Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Gamla elbilar får sin revansch – succé

Begagnade elbilar är en hit och säljer som smör. (Foto: Canva)
Begagnade elbilar är en hit och säljer som smör. (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

Begagnade elbilar har blivit en stor succé i Sverige. Försäljningen har exploderat, men vilka är det som ligger bakom trenden?

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Begagnade elbilar säljer nu som aldrig förr och har blivit en avgörande motor på bilmarknaden. En ny rapport visar hur mycket intresset har exploderat, men också vilka områden i landet som leder den oväntade utvecklingen.

Överraskande trend på bilmarknaden

Försäljningen av elbilar har gjort ett ordentligt skutt framåt under första halvåret 2025. Totalt såldes över 85 500 elbilar, en ökning med 36 procent jämfört med samma period året innan, enligt en sammanställning från bilförmedlaren Kvdbil.

Men den stora nyheten är inte antalet nya bilar som rullar ut på vägarna, utan de som får en andra chans.

Det är nämligen begagnatmarknaden som står för den allra största delen av ökningen.

Medan antalet nya elbilar växte med 16 procent, ökade andelen begagnade bilar med hela 63 procent. Försäljningen av begagnade elbilar ökade därmed nästan fyra gånger mer än nybilsförsäljningen.

Det tyder på att allt fler svenskar väljer att köpa en begagnad elbil istället för en helt ny, vilket förändrar hela bilbranschen.

Folk börjar tro mer på batteriers kvalitet och de låga kostnaderna. (Foto: Canva)
Folk börjar tro mer på batteriers kvalitet och de låga kostnaderna. (Foto: Canva)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

En ny era för bilköpare

ANNONS

Daniel Odsberg, som är försäljningschef på Kvdbil, menar att utvecklingen är helt naturlig och att elbilen är på väg att ta sin självklara plats.

“Elbilen håller på att bli lika självklar på begagnatmarknaden som bensin- och dieselbilar har varit i decennier”, säger han.

Enligt Odsberg finns det flera anledningar till den kraftiga ökningen. Den tekniska utvecklingen har lett till att elbilarna har blivit mer pålitliga och attraktiva. Dessutom har de visat sig vara billigare att äga i det långa loppet, jämfört med bilar som drivs av fossila bränslen.

Det handlar inte bara om lägre bränslekostnader utan även om mindre underhåll.

Polestar: Framgångsrecept trots miljonförlust

Polestar, den omtalade biltillverkaren, har publicerat sitt finansiella resultat för den första halvan av 2025. Siffrorna visar en stark intäktsökning,

Län som leder loppet

Även om storstäderna fortsätter att dominera antalsmässigt, sker den mest dramatiska försäljningsökningen i andra delar av landet.

I Västernorrlands län ökade försäljningen av elbilar med hela 64 procent under första halvåret, tätt följt av Blekinge med 57 procent och Kalmar med 54 procent. Denna spridning över landet visar att intresset för elbilar inte längre är begränsat till de största städerna.

Även Stockholms län såg en kraftig ökning på 38 procent och har flest elbilar totalt sett.

ANNONS

Däremot var ökningen mer modest i de andra storstadsregionerna, med 27 procent i Västra Götaland och 25 procent i Skåne.

Att se den här försäljningsökningen i län som Västernorrland och Blekinge är ett tydligt tecken på att marknaden har mognat.

Odsberg förklarar det med att laddinfrastrukturen har byggts ut snabbt över hela landet, vilket gör det enklare och mer praktiskt att äga en elbil, oavsett var man bor.

Län H1 2025 H1 2024 Förändring antalFörändring procent
Stockholm 43 003 31 185 11 818 38 % 
Västra Götaland 10 947 8 592 2 355 27 % 
Skåne 7 826 6 236 1 590 25 % 
Östergötland 2 874 1 923  951 49 % 
Halland 2 473 1 843 630 34 % 
Jönköping 2 314 1 774 540 30 % 
Uppsala 2 073 1 508 565 37 % 
Södermanland 1 423 1 063 360 34 % 
Örebro 1 387 1 056 331 31 % 
Västmanland 1 384 964 420 43 % 
Västerbotten 1 170 846 324 38 % 
Dalarna 1 142 765 377 49 % 
Värmland 1 080 808 272 34 % 
Gävleborg 1 073 836 237 28 % 
Västernorrland 1 036 631 405 64 % 
Kalmar 998 646 352 54 % 
Kronoberg 996 674 322 48 % 
Norrbotten 800 665 135 20 % 
Blekinge 702 447 255 57 % 
Jämtland 432 336 96 29 % 
Gotland 240 199 41 21 % 
Övriga 151 69 82 119 % 
Totalt 85 524 63 066 22 458 36 %

Därför rusar amerikanerna till Hyundais bilhandlare

I en oväntad vändning har amerikanska bilentusiaster plötsligt rusat till Hyundais bilhandlare, vilket har gett en närmast explosiv försäljningsökning.

Missa inte:

Äldre kan ha rätt till pengar tillbaka från banken efter bedrägerier. News 55

Halverad moms på mat: Så mycket billigare blir din falukorv. E55

“Dinosaurie vid 37″– ålderism utbredd i techbranschen. Realtid

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BilförsäljningElbilelbilar
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS