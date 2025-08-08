På ytan kan den nya specialutgåvan av Ford Bronco verka som en vanlig jubileumsmodell. Men bakom de nostalgiska färgvalen och de subtila detaljerna döljer sig en noggrant genomtänkt hyllning till bilens rika historia.
Den nya Broncon är fylld med hemliga detaljer
Med fokus på design och premiummaterial har Ford skapat en version som är både tidlös och modern. Resultatet är en suv som påminner om originalet från 1966 men med alla de moderna uppgraderingar man kan önska sig.
Den nya versionen kombinerar det bästa från förr med dagens höga krav på prestanda och komfort.
En hyllning till dåtidens klassiska design
För att fira att det har gått 60 år sedan Ford Bronco lanserades har tillverkaren skapat ett speciellt paket. Det nya paketet är en del av 2026 års modell av Bronco och bygger på trimnivån Outer Banks. Ford har noga valt ut detaljer som verkligen ska göra skillnad, med inspiration från den allra första versionen av modellen.
En av de mest iögonfallande funktionerna är återkomsten av färgen Wimbledon White. Det är en klassisk Ford-färg från 1966 som nu kan väljas på karossen eller som en kontrasterande takfärg tillsammans med kulören Ruby Red.
Däckens fälgar är lackade i en nyans av grått som kallas Gravity Gray, och de har röda centrumkåpor med en buckla i form av en bronco-häst och årtalet ‘1966’ ingraverat. Dessa kåpor är en direkt referens till navkapslarna på originalbilen från 1966. Även grillen har fått en uppdatering med bokstäverna ‘bronco’ i rött.
Ett inre med premiumkänsla
Interiören har fått en uppgradering med noggrant utvalda material. I kabinen sitter säten med detaljer i svart och vitt läder. På ryggstöden är ’60th anniversary’-logotypen präglad, vilket ytterligare understryker bilens speciella karaktär.
Företaget har valt att använda läder på instrumentbrädan och röda detaljer på panelen och handtagen. Nya handtag har monterats vid A-stolparna, en funktion som kommer att bli standard på alla Bronco-modeller från 2026.
En annan ny detalj är ett speciellt reservhjulsskydd i Wimbledon White med röda ‘bronco’-bokstäver.
Offroad-kapacitet som standard
Ford har inte bara fokuserat på det estetiska. Jubileumsmodellen av Bronco kommer med Fords populära Sasquatch-paket som standard. Det betyder att bilen är utrustad med avancerad fyrhjulsdrift, högre fjädring, elektroniska differentialspärrar fram och bak, samt robusta däck.
Kunderna kan välja mellan en 2,3-liters turboladdad EcoBoost fyrcylindrig motor eller en 2,7-liters EcoBoost V6-motor.
Designteamet har dessutom, i sann Ford-anda, lagt in några dolda detaljer eller “easter eggs” i bilens design. Detaljerna har inte avslöjats offentligt, men för den uppmärksamme entusiasten kommer det att finnas små överraskningar som belönar en närmare granskning.
Kärlek vid första körningen: Ford Bronco
En äventyrsbil för vardagsanvändning. Det gick bra det med. Bronco är oerhört kul att köra, lätt att hantera och snygg, väldigt snygg. Det här är en
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Den nya Broncon är fylld med hemliga detaljer
