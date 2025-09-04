Polestar, den omtalade biltillverkaren, har publicerat sitt finansiella resultat för den första halvan av 2025. Siffrorna visar en stark intäktsökning, men under ytan döljer sig ekonomiska utmaningar.
Polestar: Framgångsrecept trots miljonförlust
Trots detta har Polestar en tydlig plan för framtiden, med nya modeller och utökad produktion.
Polestar redovisar kraftig intäktsökning
Biltillverkaren Polestar har släppt sina finansiella siffror för första halvåret 2025 och de visar på stark tillväxt. Företagets intäkter ökade med hela 56,5 procent till cirka 15 miljarder svenska kronor.
Denna ökning beror på att Polestar har sålt betydligt fler bilar.
Hela 51,1 procent fler bilar har sålts, vilket man tror beror på en ny, mer aktiv försäljningsstrategi, fler återförsäljare och ett attraktivt utbud av bilmodeller.
Polestars vd, Michael Lohscheller, säger:
“Vår operativa prestation under första halvåret 2025 bekräftar att vi gör rätt saker i en utmanande marknad: vi ökar vår kommersiella närvaro, säljer fler bilar och har ett kompromisslöst fokus på kostnads- och lagerhantering. Intäkterna ökade med 56 procent och vår justerade bruttomarginal förbättrades jämfört med föregående år.
Med i genomsnitt fem nya försäljningsställen per månad under andra kvartalet gör vi det enklare för fler kunder att uppleva och köpa en Polestar. Lanseringen av Polestar 5, vår fyrsitsiga Grand Tourer, på IAA i september kommer ytterligare att stärka vår position som det ledande prestandamärket inom elbilar.”
Stora förluster trots försäljningsframgångar
Trots de imponerande intäkterna redovisar Polestar en nettoförlust på nästan 12,6 miljarder kronor.
Förlusten beror främst på en stor nedskrivning på cirka 7,8 miljarder kronor som bokfördes under det andra kvartalet.
Denna nedskrivning har påverkat bruttomarginalen som hamnade på -49,4 procent. Företaget har dock lyckats minska sin justerade EBITDA-förlust med 30,3 procent.
För att stärka sin ekonomi har Polestar tagit in 2,1 miljarder svenska kronor i nytt eget kapital. Detta tillskott kompletterar finansieringsfaciliteter på cirka 22 miljarder kronor som har säkrats eller förnyats fram till augusti 2025.
Vid slutet av juni 2025 hade företaget tillgång till 7,5 miljarder svenska kronor i likvida medel.
Framtiden planeras i Europa
Polestar fortsätter sin strategiska utvidgning med planer på nya modeller och en breddad produktionsbas. Företaget bekräftar att en framtida produktionsanläggning i Europa är på gång för den kommande modellen Polestar 7, som planeras lanseras år 2028.
Detta är ett tydligt tecken på att de satsar vidare på global närvaro och ökad produktionskapacitet.
Polestar upprepar även sin prognos om en genomsnittlig årlig tillväxt på 30-35 procent i försäljningsvolymer mellan 2025 och 2027.
Kina dissar Polestar – växer på nya marknader
Elbilstillverkaren Polestar fortsätter att växa internationellt. Men på sin största marknad, Kina, rasar försäljningen. Samtidigt hoppas bolaget på att
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl.
