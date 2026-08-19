Här är husvagnen som också är en båt

Och nu har ett tyskt företag löst ett campingproblem man inte en visste att det fanns – den som slits mellan husvagns- och båtsemester kan glädjas.

Hybridhusvagnen blir till motorbåt

Sealander är en kompakt husvagn som även kan användas som motorbåt. Modellen har utvecklats i tyska Kiel i över ett decennium och den senaste versionen, för modellår 2026/2027, är det mest påkostade och bekväma utförandet hittills.

Konstruktionen är framförallt utformad för att vara lätt att transportera på land. Sealander är bara 1,89 meter hög och kan därför förvaras i ett vanligt garage. Enligt tyska regler får den dras i hastigheter upp till 100 km/h på motorväg, på svenska vägar är det max 80 km/h som gäller.

För att avnjuta husvagnens sjöegenskaper är det bara att backa ned för en helt vanlig sjösättningsramp. Utombordsmotor monteras baktill och det finns både elektriska och bränsledrivna motoralternativ att välja på direkt från tillverkaren.

På vatten är Sealander dimensionerad för upp till sex personer. Och man rekommenderas att hålla sig till vindar under maximalt 16 knop och våghöjder under 0,5 meter.

Så mycket kostar Sealander

Husvagnsbåten kan anpassas med flera olika tillval. Bland alternativen finns solpaneler, större batteripaket, olika toalettlösningar, tvättmodul och kylskåp. Den elektriska utombordaren är det dyraste tillvalet och kostar drygt 83 000 kr.

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Baspriset för modellår 2026/2027 är cirka 439 000 kr, inklusive ett 50 Ah-batteri. Med mer omfattande utrustning kan priset landa på omkring 550 000 kr. Jämfört med att köpa både båt och husvagn, är priset på hybriden ganska attraktivt.

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