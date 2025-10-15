Dagens PS
Bilen som trotsade alla regler och blev en älskad raritet

Saab 99 Turbo CombiCoupe (1978) (Foto: Jelger Groeneveld Creative Commons Attribution 2.0)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Den ikoniska modellen var visserligen inte först med tekniken, men den gjorde något som få andra tillverkare klarade av.

Bilen har blivit en kultklassiker.

Den bortglömda bilen som satte standarden för framtiden

Saab 99 Turbo är en bil som, trots sin korta produktionstid mellan 1978 och 1980, hade en monumental inverkan på bilindustrin.

Företag som BMW och Porsche hade redan introducerat turbomotorer i modeller som 2002 Turbo och 911 Turbo, men Saab visade att turboöverladdning inte bara handlade om att leverera extrem kraft, utan också om att uppnå betydande effektivitetsvinster i vardagliga fordon.

Den banbrytande 99 Turbo lade grunden för Saabs kommande turboframgångar och blev snabbt en kultförklarad klassiker.

Trots att den byggde på den då redan tio år gamla 99-plattformen, som ursprungligen lanserades som en fyradörrars sedan och senare som kombi, stod den ut. Den behöll den karaktäristiska framhjulsdriften och den tvärgående konstruktionen, men under huven pågick en ständig utveckling.

1978 SAAB 99 Turbo (Foto: Liftarn Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0)
Från tveksam V8 till teknisk triumf

Utvecklingen av turbomotorn var ett bevis på Saabs ingenjörskonst. Motorn hade sina rötter i en motor utvecklad av Ricardo för Triumph.

Saab-ingenjörerna experimenterade inledningsvis med att uppgradera motorvolymen från 1,7 liter till 1,8 liter, innan de köpte loss rättigheterna och utvecklade den till den berömda 2,0-liters Saab B-motorn.

I jakten på mer kraft, särskilt för den viktiga USA-marknaden, övervägdes till och med en V8 från Triumph.

Till slut bedömdes dock tryckladdning vara en mer logisk och modern väg framåt.

Saabs ingenjörer samarbetade nära med experter som Geoff Kershaw från Alfatech (som senare startade Turbo Technics). Resultatet blev att 99 Turbo erbjöd prestanda i nivå med sina konkurrenter, men med en överlägsen effektivitet som V8-alternativet inte kunde matcha.

1978 Saab 99 Turbo EMS (Foto: Calreyn88 Creative Commons Attribution 4.0)
Så fungerar turbotekniken

Genom att använda en relativt liten Garrett T3-turbo garanterade Saab 99 Turbo en snabb gasrespons. Detta resulterade i en effektökning från 100 hästkrafter i standardmotorn med EMS-insprutning till 147 hästkrafter i turboutförandet.

Men nyckeln låg i vridmomentet och den avancerade tekniken. Turbotrycket ökade med hela 40 procent vid endast 3500 varv per minut.

Saab var också tidigt ute med att utveckla det sofistikerade systemet APC (Automatic Performance Control) som snabbt gav Saab Turbo ett gott rykte. APC-systemet tillät bilen att behålla högt vridmoment över ett bredare register.

Detta positionerade 99 Turbo som en sportig och lyxig familjebil.

De sista exemplaren levererades med en femväxlad manuell låda, vilket markerade slutet för 99 Turbo innan stafettpinnen togs över av Saab 900 Turbo, vars arv den byggde vidare på.

Saab 99 Turbo motor (Foto: Saab museum)
Expertens råd för att köpa en saab 99 turbo

Den största faran för 99:an är rost. Var noga med att kontrollera hjulhuskanter (både fram och bak, in- och utvändigt), dörrarnas nederkanter, fjäderskålar, golvlinjen och bagageutrymmet.

Även de främre takstolparna är känsliga.

Saabs senare turbomotorer är kända för sin tillförlitlighet, men var noga med att oljebyten skett minst var 30 000:e kilometer. Se upp för tecken på hög oljeförbrukning eller oljetrycksproblem. K

ontrollera att turbon fungerar som den ska – turbotrycksmätaren på instrumentpanelen ska nå minst halvvägs in i det orangea området vid full gas på fyran.

Att hitta ett välhållet exemplar ger ägaren en av de mest tillfredsställande och stilfulla svenska bilarna som någonsin byggts.

Inredningen i en Saab 99 Turbo (Foto: Saab museum)
Här är alla bilar på Blocket just nu.

Specifikationer för Saab 99 Turbo 1980

Tekniska data

  • Nypris: 59 900 kronor.
  • Motor: Fyrcylindrig radmotor med en överliggande kedjedriven kamaxel, två ventiler per cylinder. Insprutning. Vattenkylning.
    • Volym: 1 985 .
    • Max effekt: 145 hk vid 5 000 varv/min.
    • Max vridmoment: 236 Nm vid 3 000 varv/min.
  • Kraftöverföring: Längsmonterad motor fram, framhjulsdrift. Fyrväxlad manuell låda med golvspak.
  • Mått: Längd 455 cm, bredd 169 cm, höjd 144 cm.
  • Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring fram och bak.
    • Fram: Dubbla tvärlänkar, triangellänkar, krängningshämmare.
    • Bak: Stel axel, längslänkar, Panhardstag, krängningshämmare.
    • Hydrauliska stötdämpare fram och bak.
  • Hjul: Lättmetallfälgar, bredd 5,5 tum, däck 175/70R15.
  • Bromsar: Skivor fram och bak, servo.
  • Prestanda:
    • Toppfart: 198 km/tim.
    • Acceleration 0–100 km/tim: 8,9 sekunder.
  • Förbrukning: 0,9 liter/mil.
Saab 99 Turbo 1978 (Foto: Saab museum)
Saab 99:ans livscykel

Viktiga milstolpar i modellens historia

  • 1968: Tillverkningen av Saabs nya stora modell startar. Grundpriset var då 18 385 kronor.
  • 1972: Sportmodellen EMS lanseras, utrustad med Saabs egenutvecklade tvålitersmotor.
  • 1973: Modellen blir extremt praktisk med en stor bagagelucka och obefintlig lasttröskel. Combi Coupé blir ett nytt begrepp för Saab.
  • 1976: Saab offentliggör nyheten om sin sensationella nya modellvariant (99 Turbo).
  • 1977: Salongspremiär i Frankfurt. Som 1978 års modell säljs 99 Turbo Combi Coupé i färgerna svart eller cardinalrött. Den var utrustad med incafälgar, spoilers, specialinredning och soltak. Turbotrycksmätaren placeras på instrumentbrädan.
  • 1978: På hösten släpps nya Saab 900. Produktionen av 99 Turbo stoppas initialt för 1979 års modell, men tas senare upp igen i Arlöv och finska Nystad.
  • 1979: Två-dörrars 99 Turbo tillverkas, men inga andra karossvarianter byggs detta år.
  • 1980: Modellen är egentligen den sista årsmodellen, men i Storbritannien fortsätter 99 Turbo att säljas. Orsaken är att 900 Turbo för den brittiska marknaden är kraftigt försenad. Detta leder till att ett antal bilar registreras så sent som 1981.
Bilen som glömdes bort – nu värd en förmögenhet

I ett gammalt garage i Liverpool gömdes en gång en oansenlig bil. Denna Aston Martin har nu genomgått en fantastisk förvandling, som har gett den en ny

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

