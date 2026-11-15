Koreanskt genidrag: Därför ska fälgen stängas under körning

De två sydkoreanska märkena Hyundai och Kia följer i ett intilliggande spår. De har nämligen patenterat en ny typ av fälg, som öppnas och stängs av sig självt och på så sätt kan minska bilens luftmotstånd under färd.

Det är Car Scoops som letat i det amerikanska patentverkets arkiv och stött på beskrivningar och ritningar på tillverkarnas uppfinning.

Enligt dem handlar det om en konstruktion där öppningarna mellan fälgens ekrar täcks av rörliga blad. Bakom de vanliga, fasta ekrarna sitter en roterande ring som styr bladen.

När mekanismen aktiveras vrids ringen och bladen förs in framför öppningarna. Fälgen får då en mer sluten yta som släpper igenom mindre luft.

Det hela kan göra stor skillnad för bilens energiförbrukning. Hjul och däck står enligt Hyundai för omkring 25 procent av fordonets totala luftmotstånd vid motorvägskörning. Genom att minska turbulensen kring hjulen finns därför potential att förbättra effektiviteten och förlänga räckvidden.

Därför behövs öppningarna ibland

En lekman skulle kunna ställa sig frågan varför inte alla fälgar alltid är helt stängda – om det nu kan dra ner bilens förbrukning. Svaret ligger i hur bromssystemen fungerar.

En helt sluten fälg begränsar luftflödet till bromsarna, som behöver kylning för att fungera under hög belastning. I ett test från några år tillbaka anger Continental att bromsarnas kylförmåg försämrades med cirka 30 procent med en täckt fälg, jämfört med en vanlig fälg med öppna ekrar.

Genialiteten i Hyundais och Kias lösning är att låta fälgen växla mellan två lägen: När luftmotståndet är viktigast kan öppningarna täckas. När bromsarna behöver mer luft kan bladen dras undan och släppa igenom ett större luftflöde.

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Patentet beskriver flera möjliga sätt att driva mekanismen. Bland alternativen finns elmotorer, hydrauliska och pneumatiska system. En annan lösning bygger på en så kallad formminneslegering; ett material som ändrar form med hjälp av elektriska signaler.