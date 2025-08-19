Jakten på en ny lösning för elbilsladdning kan vara över – en oväntad lösning kan nu sänka kostnaderna dramatiskt.
Genombrottet som kan lösa laddkaoset i Sverige
Mest läst i kategorin
Nytt superbatteri – håller i 5,8 miljoner kilometer
Det kan bli enklare att köpa en ny elbil med en batteriteknik som överträffar det mesta. Tillverkaren CATL presenterar ett nytt batteri som kostar en bråkdel och som dessutom har en livslängd som kan göra det till den sista bilen du köper. Kan förändra allt Det kinesiska företaget CATL, som är världens största tillverkare av …
Gigantisk konkurs i bilbranschen – 32 000 bilar på lager
En av de största bilhandlarna i Tyskland har, efter årtionden i branschen, gått i konkurs. Konkursen är ett tecken på stora problem med den tyska ekonomin just nu. En svart månad i den tyska ekonomin. Så beskrivs juli som i den tyska pressen där konkurserna haglar. Men förvåningen blev ändå stor när den stora bilhandlaren …
Ferrari beslagtagen – ägaren fick gå hela vägen hem
En mycket dyr Ferrari fick ett abrupt slut på sin färd när den uppmättes köra nästan dubbelt så snabbt som tillåtet i en 90-zon. En mycket dyrbar och sällsynt Ferrari fick nyligen ett abrupt slut på sin färd. Nu undrar många om bilen, som har ett värde på flera miljoner kronor, någonsin kommer att rulla …
Förlorar 26 miljoner i månaden – inget stöd från regeringen
Den brittiska biobränsleindustrin står inför en allvarlig kris efter att regeringen nekat att rädda landets största bioetanolfabrik, Vivergo, i Lincolnshire. Beslutet sätter 160 jobb på spel, skriver Sky News. Den brittiska regeringens beslut får konsekvenser Associated British Foods, som äger Vivergo, beskriver regeringens beslut som ”djupt beklagligt”. En talesperson för företaget menar att regeringen ”har …
Daniel köpte en Nissan – nu har elbilen stått still i nästan två år
Det finns en stor oro bland elbilsägare. En man har väntat i nästan två år på ett nytt batteri från Nissan. Vad är det som egentligen händer? Daniel Sørensen köpte en elbil som han nu knappt kan använda. Efter att batteriet plötsligt tappade kapacitet har han väntat i snart två år på en lösning, skriver …
Att bygga ut den svenska laddinfrastrukturen är en dyr affär. I dag kan kostnaden för att sätta upp en enda snabbladdare landa på över 650 000 kronor, vilket är en av de främsta orsakerna till att utbyggnaden inte går snabbare.
Men det australiensiska företaget Tritium hävdar att de har hittat en lösning som kan förändra spelplanen helt.
På ett event i Göteborg, eCarExpo som gått i konkurs sedan dess, presenterade Tritium sin nya teknik kallad TRI-FLEX, vilken syftar till att dramatiskt minska kostnaderna för att installera snabbladdare.
Istället för att varje laddstolpe ska ha sin egen komplexa elektronik, centraliseras tekniken i ett större, gemensamt skåp. Enligt Aaron Jones, säljchef på Tritium, innebär detta att kostnaden per laddpunkt kan sänkas till omkring 200 000 kronor.
En ny arkitektur för framtidens behov
Den nya arkitekturen, som Tritium kallar för TRI-FLEX, är framtagen för att möta Europas unika krav på infrastruktur. Systemet är modulärt, vilket innebär att det kan anpassas efter behov. Det kan stötta allt från två till 32 laddare per nav, vilket gör det möjligt att bygga ut laddstationer gradvis utan att behöva göra omfattande rivningar och nyinstallationer.
Det modulära upplägget gör det också lättare att installera laddpunkter i en mängd olika miljöer, från stadslandskap till landsbygd. Systemet är dessutom byggt för att klara av extrema klimatförhållanden, från den australiensiska hettan till nordisk kyla, vilket gör det extra passande för den svenska marknaden.
Enligt Tritium är tekniken tålig och klarar av temperaturer från -35 till +55 grader celsius.
Daniel köpte en Nissan – nu har elbilen stått still i nästan två år
Det finns en stor oro bland elbilsägare. En man har väntat i nästan två år på ett nytt batteri från Nissan. Vad är det som egentligen händer? Daniel
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
En global utmaning för infrastruktur
Tritiums vd, Arcady Sosinov, menar att den nuvarande laddinfrastrukturen inte är byggd för den ökande efterfrågan på elbilar.
“Elbilsrevolutionen kommer att röra sig i samma hastighet som sin infrastruktur”, säger Sosinov och pekar på att gamla lösningar inte håller måttet för dagens och morgondagens marknad.
