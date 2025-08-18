Nytt superbatteri – håller i 5,8 miljoner kilometer

Tillverkaren CATL presenterar ett nytt batteri som kostar en bråkdel och som dessutom har en livslängd som kan göra det till den sista bilen du köper.

Kan förändra allt

Det kinesiska företaget CATL, som är världens största tillverkare av batterier för elbilar, har presenterat en helt ny batterikemi som kan påverka hela branschen.

Batteriet, som kallas “Naxtra“, är baserat på natriumjon-teknologi, vilket innebär att det huvudsakligen är tillverkat av salt. Till skillnad från litium, som är en begränsad och dyr resurs, finns salt i överflöd.

Utvinningen av natrium från havsvatten har dessutom den positiva bieffekten att det genererar rent dricksvatten.

Historiskt sett har natriumjonbatterier haft en betydande nackdel: låg energidensitet. Medan ett litiumjonbatteri kunde erbjuda cirka 185 wattimmar per kilogram, erbjöd de tidiga natriumjonbatterierna bara hälften så mycket.

Så här ser delar av teknologin ut. (Foto: CATL)

Detta innebar att en elbil antingen skulle få halverad räckvidd eller bli dubbelt så tung.

CATL hävdar dock att de har löst detta problem med Naxtra-batteriet. Genom att kombinera natriumjonceller med några litiumjonceller och optimera systemet med avancerad mjukvara, har de skapat ett batteri som levererar en energidensitet på 175 wattimmar per kilogram.

Detta är jämförbart med dagens litiumjonbatterier.