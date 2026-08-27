Honda går mot strömmen – fortsätter bygga manuella bilar

I somras kunde Dagens PS rapportera att det hittills i år registrerats omkring 4000 manuellt växlade bilar i Sverige, motsvarande siffra för hela 2016 var 177 000.

En tillverkare, som varken tillhör lyx- eller entusiastnischen men ändå sticker ut är Honda. Även de inser att efterfrågan är försvinnande liten – ändå håller man några manuella modeller vid liv ett tag till.

Det är åtminstone beskedet från Hondas amerikanska organisation. Efter att tillverkaren tidigare i somras pausat produktionen av Civic Si och Acura Integra A-Spec började det spekuleras i att den manuella växellådan var på väg att försvinna.

Så verkar det inte bli.

”Vi ser inte att efterfrågan kommer att växa”

Lance Woelfer, vice vd för försäljning hos American Honda, är ärlig om utvecklingen. Efterfrågan minskar och kommer sannolikt fortsätta att göra det. Någon vändning uppåt ser man inte framför sig.

”Det är en allt mindre del av marknaden som uppskattar manuella växellådor, och den delen kommer sannolikt att fortsätta krympa”, säger Woelfer till The Drive och fortsätter:

”Men eftersom de är roliga att köra kan vi fortsätta erbjuda modeller som Civic Si, Integra och Type R med manuell växellåda. Men vi ser inte att efterfrågan kommer att växa.”

I USA har Honda och Acura tillsammans fyra manuellt växlade modeller: Civic Si, Civic Type R, Integra A-Spec och Integra Type S. På svensk marknad var Type-R den sista bastionen för det japanska märkets manuella lådor – men modellår 2026 var det sista som såldes i Europa. Den sista utgåvan blev ett firande i prestandans och körglädjens tecken: 330 hästkrafter, manuell sexväxlad låda.

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Hur länge Honda orkar hålla i växelspaken på övriga marknader återstår att se.