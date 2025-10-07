Dagens PS
Helt ny elbil för under 43 000 kronor – nu är det möjligt

Vem vill inte kunna köpa en helt ny elbil för en spottstyver? (Foto: Dacia och Canva)
Vem vill inte kunna köpa en helt ny elbil för en spottstyver? (Foto: Dacia och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Italien har sjösatt ett massivt program för att kickstarta elbilsförsäljningen, vilket har lett till priser som får det att svindla.

Tack vare statliga skrotningspremier och tillverkarnas egna rabatter kan kvalificerade köpare komma över en fabriksny elbil för endast 42 900 kronor.

Detta unika tillfälle är dock omgärdat av strikta krav på inkomst och geografisk placering, vilket begränsar den potentiella köpkretsen, skriver Automotive news Europe.

Enorm satsning på eldrift

Den italienska regeringen har, med hjälp av medel från EU:s återhämtningsfond efter pandemin, öronmärkt imponerande 6,567 miljarder kronor för att subventionera övergången till elbilar.

Syftet är att dramatiskt öka andelen elbilar på vägarna i ett land där de laddbara fordonen hittills bara utgjort drygt 5 procent av nybilsförsäljningen. Det är långt ifrån EU-genomsnittet på 15,8 procent.

Programmet innebär att en köpare kan få upp till 121 000 kronor i rabatt om de skrotar en gammal bensin- eller dieselbil (Euro 5 eller äldre) och köper en ny elbil.

Heja Italien för bra initiativ. (Foto: Canva)
Heja Italien för bra initiativ. (Foto: Canva)
Rekordlågt pris på dacia spring

Den lilla elbilen Dacia Spring, som sedan tidigare är känd som Europas billigaste elbil, är nu i centrum för den italienska rabattfesten.

Dess ordinarie listpris på 196 900 kronor i Italien har sänkts av tillverkaren till 163 900 kronor. När den statliga skrotningsbonusen på maximalt 121 000 kronor tillämpas, rasar det slutgiltiga priset för en ny Dacia Spring Essential Electric 45 till bara 42 900 kronor.

Denna modell är utrustad med en motor på 33 kilowatt (45 hästkrafter) och ett 26,8 kWh batteri, vilket ger en räckvidd på 225 kilometer.

EU:s nya plan – för att rädda fordonsindustrin

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har klargjort att framtiden för Europas bilindustri nu vilar på en ny teknologisk strategi. Med ett

Strikta krav för superrabatten

Den maximala rabatten är dock inte tillgänglig för alla. Programmet är särskilt utformat för låginkomstfamiljer bosatta i stadsmiljöer med dålig luftkvalitet och med över 50 000 invånare.

För att kvalificera sig för den fulla bonusen måste hushållets inkomst understiga 330 000 kronor per år.

Familjer med en inkomst upp till 440 000 kronor kan fortfarande få en reducerad rabatt på 99 000 kronor.

Små företag omfattas också av en subvention som täcker 30 procent av elbilens kostnad, med ett tak på 220 000 kronor per nytt fordon.

Utöver Dacia Spring är även andra modeller, som till exempel Leapmotor T03, prissatt till 53 900 kronor med den fulla bonusen. Stellantis erbjuder dessutom Fiat 500e från 109 450 kronor.

En möjlig vändpunkt för marknaden

Den här aggressiva prissättningen är ett försök att få fart på en trög elbilsmarknad och nå det uttalade målet om minst 39 000 nya elbilar fram till juni 2026.

Frågan är om de stränga inkomst- och geografiska kraven begränsar effekten, eller om denna tillfälliga subventionsvåg blir tillräcklig för att permanent förändra italienarnas syn på elektriska fordon.

Initiativet har dock redan skapat rubriker i hela Europa och sätter press på andra marknader att agera.

Nytt rekord i Norge: Nu är de i princip utsläppsfria

Norge har satt siktet på att alla nya personbilar ska vara utsläppsfria senast 2025. Nya siffror från september visar att man nästan är i mål. Hela 98,3

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

