Det kan bli enklare att köpa en ny elbil med en batteriteknik som överträffar det mesta.
Nytt superbatteri – håller i 5,8 miljoner kilometer
Mest läst i kategorin
Hundratusentals bilar hotas av nedsläckning – ger villkorstvåa
Snart försvinner 2G- och 3G-näten och därmed även nödfunktionen eCall i många bilar. En lösning från Transportstyrelsen är försenad och tusentals bilägare riskerar anmärkningar vid besiktningen. Mörk framtid för nödfunktionen eCall Mobilnäten är i ständig utveckling, och snart är det dags för de äldre 2G- och 3G-näten att helt försvinna. Denna nedsläckning, som planeras inledas …
Gigantisk konkurs i bilbranschen – 32 000 bilar på lager
En av de största bilhandlarna i Tyskland har, efter årtionden i branschen, gått i konkurs. Konkursen är ett tecken på stora problem med den tyska ekonomin just nu. En svart månad i den tyska ekonomin. Så beskrivs juli som i den tyska pressen där konkurserna haglar. Men förvåningen blev ändå stor när den stora bilhandlaren …
Böter, konkurs och värdetapp – en vecka i bilvärlden
Dagens PS motorsidor bjuder på dramatik, överraskningar, böter och ekonomiska smällar. Här är en sammanställning av veckans mest lästa artiklar. Böter som svider – för en man med miljoner En rik affärsman i Schweiz har dömts till böter på över en miljon svenska kronor efter att ha kört 27 kilometer i timmen över hastighetsgränsen. Mannen, …
"Din nya Volvo är ett säkerhetshot", larmar norsk minister
Norges tidigare transportminister Ketil Solvik-Olsen utfärdar en skarp varning till alla som överväger att köpa en elbil från Kina. Han drar paralleller till ett nytt kallt krig och uttrycker stark oro. Datainsamling väcker tydligen oro I en intervju med norska mediet Motor.no, vars rapportering ligger till grund för denna artikel, ger Norges tidigare transportminister Ketil …
Teslastrejken: Facket kan tvingas byta strategi
Strejken mot den amerikanska elbilstillverkaren Tesla har pågått i över 600 dagar utan någon lösning i sikte. Nu öppnar IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson för att det kan finnas alternativa lösningar. En kamp i över 600 dagar En långvarig arbetsmarknadskonflikt som den mellan fackförbundet IF Metall och elbilsjätten Tesla ställer allt på sin spets. Fackets …
Tillverkaren CATL presenterar ett nytt batteri som kostar en bråkdel och som dessutom har en livslängd som kan göra det till den sista bilen du köper.
Kan förändra allt
Det kinesiska företaget CATL, som är världens största tillverkare av batterier för elbilar, har presenterat en helt ny batterikemi som kan påverka hela branschen.
Batteriet, som kallas “Naxtra“, är baserat på natriumjon-teknologi, vilket innebär att det huvudsakligen är tillverkat av salt. Till skillnad från litium, som är en begränsad och dyr resurs, finns salt i överflöd.
Utvinningen av natrium från havsvatten har dessutom den positiva bieffekten att det genererar rent dricksvatten.
Historiskt sett har natriumjonbatterier haft en betydande nackdel: låg energidensitet. Medan ett litiumjonbatteri kunde erbjuda cirka 185 wattimmar per kilogram, erbjöd de tidiga natriumjonbatterierna bara hälften så mycket.
Detta innebar att en elbil antingen skulle få halverad räckvidd eller bli dubbelt så tung.
CATL hävdar dock att de har löst detta problem med Naxtra-batteriet. Genom att kombinera natriumjonceller med några litiumjonceller och optimera systemet med avancerad mjukvara, har de skapat ett batteri som levererar en energidensitet på 175 wattimmar per kilogram.
Detta är jämförbart med dagens litiumjonbatterier.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Ett kraftigt prisfall
En av de mest anmärkningsvärda aspekterna av Naxtra-batteriet är dess låga kostnad. CATL uppger att det kommer att kosta så lite som tio procent av ett traditionellt litiumjonbatteri.
Efter decennier av investeringar i infrastruktur för litiumutvinning och -förädling har priset på litiumjonbatterier sjunkit till runt 1 000 svenska kronor per kilowattimme. Detta innebär att ett 70 kWh-batteri, likt det som används i en Model 3, kostar omkring 70 000 kronor.
