motor utvecklad av Ricardo för Triumph.

ANNONS

Saab-ingenjörerna experimenterade inledningsvis med att uppgradera motorvolymen från 1,7 liter till 1,8 liter, innan de köpte loss rättigheterna och utvecklade den till den berömda 2,0-liters Saab B-motorn.

I jakten på mer kraft, särskilt för den viktiga USA-marknaden, övervägdes till och med en V8 från Triumph.

Till slut bedömdes dock tryckladdning vara en mer logisk och modern väg framåt.

Saabs ingenjörer samarbetade nära med experter som Geoff Kershaw från Alfatech (som senare startade Turbo Technics). Resultatet blev att 99 Turbo erbjöd prestanda i nivå med sina konkurrenter, men med en överlägsen effektivitet som V8-alternativet inte kunde matcha.

1978 Saab 99 Turbo EMS (Foto: Calreyn88 Creative Commons Attribution 4.0)

Så fungerar turbotekniken

Genom att använda en relativt liten Garrett T3-turbo garanterade Saab 99 Turbo en snabb gasrespons. Detta resulterade i en effektökning från 100 hästkrafter i standardmotorn med EMS-insprutning till 147 hästkrafter i turboutförandet.

Men nyckeln låg i vridmomentet och den avancerade tekniken. Turbotrycket ökade med hela 40 procent vid endast 3500 varv per minut.

Saab var också tidigt ute med att utveckla det sofistikerade systemet APC (Automatic Performance Control) som snabbt gav Saab Turbo ett gott rykte. APC-systemet tillät bilen att behålla högt vridmoment över ett bredare register.

ANNONS

Detta positionerade 99 Turbo som en sportig och lyxig familjebil.

De sista exemplaren levererades med en femväxlad manuell låda, vilket markerade slutet för 99 Turbo innan stafettpinnen togs över av Saab 900 Turbo, vars arv den byggde vidare på.

Saab 99 Turbo motor (Foto: Saab museum)

Expertens råd för att köpa en saab 99 turbo

Den största faran för 99:an är rost. Var noga med att kontrollera hjulhuskanter (både fram och bak, in- och utvändigt), dörrarnas nederkanter, fjäderskålar, golvlinjen och bagageutrymmet.

Även de främre takstolparna är känsliga.

Saabs senare turbomotorer är kända för sin tillförlitlighet, men var noga med att oljebyten skett minst var 30 000:e kilometer. Se upp för tecken på hög oljeförbrukning eller oljetrycksproblem. K

ontrollera att turbon fungerar som den ska – turbotrycksmätaren på instrumentpanelen ska nå minst halvvägs in i det orangea området vid full gas på fyran.

Att hitta ett välhållet exemplar ger ägaren en av de mest tillfredsställande och stilfulla svenska bilarna som någonsin byggts.

ANNONS

Inredningen i en Saab 99 Turbo (Foto: Saab museum)

Här är alla bilar på Blocket just nu.

Specifikationer för Saab 99 Turbo 1980

Tekniska data

Nypris: 59 900 kronor.

59 900 kronor. Motor: Fyrcylindrig radmotor med en överliggande kedjedriven kamaxel, två ventiler per cylinder. Insprutning. Vattenkylning. Volym: 1 985 . Max effekt: 145 hk vid 5 000 varv/min. Max vridmoment: 236 Nm vid 3 000 varv/min.

Fyrcylindrig radmotor med en överliggande kedjedriven kamaxel, två ventiler per cylinder. Insprutning. Vattenkylning. Kraftöverföring: Längsmonterad motor fram, framhjulsdrift. Fyrväxlad manuell låda med golvspak.

Längsmonterad motor fram, framhjulsdrift. Fyrväxlad manuell låda med golvspak. Mått: Längd 455 cm, bredd 169 cm, höjd 144 cm.

Längd 455 cm, bredd 169 cm, höjd 144 cm. Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring fram och bak. Fram: Dubbla tvärlänkar, triangellänkar, krängningshämmare. Bak: Stel axel, längslänkar, Panhardstag, krängningshämmare. Hydrauliska stötdämpare fram och bak.

Skruvfjädring fram och bak. Hjul: Lättmetallfälgar, bredd 5,5 tum, däck 175/70R15.

Lättmetallfälgar, bredd 5,5 tum, däck 175/70R15. Bromsar: Skivor fram och bak, servo.

Skivor fram och bak, servo. Prestanda: Toppfart: 198 km/tim. Acceleration 0–100 km/tim: 8,9 sekunder.

Förbrukning: 0,9 liter/mil.

Saab 99 Turbo 1978 (Foto: Saab museum)

Saab 99:ans livscykel

Viktiga milstolpar i modellens historia

1968: Tillverkningen av Saabs nya stora modell startar. Grundpriset var då 18 385 kronor.

Tillverkningen av Saabs nya stora modell startar. Grundpriset var då 18 385 kronor. 1972: Sportmodellen EMS lanseras, utrustad med Saabs egenutvecklade tvålitersmotor.

Sportmodellen EMS lanseras, utrustad med Saabs egenutvecklade tvålitersmotor. 1973: Modellen blir extremt praktisk med en stor bagagelucka och obefintlig lasttröskel. Combi Coupé blir ett nytt begrepp för Saab.

Modellen blir extremt praktisk med en stor bagagelucka och obefintlig lasttröskel. blir ett nytt begrepp för Saab. 1976: Saab offentliggör nyheten om sin sensationella nya modellvariant (99 Turbo).

Saab offentliggör nyheten om sin sensationella nya modellvariant (99 Turbo). 1977: Salongspremiär i Frankfurt. Som 1978 års modell säljs 99 Turbo Combi Coupé i färgerna svart eller cardinalrött. Den var utrustad med incafälgar, spoilers, specialinredning och soltak. Turbotrycksmätaren placeras på instrumentbrädan.

Salongspremiär i Frankfurt. Som 1978 års modell säljs 99 Turbo Combi Coupé i färgerna svart eller cardinalrött. Den var utrustad med incafälgar, spoilers, specialinredning och soltak. Turbotrycksmätaren placeras på instrumentbrädan. 1978: På hösten släpps nya Saab 900. Produktionen av 99 Turbo stoppas initialt för 1979 års modell, men tas senare upp igen i Arlöv och finska Nystad.

På hösten släpps nya Saab 900. Produktionen av 99 Turbo stoppas initialt för 1979 års modell, men tas senare upp igen i Arlöv och finska Nystad. 1979: Två-dörrars 99 Turbo tillverkas, men inga andra karossvarianter byggs detta år.

Två-dörrars 99 Turbo tillverkas, men inga andra karossvarianter byggs detta år. 1980: Modellen är egentligen den sista årsmodellen, men i Storbritannien fortsätter 99 Turbo att säljas. Orsaken är att 900 Turbo för den brittiska marknaden är kraftigt försenad. Detta leder till att ett antal bilar registreras så sent som 1981.

ANNONS

Missa inte:

Putins drag efter ekonomiska krisen – nu ska rymden säljas ut. Realtid

Vi lever längre – men ohälsa bland unga ökar. News 55

Ladda eller inte ladda? Nya regler för elbilar vid laddstolpen. E55