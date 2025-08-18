EU:s nya förslag kan rädda bilindustrin

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Nationella skillnader och framtida förslag

Trots de positiva exemplen har endast 19 av EU:s medlemsländer infört någon form av ekonomisk policy för att stimulera grönare företagsflottor.

Enligt källan föreslås därför att alla medlemsstater bör införa liknande system.

EU bör prioritera en icke-lagstiftande strategi för personbilar och lätta skåpbilar. Istället för att införa obligatoriska mål för tillgången på fordon, bör man fokusera på att vägleda och samordna nationella ekonomiska incitament.

För tunga kommersiella fordon, såsom lastbilar, bör en bredare uppsättning åtgärder övervägas. Detta kan inkludera att ge nollutsläppsfordon företräde i offentliga upphandlingar samt att införa avgifter baserade på koldioxidutsläpp.

Att stimulera köp av fordon med nollutsläpp är ett kraftfullt verktyg för att öka efterfrågan och uppfylla klimatmålen. Det är dock viktigt att välja de mest effektiva instrumenten. Dessa åtgärder fungerar bäst när nödvändig infrastruktur och andra förutsättningar är på plats.

Ford Mustang-E (Foto: Ford)

Högre kostnader bromsar utvecklingen

En av de största utmaningarna för både företag och privatpersoner är den höga totalkostnaden för att äga och driva ett elfordon. Detta inkluderar bland annat de höga priserna för offentlig laddning, vilket gör kalkylen svår för många företag.

Utöver det finns det osäkerhet kring andrahandsvärdet, vilket gör att en investering i ett elfordon kan upplevas som riskfylld. Detta är en avgörande faktor som gör att många företag tvekar, trots de miljömässiga fördelarna.

För att verkligen påskynda övergången behövs en samlad insats från både EU och de enskilda medlemsländerna. Genom att ta inspiration från framgångsrika länder som Norge och Belgien kan man skapa ett klimat där incitament, snarare än tvingande lagar, får efterfrågan på fordon med nollutsläpp att explodera.

Genom en koordinerad strategi som kombinerar ekonomiska incitament med utbyggd infrastruktur kan Europa nå sina ambitiösa klimatmål.