Med Naxtra-tekniken skulle samma batteri kosta cirka 7 000 kronor. En sådan prissänkning skulle kunna göra elbilar betydligt mer tillgängliga för en bredare publik.
Experten ifrågasätter det kinesiska superlöftet
Den kinesiska biltillverkaren YangWang, ett lyxmärke från BYD, utmanar nu etablerade europeiska prestandamärken med en ny hyperbil som påstås ha nästan 3
Utöver den ekonomiska fördelen fungerar Naxtra-batterierna bättre i extrema temperaturer, och experter förutspår en betydligt längre livslängd. Dagens litiumjonbatterier i exempelvis en Tesla garanterar cirka 1 500 laddcykler innan kapaciteten minskar avsevärt, vilket motsvarar ungefär 480 000 kilometers körning.
Efter denna period kan batteriets kapacitet sjunka till omkring 85 procent, vilket påverkar bilens värde. Att byta ut ett sådant batteri är dessutom en stor kostnad.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
Håller i flera decennier
Natriumjonbatterier är mer stabila än litiumjonbatterier, vilket gör att Naxtra-batterier kan leverera så många som 10 000 laddcykler utan att degraderas nämnvärt. Detta skulle i teorin kunna innebära att batteriet klarar av att driva en bil i hela 5,8 miljoner kilometer innan dess kapacitet sjunker till 85 procent.
Detta är inte bara en teoretisk vision. CATL har redan påbörjat tillverkningen av Naxtra-batterierna för sex av de största biltillverkarna i Kina, och tekniken kommer att implementeras i cirka 30 olika bilmodeller från och med 2026.
Om tekniken visar sig vara så hållbar, billig och miljövänlig som företaget hävdar, kan det komma att förändra fordonsindustrin för alltid.
Eftersom elmotorer redan har en lång livslängd, skulle billiga elbilar med batterier som varar i flera miljoner kilometer kunna sänka ägandekostnaden för bilar till en historiskt låg nivå.
Tyska jättar tar upp kampen om självkörande bilar
Tyska jättarna Bosch och Volkswagens dotterbolag Cariad har fördjupat sitt samarbete för att utveckla ett avancerat förarassistanssystem. Den nya
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Experten: Så håller ditt förhållande länge
Glöm inte att prata med din partner. Det gäller dok att fokusera på några saker i konversationen menar en parexpert – för att ditt förhållande ska hålla länge. Mark Travers är psykolog och parexpert, bland annat genom Awake Therapy, ett amerikanskt bolag som erbjuder psykoterapi och rådgivning. Tips för långvarigt förhållande Nu kommer han med …
Nytt superbatteri – håller i 5,8 miljoner kilometer
Det kan bli enklare att köpa en ny elbil med en batteriteknik som överträffar det mesta. Tillverkaren CATL presenterar ett nytt batteri som kostar en bråkdel och som dessutom har en livslängd som kan göra det till den sista bilen du köper. Kan förändra allt Det kinesiska företaget CATL, som är världens största tillverkare av …
Därför lyckas Singapore så väl på många plan
Människor i Singapore lever allt längre. Samtidigt upplever invånarna att livskvaliteten ökar och de uppger att det är regeringens förtjänst. 86 år är genomsnittet men många i Singapore blir numera en bit över 100 år. Lever länge i Singapore Statsstaten har blivit den senaste blå zonen där invånarna inte bara lever länge utan också ser …
USA: Skräpmaten ökar när ekonomin bantas
Skräpmaten ökar i USA när människor har tunnare plånböcker under det första halvåret. Trumps tullar ger utslag på vad amerikanarna äter. Framför allt handlar det om vilka "deals" man kan få som konsument. Håller i plånboken De får gärna kosta runt fem dollar, men inte mycket mer än så, och där ser det bra ut …
USA: Putin har gått med på skydd av Ukraina
Enligt USA:s sändebud Steve Witkoff har Putin gått med på att väst får hjälpa till att sätta upp ett skydd av Ukraina. Det ska röra sig om en säkerhetsgaranti liknande Natos artikel 5. Efter fredagens möte mellan Putin och Trump i Alaska verkar det i mångas ögon som att den ryske presidenten fått betydligt mer …