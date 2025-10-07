Helt ny elbil för under 43 000 kronor – nu är det möjligt

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

Rekordlågt pris på dacia spring

Den lilla elbilen Dacia Spring, som sedan tidigare är känd som Europas billigaste elbil, är nu i centrum för den italienska rabattfesten.

Dess ordinarie listpris på 196 900 kronor i Italien har sänkts av tillverkaren till 163 900 kronor. När den statliga skrotningsbonusen på maximalt 121 000 kronor tillämpas, rasar det slutgiltiga priset för en ny Dacia Spring Essential Electric 45 till bara 42 900 kronor.

Denna modell är utrustad med en motor på 33 kilowatt (45 hästkrafter) och ett 26,8 kWh batteri, vilket ger en räckvidd på 225 kilometer.

Strikta krav för superrabatten

Den maximala rabatten är dock inte tillgänglig för alla. Programmet är särskilt utformat för låginkomstfamiljer bosatta i stadsmiljöer med dålig luftkvalitet och med över 50 000 invånare.

För att kvalificera sig för den fulla bonusen måste hushållets inkomst understiga 330 000 kronor per år.

Familjer med en inkomst upp till 440 000 kronor kan fortfarande få en reducerad rabatt på 99 000 kronor.

Små företag omfattas också av en subvention som täcker 30 procent av elbilens kostnad, med ett tak på 220 000 kronor per nytt fordon.

Utöver Dacia Spring är även andra modeller, som till exempel Leapmotor T03, prissatt till 53 900 kronor med den fulla bonusen. Stellantis erbjuder dessutom Fiat 500e från 109 450 kronor.

En möjlig vändpunkt för marknaden

Den här aggressiva prissättningen är ett försök att få fart på en trög elbilsmarknad och nå det uttalade målet om minst 39 000 nya elbilar fram till juni 2026.

Frågan är om de stränga inkomst- och geografiska kraven begränsar effekten, eller om denna tillfälliga subventionsvåg blir tillräcklig för att permanent förändra italienarnas syn på elektriska fordon.

Initiativet har dock redan skapat rubriker i hela Europa och sätter press på andra marknader att agera.

