Amerikanska vd:n döljer finansieringen för den tyska batterifabriken

Lytens vd Dan Cook om planerna för fabriken i Tyskland. (Foto: Northvolt och Banfa Jawla/SVD/TT)
Lytens vd Dan Cook om planerna för fabriken i Tyskland. (Foto: Northvolt och Banfa Jawla/SVD/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 11 okt. 2025Publicerad: 11 okt. 2025

Efter Northvolts fall tar Lyten över Tysklands batterifabrik. Planerna skalas ned och vd:n håller korten dolda om miljardfinansieringen.

Amerikanska Lyten tar över den planerade batterifabriken i Heide, Tyskland, efter Northvolts konkurs. Planerna krymper betydligt och finansieringen är ett av de stora frågetecknen, skriver SHZ och Electrive.

Mindre fabrik och färre jobb än planerat

Efter att Northvolt tvingades i konkurs har det amerikanska företaget Lyten tagit över stafettpinnen för bygget av den planerade gigafabriken i Heide i norra Tyskland.

Den nya planen verkar dock bli betydligt mindre i omfattning.

Northvolt hade ursprungligen planerat en produktionskapacitet på 15 GWh och skapandet av 3 000 arbetstillfällen. Lytens satsning ser i stället ut att landa på cirka 1 000 arbetstillfällen, vilket Sybilla Nitsch, delstatspolitiker för partiet SSW, uppgett i samband med att Lytens vd besökte delstatsparlamentet i veckan, skriver SHZ.

Lyten har i dagsläget inte presenterat några konkreta siffror för den nya produktionskapaciteten. Lytens vd Dan Cook förklarar dock att man planerar en annan strategi.

Dan Cook, vd för Lyten (Foto: Banfa Jawla/SVD/TT)
Dan Cook, vd för Lyten (Foto: Banfa Jawla/SVD/TT)

“Försäljningsprocessen pågår och detaljerna är konfidentiella, men i princip planerar vi en etappvis och modulär strategi för battericellsfabriken”, säger han.

Två sorters batterier – vilket ska det bli?

En intressant del av Lytens plan är att man avser att tillverka två olika batterikemier parallellt i fabriken: dels litiumjonbatterier med Northvolts befintliga teknik, dels Lytens egna patenterade litiumsvavelbatterier.

“Vår avsikt är att tillverka båda teknikerna och låta kunderna välja”, säger Cook.

Han visade upp båda batterityperna under sitt framträdande inför delstatsparlamentets finansutskott. SHZ beskriver det som att Cook “stack han ner handen i sin något slitna svarta portfölj, rotade runt kort och höll sedan upp två batterier stora som överstrykningspennor”.

En av dem var ett litiumsvavelbatteri och det andra ett konventionellt litiumjonbatteri. Cook själv framhåller att litiumsvavelbatterierna är lättare, billigare och har en högre energidensitet.

En illustration av fabriken nära Heide, i norra Tyskland. (Foto: Northvolt)
En illustration av fabriken nära Heide, i norra Tyskland. (Foto: Northvolt)

Finansieringen är ett hemligt kort

En av de största obesvarade frågorna gäller hur den resterande delen av fabriken ska finansieras.

Northvolt hade tidigare blivit beviljat 700 miljoner euro i statliga och regionala stöd, vilket motsvarar ungefär 8,22 miljarder svenska kronor baserat på dagens växelkurs ($1 = 11,74 SEK).

Dessa medel kan inte automatiskt överföras till den nya ägaren Lyten.

Cook betonar att Lyten har en tradition av att arbeta med privat kapital.

“Det är viktigt att privata företag använder privata medel för huvuddelen av sin utveckling”, säger han.

Samtidigt rapporterar Electrive att han även har uttryckt en förväntan på att Europa, genom Bryssel, ska lansera ett teknikprogram.

Detta har lett till att politiker, särskilt från oppositionen, kvarstår med väsentliga frågor om det slutgiltiga affärsavslutet och hur finansieringen kommer att se ut i slutändan.

BatteriLytenNorthvoltTyskland
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

