Genombrottet som kan lösa laddkaoset i Sverige

Att bygga ut den svenska laddinfrastrukturen är en dyr affär. I dag kan kostnaden för att sätta upp en enda snabbladdare landa på över 650 000 kronor, vilket är en av de främsta orsakerna till att utbyggnaden inte går snabbare.

Men det australiensiska företaget Tritium hävdar att de har hittat en lösning som kan förändra spelplanen helt.

På ett event i Göteborg, eCarExpo som gått i konkurs sedan dess, presenterade Tritium sin nya teknik kallad TRI-FLEX, vilken syftar till att dramatiskt minska kostnaderna för att installera snabbladdare.

Istället för att varje laddstolpe ska ha sin egen komplexa elektronik, centraliseras tekniken i ett större, gemensamt skåp. Enligt Aaron Jones, säljchef på Tritium, innebär detta att kostnaden per laddpunkt kan sänkas till omkring 200 000 kronor.

Tritium TRI-FLEX (Foto: Tritium)

En ny arkitektur för framtidens behov

Den nya arkitekturen, som Tritium kallar för TRI-FLEX, är framtagen för att möta Europas unika krav på infrastruktur. Systemet är modulärt, vilket innebär att det kan anpassas efter behov. Det kan stötta allt från två till 32 laddare per nav, vilket gör det möjligt att bygga ut laddstationer gradvis utan att behöva göra omfattande rivningar och nyinstallationer.

Det modulära upplägget gör det också lättare att installera laddpunkter i en mängd olika miljöer, från stadslandskap till landsbygd. Systemet är dessutom byggt för att klara av extrema klimatförhållanden, från den australiensiska hettan till nordisk kyla, vilket gör det extra passande för den svenska marknaden.

Enligt Tritium är tekniken tålig och klarar av temperaturer från -35 till +55 grader celsius.