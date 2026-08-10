Hatstorm mot BMW efter reklamkampanj i bilen: "Värre än rost"

Kritikerna rasar: ”Fundamentalt fel”

Varken motorjournalister eller vanliga bilägare har skrätt sina ord kring utvecklingen. Att bilen, som för många är en lugn hamn den stormiga vardagen, skulle kunna bli ytterligare en av kommersialismens reklampelare motsätter man sig starkt.

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”Det är något som känns så fundamentalt fel med alltihop – ett företag som behandlar människorna som köpt deras bilar som ännu en grupp kunder att bearbeta, ännu fler mål för reklam och ännu fler möjligheter att pressa ut pengar”, skriver Jason Torchinsky för The Autopian.

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Vidare drar han en parallell till husmarknaden:

”När du köper en bil från BMW, äger du faktiskt den bilen då? Jag äger ett hus och betalar varje månad till ett bolåneföretag, och jag är ganska säker på att det skulle vara olagligt för bolåneföretaget att sätta upp en Spider-Man-reklamskylt på min tomt, riktad mot mina fönster. Är det BMW gör egentligen någon skillnad?”

I forumen är tonen minst lika skarp:

”Jag trodde att rost var det värsta som kunde drabba en bil, men BMW lyckades göra något ännu värre”, skriver en användare på Reddit.

Några ifrågasätter affärsmodellen. På streamingplattformer brukar reklam visas för användare på billigare eller helt gratis prisplaner.

”Bilen borde vara gratis om den visar annonser”, kommenterar en annan användare i samma tråd.

Framtiden oroar

I fallet med BMW och Spiderman ska reklamen ha stängts av om man lagt växelväljaren i D, men många verkar ändå oroa sig för hur annonseringen kan komma att fungera i framtiden – om den fortsätter.

”Vänta tills du har ett samtal med din partner medan ni kör, och två minuter senare dyker det upp en annons för exakt det som diskuterades.”

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”Det är ganska tydligt att BMW har försökt att sakta normalisera att visa annonser. De började med mestadels festliga videor, som sakta blev annonser om sina egna produkter, och nu känner de sig tillräckligt självsäkra för att gå vidare till annonser från tredje parter. Jag tror att den mer illvilliga delen är att, med skärmen som kontrollerar nästan varje funktion i bilen, är du i praktiken tvungen att se annonsen innan du överhuvudtaget kan interagera med din egen egendom.”

Torchinsky sammanfattar känsloläget i sin text på The Autopian:

”Om jag ägde en BMW och den började visa reklam på instrumentpanelen skulle det nog vara svårt att motstå frestelsen att ta tag i skärmen, dra den hårt framåt och nedåt och fortsätta tills plasten knäcktes och bilden förvandlades till ett färgglatt mönster av vertikala linjer innan skärmen till slut slocknade.”