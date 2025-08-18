EU har en utmaning när det gäller efterfrågan på fordon med nollutsläpp, där andelen batteridrivna bilar bara utgjorde 15 procent av registreringarna under första halvan av 2025.
EU:s nya förslag kan rädda bilindustrin
Detta står i skarp kontrast till företagsmarknadens stora roll, skriver Acea.
Incitament istället för krav
Företagsregistreringar utgör ungefär 60 procent av den europeiska bilmarknaden och nästan 100 procent av marknaden för kommersiella fordon. Detta gör att riktade åtgärder mot företagssektorn är avgörande för att snabbt öka försäljningen av fordon med nollutsläpp.
Eftersom det finns en efterfrågeproblematik är incitament en bättre strategi än mandat. Många företag upplever nämligen hinder som hög total ägandekostnad, otillräcklig infrastruktur och osäkerhet kring andrahandsvärdet.
Det finns bevis från länder som har lyckats med övergången att incitament kan vara mycket mer effektiva än tvingande regler. Ett tydligt exempel är Norge, där ungefär 90 procent av alla nya företagsbilar är nollutsläppsfordon.
Detta har uppnåtts genom en kombination av skattelättnader och andra förmåner, som nedsatta vägtullar och tillgång till kollektivtrafikfiler. Belgiska satsningar har resulterat i en marknadsandel på 80 procent förra året.
Det gemensamma för dessa länder är att man lyckats med omställningen utan lagstiftningskrav.
Nationella skillnader och framtida förslag
Trots de positiva exemplen har endast 19 av EU:s medlemsländer infört någon form av ekonomisk policy för att stimulera grönare företagsflottor.
Enligt källan föreslås därför att alla medlemsstater bör införa liknande system.
EU bör prioritera en icke-lagstiftande strategi för personbilar och lätta skåpbilar. Istället för att införa obligatoriska mål för tillgången på fordon, bör man fokusera på att vägleda och samordna nationella ekonomiska incitament.
För tunga kommersiella fordon, såsom lastbilar, bör en bredare uppsättning åtgärder övervägas. Detta kan inkludera att ge nollutsläppsfordon företräde i offentliga upphandlingar samt att införa avgifter baserade på koldioxidutsläpp.
Att stimulera köp av fordon med nollutsläpp är ett kraftfullt verktyg för att öka efterfrågan och uppfylla klimatmålen. Det är dock viktigt att välja de mest effektiva instrumenten. Dessa åtgärder fungerar bäst när nödvändig infrastruktur och andra förutsättningar är på plats.
Högre kostnader bromsar utvecklingen
En av de största utmaningarna för både företag och privatpersoner är den höga totalkostnaden för att äga och driva ett elfordon. Detta inkluderar bland annat de höga priserna för offentlig laddning, vilket gör kalkylen svår för många företag.
Utöver det finns det osäkerhet kring andrahandsvärdet, vilket gör att en investering i ett elfordon kan upplevas som riskfylld. Detta är en avgörande faktor som gör att många företag tvekar, trots de miljömässiga fördelarna.
För att verkligen påskynda övergången behövs en samlad insats från både EU och de enskilda medlemsländerna. Genom att ta inspiration från framgångsrika länder som Norge och Belgien kan man skapa ett klimat där incitament, snarare än tvingande lagar, får efterfrågan på fordon med nollutsläpp att explodera.
Genom en koordinerad strategi som kombinerar ekonomiska incitament med utbyggd infrastruktur kan Europa nå sina ambitiösa klimatmål.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
