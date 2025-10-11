Sportbilen använder simulerad teknik för att rädda körglädjen

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

En ny arkitektur och vikten av elektrifiering

Concept C är byggd som en strikt tvåsitsig elektrisk sportbil, troligen med bakhjulsdrift och ett centralt placerat batteripaket, vilket påverkar dess proportioner. Den är avsedd att positioneras i segmentet mellan den tidigare TT och R8.

Jämfört med sina föregångare har Concept C vuxit avsevärt. Den mäter 4 520 millimeter på längden och 1 970 millimeter på bredden.

Audi Concept C (Foto: Audi)

Viktmässigt återspeglar den utmaningen med elektrifiering. Den angivna bruttovikten ligger på cirka 1 960 kilo, vilket är betydligt tyngre än de cirka 1 280 kilo som en Audi TT vägde, eller de cirka 1 620 kilo som en Audi R8 vägde.

Denna viktökning är en direkt konsekvens av behovet att rymma stora EV-batterier. Concept C tros dela underrede med den kommande helelektriska Porsche 718 Boxster och Cayman.

Audi Concept C (Foto: Audi)

Interiören: “shy tech” och intuitiva klick

Designfilosofin “Radical Simplicity” genomsyrar även interiören. Kabinen är minimalistisk och styrd av en “geometrisk logik” designad för att befria föraren från distraktioner.

Detta manifesteras genom så kallade “Shy tech solutions”, där skärmar och information döljs tills de aktivt behövs. Den minimalistiska digitala integrationen balanseras av fysiska, haptiska kontroller.

Audi Concept C (Foto: Audi)

Genom att använda anodiserad aluminium betonas teknisk precision, och kontrollerna är designade för att ge en intuitiv och känslomässig upplevelse, inklusive det igenkännbara och förtroendeingivande “Audi click” för interaktioner.

Den virtuella sportkänslan

Elektriska drivlinor, med sin tysta och linjära acceleration, riskerar att minska det emotionella engagemanget i sportbilar. För att motverka detta bekräftade vd Döllner att Audi utvecklar en “virtual gearbox” och simulerade motorljud för den kommande elektriska sportbilen.

Audi Concept C (Foto: Audi)

Den virtuella växellådan fungerar genom mjukvara som momentant saktar ner och sedan ökar accelerationen vid en simulerad växling, vilket efterliknar känslan av ett traditionellt fordon.

De simulerade ljuden skulle kunna baseras på Audis ikoniska femcylindriga motor, vilket skapar en direkt emotionell koppling till märkets prestandaarv. Döllner har uttryckt att tekniken är prestandahöjande, och att han personligen var snabbare på en racerbana i en bil utrustad med en virtuell växellåda.

Detta system är Audis spjutspets för att locka traditionalister och återskapa taktil och auditiv feedback i EV-segmentet.

Audi Concept C (Foto: Audi)

Prislappen och produktionsutsikterna

Concept C är en mycket trovärdig förhandsvisning av en framtida seriebil. Döllner har offentligt uttalat att Concept C:s design är “90 procent där” i termer av vad som kommer att nå produktion.

Den serieproducerade bilen förväntas lanseras under 2027.

Bilen kommer inte att bära TT-namnet. Dess positionering är som en mer exklusiv elektrisk sportbil, avsedd att fylla gapet mellan den tidigare TT:s pris på cirka 540 000 svenska kronor (cirka 50 000 dollar) och R8:s pris på över 1 600 000 svenska kronor (cirka 150 000 dollar).

Audi Concept C (Foto: Audi)

Den förväntade startnivån ligger nära det sexsiffriga beloppet i dollar, vilket motsvarar närmare 1 100 000 svenska kronor beroende på valutakurs.

Genom att positionera produktionsversionen i detta högre segment höjer Audi exklusiviteten och de potentiella vinstmarginalerna jämfört med den tidigare, mer volymorienterade TT-modellen.

