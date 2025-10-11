Amerikanska vd:n döljer finansieringen för den tyska batterifabriken

Amerikanska Lyten tar över den planerade batterifabriken i Heide, Tyskland, efter Northvolts konkurs. Planerna krymper betydligt och finansieringen är ett av de stora frågetecknen, skriver SHZ och Electrive.

Mindre fabrik och färre jobb än planerat

Efter att Northvolt tvingades i konkurs har det amerikanska företaget Lyten tagit över stafettpinnen för bygget av den planerade gigafabriken i Heide i norra Tyskland.

Den nya planen verkar dock bli betydligt mindre i omfattning.

Northvolt hade ursprungligen planerat en produktionskapacitet på 15 GWh och skapandet av 3 000 arbetstillfällen. Lytens satsning ser i stället ut att landa på cirka 1 000 arbetstillfällen, vilket Sybilla Nitsch, delstatspolitiker för partiet SSW, uppgett i samband med att Lytens vd besökte delstatsparlamentet i veckan, skriver SHZ.

Lyten har i dagsläget inte presenterat några konkreta siffror för den nya produktionskapaciteten. Lytens vd Dan Cook förklarar dock att man planerar en annan strategi.

Dan Cook, vd för Lyten (Foto: Banfa Jawla/SVD/TT)

“Försäljningsprocessen pågår och detaljerna är konfidentiella, men i princip planerar vi en etappvis och modulär strategi för battericellsfabriken”, säger han.