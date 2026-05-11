Honda trycker på bromsen – hybrider tar över efter elbilar

Beskedet speglar en större förändring inom hela bilindustrin där flera tillverkare börjar ifrågasätta hur snabbt konsumenterna egentligen vill gå över till rena elbilar.

För investerare och bilköpare är signalen tydlig.

Bilmarknaden går nu in i en ny fas där lönsamhet, efterfrågan och ägarkalkyler åter hamnar i centrum.

Samtidigt uppges Honda pausa planerna på den enorma elbilsfabriken i Kanada, en satsning värd mångmiljardbelopp.

Beskedet ses som ännu ett tecken på att flera stora biltillverkare nu bromsar sina mest offensiva elbilsplaner när efterfrågan på hybrider ökar igen.

Mångmiljardsatsning riskerar att stoppas

Den planerade fabriken i Ontario skulle enligt tidigare uppgifter producera upp till 240 000 elbilar per år och ingick i Hondas offensiva elektrifieringsplan.

Projektet presenterades med stor politisk tyngd och skulle kompletteras med en batterifabrik med kapacitet på 36 GWh årligen.

Nu rapporterar Nikkei Asia att projektet skjutits upp på obestämd tid och i värsta fall kan stoppas helt.

Samtidigt har Honda redan meddelat att bolaget minskar sina investeringar i elbilar och relaterad teknik fram till 2030 med omkring 30 procent.

Bolaget satsar istället mer på fabriker som kan bygga flera olika drivlinor på samma produktionslinje.

I Ohio investerar Honda vidare i produktion av elbilar, hybrider och bensinmodeller parallellt.