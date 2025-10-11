Dagens PS
Sportbilen använder simulerad teknik för att rädda körglädjen

Audi CEO Gernot Döllner och Audi Concept C. (Foto: Audi)
Audi CEO Gernot Döllner och Audi Concept C. (Foto: Audi)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 11 okt. 2025Publicerad: 11 okt. 2025

Att fylla tomrummet efter sportikonerna Audi TT och superbilen R8 är en uppgift som få biltillverkare skulle ta lätt på.

Men det är precis vad Audi gör med sin Concept C.

Denna helelektriska, tvåsitsiga roadster är mer än bara en designstudie. Den är det första konkreta manifestet för märkets nya strategiska inriktning och designfilosofi, som kallas “Radical Simplicity”.

Konceptbilen signalerar en dramatisk “return to form” efter en period då märkets design kritiserades för att vara för komplex, skriver Audi MediaCenter efter presentationen i Milano i september 2025.

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)

Det sensationella draget – kopplingen till 1936

Concept C är en laddad symbol som blickar bakåt samtidigt som den pekar framåt. Under ledning av vd Gernot Döllner och Chief Creative Officer (CCO) Massimo Frascella, som tillträdde i början av 2024, har Audi fått ett mandat att skapa en design som ska “inspirera begär” och skapa kulturellt genomslag.

Den mest slående detaljen är fronten, det så kallade “Vertical Frame”.

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)

Denna upprätta, rektangulära form är en direkt, kraftfull hyllning till Auto Union Type C, en legendarisk Grand Prix-racer som dominerade banorna 1936 och 1937. Genom att återkoppla till sitt djupaste motorsportarv signalerar Audi en förnyad satsning på prestanda.

Detta sammanfaller strategiskt med märkets planerade inträde i Formel 1 år 2026. Den Vertikala Ramen fungerar därmed som en symbolisk bro mellan märkets förkrigsdominans och dess moderna F1-ambitioner.

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)
En ny arkitektur och vikten av elektrifiering

Concept C är byggd som en strikt tvåsitsig elektrisk sportbil, troligen med bakhjulsdrift och ett centralt placerat batteripaket, vilket påverkar dess proportioner. Den är avsedd att positioneras i segmentet mellan den tidigare TT och R8.

Jämfört med sina föregångare har Concept C vuxit avsevärt. Den mäter 4 520 millimeter på längden och 1 970 millimeter på bredden.

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)

Viktmässigt återspeglar den utmaningen med elektrifiering. Den angivna bruttovikten ligger på cirka 1 960 kilo, vilket är betydligt tyngre än de cirka 1 280 kilo som en Audi TT vägde, eller de cirka 1 620 kilo som en Audi R8 vägde.

Denna viktökning är en direkt konsekvens av behovet att rymma stora EV-batterier. Concept C tros dela underrede med den kommande helelektriska Porsche 718 Boxster och Cayman.

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)
Interiören: “shy tech” och intuitiva klick

Designfilosofin “Radical Simplicity” genomsyrar även interiören. Kabinen är minimalistisk och styrd av en “geometrisk logik” designad för att befria föraren från distraktioner.

Detta manifesteras genom så kallade “Shy tech solutions”, där skärmar och information döljs tills de aktivt behövs. Den minimalistiska digitala integrationen balanseras av fysiska, haptiska kontroller.

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)

Genom att använda anodiserad aluminium betonas teknisk precision, och kontrollerna är designade för att ge en intuitiv och känslomässig upplevelse, inklusive det igenkännbara och förtroendeingivande “Audi click” för interaktioner.

Den virtuella sportkänslan

Elektriska drivlinor, med sin tysta och linjära acceleration, riskerar att minska det emotionella engagemanget i sportbilar. För att motverka detta bekräftade vd Döllner att Audi utvecklar en “virtual gearbox” och simulerade motorljud för den kommande elektriska sportbilen.

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)

Den virtuella växellådan fungerar genom mjukvara som momentant saktar ner och sedan ökar accelerationen vid en simulerad växling, vilket efterliknar känslan av ett traditionellt fordon.

De simulerade ljuden skulle kunna baseras på Audis ikoniska femcylindriga motor, vilket skapar en direkt emotionell koppling till märkets prestandaarv. Döllner har uttryckt att tekniken är prestandahöjande, och att han personligen var snabbare på en racerbana i en bil utrustad med en virtuell växellåda.

Detta system är Audis spjutspets för att locka traditionalister och återskapa taktil och auditiv feedback i EV-segmentet.

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)

Prislappen och produktionsutsikterna

Concept C är en mycket trovärdig förhandsvisning av en framtida seriebil. Döllner har offentligt uttalat att Concept C:s design är “90 procent där” i termer av vad som kommer att nå produktion.

Den serieproducerade bilen förväntas lanseras under 2027.

Bilen kommer inte att bära TT-namnet. Dess positionering är som en mer exklusiv elektrisk sportbil, avsedd att fylla gapet mellan den tidigare TT:s pris på cirka 540 000 svenska kronor (cirka 50 000 dollar) och R8:s pris på över 1 600 000 svenska kronor (cirka 150 000 dollar).

Audi Concept C (Foto: Audi)
Audi Concept C (Foto: Audi)

Den förväntade startnivån ligger nära det sexsiffriga beloppet i dollar, vilket motsvarar närmare 1 100 000 svenska kronor beroende på valutakurs.

Genom att positionera produktionsversionen i detta högre segment höjer Audi exklusiviteten och de potentiella vinstmarginalerna jämfört med den tidigare, mer volymorienterade TT-modellen.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