Medan bilproducenter ökar takten i produktionen av elbilar, har utbyggnaden av laddningsmöjligheter halkat efter. I Sverige har detta lett till kritik, inte minst under semestertider då långa köer vid laddstationer blivit en vanlig syn. S
ärskilt i jämförelse med grannlandet Norge, som har en av världens mest utvecklade laddinfrastrukturer, blir det tydligt att Sverige har en bit kvar att gå.
Elbilsboomen kan få en oväntad vändning i Norge
I Norge höjs röster för att behålla dagens elbilssubventioner. Nu kan nya skatter göra framtida elbilsköp mycket dyrare. Elbilar har blivit normen för
Överensstämmelse med strikta regler
Den nya lösningen från Tritium är inte bara kostnadseffektiv utan också utformad för att möta de strikta europeiska regelverken. Systemet följer bland annat AFIR-förordningen (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) och tyska Eichrecht-regler för mätning, vilket underlättar utrullningen på den europeiska marknaden.
Den innovativa tekniken är också utrustad med smarta funktioner för att minska belastningen på elnätet, med realtidsbalansering av effekt. Detta är avgörande för att nätet ska klara av den ökade mängden snabbladdare.
EU:s nya förslag kan rädda bilindustrin
EU har en utmaning när det gäller efterfrågan på fordon med nollutsläpp, där andelen batteridrivna bilar bara utgjorde 15 procent av registreringarna
En lösning för svenska elbilister
För svenska elbilsägare kan den nya tekniken innebära att utbyggnaden av laddmöjligheter äntligen tar fart. En lägre installationskostnad kan locka fler aktörer att bygga ut sina nätverk, vilket i sin tur skulle leda till fler tillgängliga laddare på fler platser.
Denna utveckling är en viktig pusselbit för att påskynda omställningen till ett mer hållbart och elektrifierat bilsamhälle.
Enligt Tritium har intresset från nordiska aktörer redan varit stort, vilket ger hopp om att en mer ekonomiskt försvarbar infrastruktur snart kan bli verklighet.
Nytt superbatteri – håller i 5,8 miljoner kilometer
Det kan bli enklare att köpa en ny elbil med en batteriteknik som överträffar det mesta. Tillverkaren CATL presenterar ett nytt batteri som kostar en
Missa inte:
Rekordsommar för getingar – så undviker du att bli stucken. News 55
Jakten på de förlorade pensionspengarna fortsätter – Pensionsmyndigheten ger inte upp. E55
Militäranalytiker varnar: “Nu måste Europa kliva fram”. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Reseboom på börsen – här är aktierna som lyfter 2025
Den globala reseindustrin har rest sig från pandemins ruiner och levererar nu rena guldår på börsen. Kryssningar, lågprisflyg, hotellkedjor och bokningsplattformar tillhör de största vinnarna i år – tillsammans med comeback-bolaget Norwegian. Enligt en genomgång av Anlagepunk och marknadsdata från 2025 har sektorn gått starkt i takt med rekordhöga bokningar, stigande flygpriser och fortsatt sug …
Experter: Den amerikanska aktiemarknaden är rekorddyr – lägre avkastning
Experter viftar för fullt med varningsflaggorna. Den amerikanska aktiemarknaden är rekorddyr vilket kommer visa sig på avkastningen. Den amerikanska marknaden är dyr, faktum är ett den nästan aldrig varit dyrare enligt några experter, om man går efter några nyckeltal. Avkastingen dalar Det pekar samtidigt på att avkastingen kommer dala framöver. "Om man går in i …
Genombrottet som kan lösa laddkaoset i Sverige
Jakten på en ny lösning för elbilsladdning kan vara över – en oväntad lösning kan nu sänka kostnaderna dramatiskt. Att bygga ut den svenska laddinfrastrukturen är en dyr affär. I dag kan kostnaden för att sätta upp en enda snabbladdare landa på över 650 000 kronor, vilket är en av de främsta orsakerna till att …
Solsting i Kina: Överhettad marknad nära kollaps
Kina har blivit världsmästare på att bygga solceller. Men succén har fått en baksida. Landet producerar nu så mycket paneler att priserna kollapsat, företag blöder pengar och tiotusentals jobb har redan försvunnit. Enligt Reuters förlorade solsektorn motsvarande 40 miljarder dollar under 2024. Landets största bolag har skurit ned en tredjedel av personalen och många fabriker …
Experterna: Därför ska månadspengen ta slut
Att se barnens månadspeng sina kan vara svårt för en förälder. Men just där kan, enligt experterna, en viktig erfarenhet finnas. Många föräldrar swishar extra när barnens månadspeng inte räcker till. Men experterna varnar för att det riskerar att ta bort själva poängen med månadspengen – att barnen får planera, prioritera och ta ansvar för …