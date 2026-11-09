Vinterkörning i Europa – så ser däckkraven ut i andra länder

Väglaget avgör i andra länder

I Tyskland finns inga fasta datum för när vinterdäck måste användas. I stället gäller en situationsanpassad vinterdäckslag. Vid halka, snö, snömodd eller frost måste bilen vara utrustad med vinterdäck på samtliga fyra hjul.

I Finland ska man ha vinterdäck mellan den 1 november och 31 mars när väderleken eller väglaget kräver det. Även Österrike har en liknande modell. Där måste bilen ha vinterdäck mellan den 1 november och 15 april när vägarna är snöiga eller isiga.

I Frankrike gäller särskilda krav i utpekade bergsområden mellan den 1 november och 31 mars. Där måste bilen antingen ha vinterdäck eller ha snökedjor eller godkända snösockor med på färden. Något generellt krav på vinterdäck på landets övriga vägar finns inte.

Spanien har inte heller något generellt krav på vinterdäck. På vissa bergsvägar kan myndigheterna dock införa krav på vinterutrustning vid behov. Då kan vinterdäck, snökedjor eller godkända snösockor krävas. Det är framför allt i landets bergsområden, exempelvis Pyrenéerna, som sådana regler kan bli aktuella.

Polen har inget krav på vinterdäck

I Polen finns inget lagstadgat krav på vinterdäck, trots att vintrarna kan vara kalla och snörika. Vinter- eller året-runt-däck rekommenderas däremot under vinterhalvåret.

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Snökedjor är tillåtna på snöiga och isiga vägar och kan vara obligatoriska på sträckor där det anges med vägmärken.

100 000 i böter

Enligt tidigare rapportering från Dagens PS kan böterna för den som missar däckreglerna i Österrike uppgå till cirka 100 000 kronor.

I övriga länder är bötesbeloppen dock mildare. Den tyska motororganisationen ADAC sammanställer prislappen på överträdelser i några olika länder och konstaterar bland annat att det i annat Frankrike kan handla om böter på upp till ungefär 1500 kronor.

I Danmark riskerar den som bryter mot bestämmelserna istället böter på cirka 1500 svenska kronor per däck.

Här får du köra med dubbdäck

Däcktillverkaren Continental har sammanställt reglerna kring dubbdäck i Europa. Utöver Sverige är dubbdäck tillåtna vissa perioder i Norge, Finland, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen.

Även i Österrike, Belgien, Belarus, Liechtenstein, Moldavien, Schweiz och Ukraina får dubbdäck användas, men där gäller generellt sett ytterligare begränsningar kring hur och var dubbdäcken är tillåtna.