Nytt superbatteri – håller i 5,8 miljoner kilometer

Batterier av salt? Genialiskt. (Foto: CATL och Canva)
Batterier av salt? Genialiskt. (Foto: CATL och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Det kan bli enklare att köpa en ny elbil med en batteriteknik som överträffar det mesta.

Tillverkaren CATL presenterar ett nytt batteri som kostar en bråkdel och som dessutom har en livslängd som kan göra det till den sista bilen du köper.

Kan förändra allt

Det kinesiska företaget CATL, som är världens största tillverkare av batterier för elbilar, har presenterat en helt ny batterikemi som kan påverka hela branschen.

Batteriet, som kallas “Naxtra“, är baserat på natriumjon-teknologi, vilket innebär att det huvudsakligen är tillverkat av salt. Till skillnad från litium, som är en begränsad och dyr resurs, finns salt i överflöd.

Utvinningen av natrium från havsvatten har dessutom den positiva bieffekten att det genererar rent dricksvatten.

Historiskt sett har natriumjonbatterier haft en betydande nackdel: låg energidensitet. Medan ett litiumjonbatteri kunde erbjuda cirka 185 wattimmar per kilogram, erbjöd de tidiga natriumjonbatterierna bara hälften så mycket.

Så här ser delar av teknologin ut. (Foto: CATL)
Så här ser delar av teknologin ut. (Foto: CATL)

Detta innebar att en elbil antingen skulle få halverad räckvidd eller bli dubbelt så tung.

CATL hävdar dock att de har löst detta problem med Naxtra-batteriet. Genom att kombinera natriumjonceller med några litiumjonceller och optimera systemet med avancerad mjukvara, har de skapat ett batteri som levererar en energidensitet på 175 wattimmar per kilogram.

Detta är jämförbart med dagens litiumjonbatterier.

Ett kraftigt prisfall

En av de mest anmärkningsvärda aspekterna av Naxtra-batteriet är dess låga kostnad. CATL uppger att det kommer att kosta så lite som tio procent av ett traditionellt litiumjonbatteri.

Efter decennier av investeringar i infrastruktur för litiumutvinning och -förädling har priset på litiumjonbatterier sjunkit till runt 1 000 svenska kronor per kilowattimme. Detta innebär att ett 70 kWh-batteri, likt det som används i en Model 3, kostar omkring 70 000 kronor.

Med Naxtra-tekniken skulle samma batteri kosta cirka 7 000 kronor. En sådan prissänkning skulle kunna göra elbilar betydligt mer tillgängliga för en bredare publik.

Utöver den ekonomiska fördelen fungerar Naxtra-batterierna bättre i extrema temperaturer, och experter förutspår en betydligt längre livslängd. Dagens litiumjonbatterier i exempelvis en Tesla garanterar cirka 1 500 laddcykler innan kapaciteten minskar avsevärt, vilket motsvarar ungefär 480 000 kilometers körning.

Efter denna period kan batteriets kapacitet sjunka till omkring 85 procent, vilket påverkar bilens värde. Att byta ut ett sådant batteri är dessutom en stor kostnad.

Håller i flera decennier

Natriumjonbatterier är mer stabila än litiumjonbatterier, vilket gör att Naxtra-batterier kan leverera så många som 10 000 laddcykler utan att degraderas nämnvärt. Detta skulle i teorin kunna innebära att batteriet klarar av att driva en bil i hela 5,8 miljoner kilometer innan dess kapacitet sjunker till 85 procent.

Detta är inte bara en teoretisk vision. CATL har redan påbörjat tillverkningen av Naxtra-batterierna för sex av de största biltillverkarna i Kina, och tekniken kommer att implementeras i cirka 30 olika bilmodeller från och med 2026.

Om tekniken visar sig vara så hållbar, billig och miljövänlig som företaget hävdar, kan det komma att förändra fordonsindustrin för alltid.

Eftersom elmotorer redan har en lång livslängd, skulle billiga elbilar med batterier som varar i flera miljoner kilometer kunna sänka ägandekostnaden för bilar till en historiskt låg nivå.

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

