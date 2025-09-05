Gamla elbilar får sin revansch – succé

Begagnade elbilar säljer nu som aldrig förr och har blivit en avgörande motor på bilmarknaden. En ny rapport visar hur mycket intresset har exploderat, men också vilka områden i landet som leder den oväntade utvecklingen.

Överraskande trend på bilmarknaden

Försäljningen av elbilar har gjort ett ordentligt skutt framåt under första halvåret 2025. Totalt såldes över 85 500 elbilar, en ökning med 36 procent jämfört med samma period året innan, enligt en sammanställning från bilförmedlaren Kvdbil.

Men den stora nyheten är inte antalet nya bilar som rullar ut på vägarna, utan de som får en andra chans.

Det är nämligen begagnatmarknaden som står för den allra största delen av ökningen.

Medan antalet nya elbilar växte med 16 procent, ökade andelen begagnade bilar med hela 63 procent. Försäljningen av begagnade elbilar ökade därmed nästan fyra gånger mer än nybilsförsäljningen.

Det tyder på att allt fler svenskar väljer att köpa en begagnad elbil istället för en helt ny, vilket förändrar hela bilbranschen.