God nyhet för Tesla-ägare: Snart får ni Apple CarPlay i bilen

Tesla har länge varit den stora avvikaren i bilvärlden när det gäller Apple CarPlay.

Men nu kan en av elbilvärldens mest efterfrågade funktioner vara på väg att bli verklighet även för Tesla-ägare.

Enligt uppgifter från Bloomberg testas CarPlay internt hos tillverkaren, något som markerar en oväntad kursändring efter många år av motstånd.

CarPlay kan bli verklighet i Teslas skärmar

Att Tesla över huvud taget överväger CarPlay ses som ett stort skifte.

Märket har konsekvent valt bort både CarPlay och Android Auto och i stället satsat på sin egenutvecklade mjukvara, som blivit ett signum för Tesla-upplevelsen.

Men nu sägs företaget pröva en lösning där CarPlay visas i ett separat fönster i den stora pekskärmen i stället för att ta över hela gränssnittet.

Enligt Bloomberg handlar det om den klassiska versionen av CarPlay, inte Apple CarPlay Ultra som kan styra flera skärmar i bilen.

I dag är Tesla-ägare hänvisade till Bluetooth för samtal och musik, och navigering sker via Teslas eget system.

Om CarPlay införs öppnas dörren för betydligt mer flexibla funktioner och ett gränssnitt som många förare redan är bekväma med.

