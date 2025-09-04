Polestar: Framgångsrecept trots miljonförlust

Trots detta har Polestar en tydlig plan för framtiden, med nya modeller och utökad produktion.

Polestar redovisar kraftig intäktsökning

Biltillverkaren Polestar har släppt sina finansiella siffror för första halvåret 2025 och de visar på stark tillväxt. Företagets intäkter ökade med hela 56,5 procent till cirka 15 miljarder svenska kronor.

Denna ökning beror på att Polestar har sålt betydligt fler bilar.

Hela 51,1 procent fler bilar har sålts, vilket man tror beror på en ny, mer aktiv försäljningsstrategi, fler återförsäljare och ett attraktivt utbud av bilmodeller.

Polestars vd, Michael Lohscheller, säger:

“Vår operativa prestation under första halvåret 2025 bekräftar att vi gör rätt saker i en utmanande marknad: vi ökar vår kommersiella närvaro, säljer fler bilar och har ett kompromisslöst fokus på kostnads- och lagerhantering. Intäkterna ökade med 56 procent och vår justerade bruttomarginal förbättrades jämfört med föregående år.

Med i genomsnitt fem nya försäljningsställen per månad under andra kvartalet gör vi det enklare för fler kunder att uppleva och köpa en Polestar. Lanseringen av Polestar 5, vår fyrsitsiga Grand Tourer, på IAA i september kommer ytterligare att stärka vår position som det ledande prestandamärket inom elbilar.”

Polestar 2 (Foto: Polestar)