Bensinen blir allt dyrare – så kommer du billigare undan

Lufttryck också viktigt

Enligt amerikanska energimyndigheter kan en bensinbil minska sin förbrukning med omkring 40 procent om hastigheten på motorväg sänks från cirka 120 till 90 kilometer i timmen.

Även mjukare körning, med färre kraftiga accelerationer och inbromsningar, bidrar till lägre bränsleförbrukning.

Experter framhåller också vikten av rätt lufttryck i däcken och regelbundet fordonsunderhåll. För lågt däcktryck ökar rullmotståndet och därmed bensinförbrukningen.

Kan vara värt att jämföra

Ett annat sätt att minska kostnaderna är att planera resor bättre. Genom att samordna inköp och ärenden går det att minska antalet bilresor varje vecka.

Samåkning, distansarbete och kollektivtrafik pekas också ut som effektiva alternativ för att sänka drivmedelskostnaderna.

Skillnaderna mellan bensinstationer, särskilt i USA, har dessutom ökat kraftigt under den senaste prisuppgången.

I vissa områden skiljer det motsvarande flera kronor per liter mellan stationer inom samma stad, vilket gör prisjämförelser mer betydelsefulla än tidigare.

Elbilar kan ge fördelar

På längre sikt ser många konsumenter över möjligheten att byta till mer bränslesnåla fordon.

Intresset för hybridbilar och elbilar har ökat i takt med de högre oljepriserna, även om höga inköpskostnader fortsatt är ett hinder för många hushåll.

Elbilar har generellt lägre driftkostnader än bensinbilar, särskilt för förare som kan ladda hemma.

Trots det bedömer flera analytiker att övergången till energieffektivare fordon kommer att fortsätta, inte minst eftersom osäkerheten kring oljepriser och globala energiflöden väntas bestå under överskådlig tid.

