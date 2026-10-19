Vinterdäck: Experten om vad du ska tänka på inför bytet

Men verkligheten är sällan lika svartvit som juridiken påbjuder. Var man befinner sig i vårt avlånga land, vilka vägar man kör på och hur vintervädret ter sig är faktorer som har stor påverkan på hur man varje år ska tänka kring däckbytet – som tur är finns det experter som viger stora delar av sitt liv till att fundera på just sådana frågor.

Joonas Ilmarinen, försäljningsansvarig hos däckkedjan Vianor, tipsar i finsk media om några lite mjukare förhållningsregler som bilägare ska tänka på innan de får vintersulorna monterade på bilen.

Dubb eller friktion?

Den som kör med dubbfria vinterdäck har större frihet att byta tidigt. Till skillnad från dubbdäck finns det inga särskilda datumgränser för när de får användas.

Ett tidigt byte kan dessutom vara ett sätt att slippa rusningen till verkstäderna när den första köldknäppen kommer, menar Ilmarinen. Att köra med dubbfria vinterdäck när temperaturen fortfarande är hög är däremot inte optimalt. Däcken kan slitas snabbare och ge sämre bromsegenskaper än sommardäck på varma vägar.

För den som väljer dubbdäck finns ytterligare en sak att hålla koll på utöver datumgränsen: På vissa platser är dubbdäck förbjudna på särskilda gator. I Stockholm gäller det bland annat Hornsgatan, där förbudet infördes för att minska mängden hälsofarliga partiklar i luften. Och om det finns planer på att rulla söderut i vinter stöter man på liknande förbud i Tyskland och Polen.

Landsväg eller stadstrafik?

De svenska förbuden mot dubbdäck fungerar bra på stadsgator där snöröjning och saltning håller vägarna fria från is och snö. På mindre landsvägar kan däremot halkan bli långvarig. Den som ofta kör på sådana vägar, eller reser till kallare delar av landet, kan därför behöva byta till vinterdäck tidigare.

Han lyfter också frågan om när på dygnet bilen främst ska användas. Den som generellt sett kör tidiga morgnar eller sena kvällar riskerar i större utsträckning kalla temperaturer och hala vägar – kör man mitt på dagen så kan halkan ha hunnit smälta bort, i alla fall under senhöst och tidig vinter.

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Sjugradersregeln

En vanlig tumregel är att byta till vinterdäck när dygnsmedeltemperaturen återkommande sjunker under sju grader. Vinterdäckens gummiblandning är anpassad för kyla medan sommardäck kan bli hårdare och få sämre grepp när temperaturen sjunker, vilket bland annat Michelin skriver om på sin hemsida.

Men Ilmarinen betonar att sjugradersregeln inte är någon exakt gräns. Det är de faktiska körförhållandena som avgör när det är dags att byta.