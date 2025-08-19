Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Genombrottet som kan lösa laddkaoset i Sverige

Laddinfrastrukturen behöver byggas ut i Sverige. Kan detta vara lösningen? (Foto: Tritium)
Laddinfrastrukturen behöver byggas ut i Sverige. Kan detta vara lösningen? (Foto: Tritium)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Jakten på en ny lösning för elbilsladdning kan vara över – en oväntad lösning kan nu sänka kostnaderna dramatiskt.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Att bygga ut den svenska laddinfrastrukturen är en dyr affär. I dag kan kostnaden för att sätta upp en enda snabbladdare landa på över 650 000 kronor, vilket är en av de främsta orsakerna till att utbyggnaden inte går snabbare.

Men det australiensiska företaget Tritium hävdar att de har hittat en lösning som kan förändra spelplanen helt.

På ett event i Göteborg, eCarExpo som gått i konkurs sedan dess, presenterade Tritium sin nya teknik kallad TRI-FLEX, vilken syftar till att dramatiskt minska kostnaderna för att installera snabbladdare.

Istället för att varje laddstolpe ska ha sin egen komplexa elektronik, centraliseras tekniken i ett större, gemensamt skåp. Enligt Aaron Jones, säljchef på Tritium, innebär detta att kostnaden per laddpunkt kan sänkas till omkring 200 000 kronor.

Tritium TRI-FLEX (Foto: Tritium)
Tritium TRI-FLEX (Foto: Tritium)

En ny arkitektur för framtidens behov

Den nya arkitekturen, som Tritium kallar för TRI-FLEX, är framtagen för att möta Europas unika krav på infrastruktur. Systemet är modulärt, vilket innebär att det kan anpassas efter behov. Det kan stötta allt från två till 32 laddare per nav, vilket gör det möjligt att bygga ut laddstationer gradvis utan att behöva göra omfattande rivningar och nyinstallationer.

Det modulära upplägget gör det också lättare att installera laddpunkter i en mängd olika miljöer, från stadslandskap till landsbygd. Systemet är dessutom byggt för att klara av extrema klimatförhållanden, från den australiensiska hettan till nordisk kyla, vilket gör det extra passande för den svenska marknaden.

Enligt Tritium är tekniken tålig och klarar av temperaturer från -35 till +55 grader celsius.

ANNONS

Daniel köpte en Nissan – nu har elbilen stått still i nästan två år

Det finns en stor oro bland elbilsägare. En man har väntat i nästan två år på ett nytt batteri från Nissan. Vad är det som egentligen händer? Daniel
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

En global utmaning för infrastruktur

Tritiums vd, Arcady Sosinov, menar att den nuvarande laddinfrastrukturen inte är byggd för den ökande efterfrågan på elbilar.

“Elbilsrevolutionen kommer att röra sig i samma hastighet som sin infrastruktur”, säger Sosinov och pekar på att gamla lösningar inte håller måttet för dagens och morgondagens marknad.

Medan bilproducenter ökar takten i produktionen av elbilar, har utbyggnaden av laddningsmöjligheter halkat efter. I Sverige har detta lett till kritik, inte minst under semestertider då långa köer vid laddstationer blivit en vanlig syn. S

ärskilt i jämförelse med grannlandet Norge, som har en av världens mest utvecklade laddinfrastrukturer, blir det tydligt att Sverige har en bit kvar att gå.

Elbilsboomen kan få en oväntad vändning i Norge

I Norge höjs röster för att behålla dagens elbilssubventioner. Nu kan nya skatter göra framtida elbilsköp mycket dyrare. Elbilar har blivit normen för

Överensstämmelse med strikta regler

Den nya lösningen från Tritium är inte bara kostnadseffektiv utan också utformad för att möta de strikta europeiska regelverken. Systemet följer bland annat AFIR-förordningen (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) och tyska Eichrecht-regler för mätning, vilket underlättar utrullningen på den europeiska marknaden.

ANNONS

Den innovativa tekniken är också utrustad med smarta funktioner för att minska belastningen på elnätet, med realtidsbalansering av effekt. Detta är avgörande för att nätet ska klara av den ökade mängden snabbladdare.

EU:s nya förslag kan rädda bilindustrin

EU har en utmaning när det gäller efterfrågan på fordon med nollutsläpp, där andelen batteridrivna bilar bara utgjorde 15 procent av registreringarna

En lösning för svenska elbilister

För svenska elbilsägare kan den nya tekniken innebära att utbyggnaden av laddmöjligheter äntligen tar fart. En lägre installationskostnad kan locka fler aktörer att bygga ut sina nätverk, vilket i sin tur skulle leda till fler tillgängliga laddare på fler platser.

Denna utveckling är en viktig pusselbit för att påskynda omställningen till ett mer hållbart och elektrifierat bilsamhälle.

Enligt Tritium har intresset från nordiska aktörer redan varit stort, vilket ger hopp om att en mer ekonomiskt försvarbar infrastruktur snart kan bli verklighet.

Nytt superbatteri – håller i 5,8 miljoner kilometer

Det kan bli enklare att köpa en ny elbil med en batteriteknik som överträffar det mesta. Tillverkaren CATL presenterar ett nytt batteri som kostar en

Missa inte:

Rekordsommar för getingar – så undviker du att bli stucken. News 55

ANNONS

Jakten på de förlorade pensionspengarna fortsätter – Pensionsmyndigheten ger inte upp. E55

Militäranalytiker varnar: “Nu måste Europa kliva fram”. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
elbilarElbilsladdningEuropaSverige
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS