Begagnade elbilar har blivit en stor succé i Sverige. Försäljningen har exploderat, men vilka är det som ligger bakom trenden?
Gamla elbilar får sin revansch – succé
Mest läst i kategorin
Hårda bud för landets veteranbilar
Reglerna kring besiktning av veteranbilar är på väg att förändras. Många bilentusiaster riskerar att behöva besiktiga sina fordon oftare. Transportstyrelsen arbetar med att ändra besiktningsreglerna, vilket snart kan tvinga tusentals bilägare till besiktningen oftare. Besiktningsbefrielsen hävs För sju år sedan infördes en rörlig besiktningsgräns för veteranbilar. Innan dess var det fordon tillverkade före 1950 som …
Här ska Toyota ska bygga sin första europeiska elbil
Japanska bilföretaget Toyota ska bygga sina första elbilar i Europa. Bolaget kommer att investera 680 miljoner euro på en ny produktionslinje i sin nuvarande fabrik i Tjeckien. Toyotas europeiska president Yoshihiro Nakata tillkännagav nyheten under en ceremoni vid det tjeckiska regeringskontoret på onsdagen, skriver Euronews. Nyheten hade redan läckt för en månad sedan till den …
Svensk upptäckt ger elbilsbatterier längre liv
Förlängd livstid och ökad säkerhet. Det handlar om elbilsbatterier och en ny svensk AI-modell från Uppsala universitet. Det är inte sällsynt att elbilsbatterier är den komponent i fordonet som åldras först, konstaterar Uppsala universitet. Det utgör ett stort resursslöseri idag, och håller tillbaka omställningen av transportsektorn. Med det som bakgrund utvecklar fordonsindustrin mjukvara, ofta baserad …
Sålde 10 000 bilar på sju minuter
Den kinesiska biltillverkaren Xpeng har nyligen lanserat sin nya P7-modell och responsen på hemmaplan har varit överväldigande. Men trots den omedelbara succén är det ännu osäkert när, och om, bilen kommer att lanseras på den europeiska marknaden. Modellen, som kombinerar designelement från en sedan, kombi och coupé, har väckt stort intresse tack vare sin kombination …
Nu byts alla körkort ut – så här går det till
Körkorten som vi känner dem är på väg att försvinna. En ny uppgradering av det klassiska plastkortet har redan börjat, men det är bara första steget mot en större förändring som snart kommer att vara verklighet för alla bilförare i Europa. Det nya körkortet som redan är här Redan från och med i år har …
Begagnade elbilar säljer nu som aldrig förr och har blivit en avgörande motor på bilmarknaden. En ny rapport visar hur mycket intresset har exploderat, men också vilka områden i landet som leder den oväntade utvecklingen.
Överraskande trend på bilmarknaden
Försäljningen av elbilar har gjort ett ordentligt skutt framåt under första halvåret 2025. Totalt såldes över 85 500 elbilar, en ökning med 36 procent jämfört med samma period året innan, enligt en sammanställning från bilförmedlaren Kvdbil.
Men den stora nyheten är inte antalet nya bilar som rullar ut på vägarna, utan de som får en andra chans.
Det är nämligen begagnatmarknaden som står för den allra största delen av ökningen.
Medan antalet nya elbilar växte med 16 procent, ökade andelen begagnade bilar med hela 63 procent. Försäljningen av begagnade elbilar ökade därmed nästan fyra gånger mer än nybilsförsäljningen.
Det tyder på att allt fler svenskar väljer att köpa en begagnad elbil istället för en helt ny, vilket förändrar hela bilbranschen.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
En ny era för bilköpare
Daniel Odsberg, som är försäljningschef på Kvdbil, menar att utvecklingen är helt naturlig och att elbilen är på väg att ta sin självklara plats.
“Elbilen håller på att bli lika självklar på begagnatmarknaden som bensin- och dieselbilar har varit i decennier”, säger han.
Enligt Odsberg finns det flera anledningar till den kraftiga ökningen. Den tekniska utvecklingen har lett till att elbilarna har blivit mer pålitliga och attraktiva. Dessutom har de visat sig vara billigare att äga i det långa loppet, jämfört med bilar som drivs av fossila bränslen.
Det handlar inte bara om lägre bränslekostnader utan även om mindre underhåll.
Polestar: Framgångsrecept trots miljonförlust
Polestar, den omtalade biltillverkaren, har publicerat sitt finansiella resultat för den första halvan av 2025. Siffrorna visar en stark intäktsökning,
Län som leder loppet
Även om storstäderna fortsätter att dominera antalsmässigt, sker den mest dramatiska försäljningsökningen i andra delar av landet.
I Västernorrlands län ökade försäljningen av elbilar med hela 64 procent under första halvåret, tätt följt av Blekinge med 57 procent och Kalmar med 54 procent. Denna spridning över landet visar att intresset för elbilar inte längre är begränsat till de största städerna.
Även Stockholms län såg en kraftig ökning på 38 procent och har flest elbilar totalt sett.
Däremot var ökningen mer modest i de andra storstadsregionerna, med 27 procent i Västra Götaland och 25 procent i Skåne.
Att se den här försäljningsökningen i län som Västernorrland och Blekinge är ett tydligt tecken på att marknaden har mognat.
Odsberg förklarar det med att laddinfrastrukturen har byggts ut snabbt över hela landet, vilket gör det enklare och mer praktiskt att äga en elbil, oavsett var man bor.
|Län
|H1 2025
|H1 2024
|Förändring antal
|Förändring procent
|Stockholm
|43 003
|31 185
|11 818
|38 %
|Västra Götaland
|10 947
|8 592
|2 355
|27 %
|Skåne
|7 826
|6 236
|1 590
|25 %
|Östergötland
|2 874
|1 923
|951
|49 %
|Halland
|2 473
|1 843
|630
|34 %
|Jönköping
|2 314
|1 774
|540
|30 %
|Uppsala
|2 073
|1 508
|565
|37 %
|Södermanland
|1 423
|1 063
|360
|34 %
|Örebro
|1 387
|1 056
|331
|31 %
|Västmanland
|1 384
|964
|420
|43 %
|Västerbotten
|1 170
|846
|324
|38 %
|Dalarna
|1 142
|765
|377
|49 %
|Värmland
|1 080
|808
|272
|34 %
|Gävleborg
|1 073
|836
|237
|28 %
|Västernorrland
|1 036
|631
|405
|64 %
|Kalmar
|998
|646
|352
|54 %
|Kronoberg
|996
|674
|322
|48 %
|Norrbotten
|800
|665
|135
|20 %
|Blekinge
|702
|447
|255
|57 %
|Jämtland
|432
|336
|96
|29 %
|Gotland
|240
|199
|41
|21 %
|Övriga
|151
|69
|82
|119 %
|Totalt
|85 524
|63 066
|22 458
|36 %
Därför rusar amerikanerna till Hyundais bilhandlare
I en oväntad vändning har amerikanska bilentusiaster plötsligt rusat till Hyundais bilhandlare, vilket har gett en närmast explosiv försäljningsökning.
Missa inte:
Äldre kan ha rätt till pengar tillbaka från banken efter bedrägerier. News 55
Halverad moms på mat: Så mycket billigare blir din falukorv. E55
“Dinosaurie vid 37″– ålderism utbredd i techbranschen. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Mer pengar i plånboken – men svenskarna nobbar konsumtionen
När regeringen utlovar mer pengar i hushållens plånböcker är det få som ser framför sig dyra restaurangbesök eller fler resor. En ny undersökning visar att trygghet och sparande är viktigare än konsumtion för de flesta. I mitten av september lägger regeringen fram sitt förslag för nästa års budget. Mycket pekar på att hushållen står i …
Gamla elbilar får sin revansch – succé
Begagnade elbilar har blivit en stor succé i Sverige. Försäljningen har exploderat, men vilka är det som ligger bakom trenden? Begagnade elbilar säljer nu som aldrig förr och har blivit en avgörande motor på bilmarknaden. En ny rapport visar hur mycket intresset har exploderat, men också vilka områden i landet som leder den oväntade utvecklingen. …
Skräckindex håller bostadsmarknaden i ett järngrepp
Bostadspriserna stod i stort sett still under augusti, både för villor och bostadsrätter. Bakom siffrorna döljer sig en marknad som präglas av oro.? Enligt den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik var prisutvecklingen i augusti marginell. I centrala Stockholm och Göteborg låg priserna still, medan bostadsrätter i Stormalmö steg med närmare +1 procent. I centrala Malmö …
Alzheimers: Två av tre drabbade kvinnor
Nu har forskare i Lund gjort världens hittills största kartläggning av Alzheimers sjukdom. Resultaten visar vad kön, gener och ålder betyder. Hjärnförändringar vid Alzheimers sjukdom har kartlagts i en omfattande internationell studie. Forskarna har undersökt kopplingar mellan sjukdomen och genetiska riskfaktorer, kön och ålder. I studien, ledd av forskare i Lund och Amsterdam, har man …
Ökad rysk aktivitet bakom GPS-störningarna i Östersjön
En märklig utveckling i Östersjön har fått myndigheterna att höja varningsflagg. Någonting är fel med navigationssystemen som används av flygplan och fartyg i det känsliga området. Under det senaste året har Transportstyrelsen observerat en dramatisk ökning av störningar mot system för satellitbaserad navigering, ett problem som i synnerhet drabbat Östersjöområdet. Med nästan dagliga rapporter från …