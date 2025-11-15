Dagens PS
God nyhet för Tesla-ägare: Snart får ni Apple CarPlay i bilen

Apple CarPlay med iOS 26. (Foto: Apple)
Apple CarPlay med iOS 26. (Foto: Apple)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 15 nov. 2025Publicerad: 15 nov. 2025

Apple CarPlay närmar sig Teslas värld – en funktion många har väntat på.

Tesla har länge varit den stora avvikaren i bilvärlden när det gäller Apple CarPlay.

Men nu kan en av elbilvärldens mest efterfrågade funktioner vara på väg att bli verklighet även för Tesla-ägare.

Enligt uppgifter från Bloomberg testas CarPlay internt hos tillverkaren, något som markerar en oväntad kursändring efter många år av motstånd.

CarPlay kan bli verklighet i Teslas skärmar

Att Tesla över huvud taget överväger CarPlay ses som ett stort skifte.

Märket har konsekvent valt bort både CarPlay och Android Auto och i stället satsat på sin egenutvecklade mjukvara, som blivit ett signum för Tesla-upplevelsen.

Men nu sägs företaget pröva en lösning där CarPlay visas i ett separat fönster i den stora pekskärmen i stället för att ta över hela gränssnittet.

Enligt Bloomberg handlar det om den klassiska versionen av CarPlay, inte Apple CarPlay Ultra som kan styra flera skärmar i bilen.

I dag är Tesla-ägare hänvisade till Bluetooth för samtal och musik, och navigering sker via Teslas eget system.

Om CarPlay införs öppnas dörren för betydligt mer flexibla funktioner och ett gränssnitt som många förare redan är bekväma med.

Läs mer om Teslas ägare, Elon Musk: Elon Musk siktar på en gigantisk chipfabrik

Android Auto saknas helt i testen

Intressant nog finns inga tecken på att Android Auto testas samtidigt.

Det kan betyda att iPhone-användarna går först, men också att Tesla överväger en lösning exklusivt för Apple-enheter.

Att just CarPlay prioriteras ligger i linje med att Apple-produkter är mer populära bland kapitalstarka grupper, en målgrupp som ofta också väljer Tesla.

Ett oväntat skifte – och ett möjligt försäljningsvapen

Relationen mellan Tesla och Apple har varit frostig i många år.

Apple rekryterade tung kompetens från Tesla till sitt numera nedlagda bilprojekt, och Elon Musk har öppet kritiserat Apples App Store-regler.

Därför kommer beslutet att testa CarPlay som en överraskning.

Men tiden kan vara mogen.

Studier visar att många bilköpare anser CarPlay vara en nödvändig funktion, och att avsaknaden kan vara en dealbreaker.

I en marknad där Teslas försäljning tappat fart skulle införandet av CarPlay kunna bli ett strategiskt drag för att locka nya kunder och hålla befintliga nöjda.

När funktionen kan lanseras är oklart.

Som alltid med Tesla får världen helt enkelt vänta och se.

Over-the-air-uppdateringar gör att förändringen kan komma när som helst, eller inte alls.

Teslas försäljning störtdyker – rasar 89 procent på en månad

Christian Pedersen
