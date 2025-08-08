Den nya Broncon är fylld med hemliga detaljer

Med fokus på design och premiummaterial har Ford skapat en version som är både tidlös och modern. Resultatet är en suv som påminner om originalet från 1966 men med alla de moderna uppgraderingar man kan önska sig.

Den nya versionen kombinerar det bästa från förr med dagens höga krav på prestanda och komfort.

Ford Bronco 60th anniversary (Foto: Ford)

En hyllning till dåtidens klassiska design

För att fira att det har gått 60 år sedan Ford Bronco lanserades har tillverkaren skapat ett speciellt paket. Det nya paketet är en del av 2026 års modell av Bronco och bygger på trimnivån Outer Banks. Ford har noga valt ut detaljer som verkligen ska göra skillnad, med inspiration från den allra första versionen av modellen.

Ford Bronco 60th anniversary (Foto: Ford)

En av de mest iögonfallande funktionerna är återkomsten av färgen Wimbledon White. Det är en klassisk Ford-färg från 1966 som nu kan väljas på karossen eller som en kontrasterande takfärg tillsammans med kulören Ruby Red.

Ford Bronco 60th anniversary (Foto: Ford)

Däckens fälgar är lackade i en nyans av grått som kallas Gravity Gray, och de har röda centrumkåpor med en buckla i form av en bronco-häst och årtalet ‘1966’ ingraverat. Dessa kåpor är en direkt referens till navkapslarna på originalbilen från 1966. Även grillen har fått en uppdatering med bokstäverna ‘bronco’ i rött.