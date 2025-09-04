Dagens PS
Därför rusar amerikanerna till Hyundais bilhandlare

Hyundai Ioniq 5
Hyundai Ioniq 5
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

I en oväntad vändning har amerikanska bilentusiaster plötsligt rusat till Hyundais bilhandlare, vilket har gett en närmast explosiv försäljningsökning.

Men bakom den glittrande framgången döljer sig en tickande bomb – en statlig skattefördel som snart försvinner.

Nu frågar sig alla: kommer kalaset att vara över lika snabbt som det började?

Rushen som fick Hyundai att fira i förtid

Hyundai, som kanske är mest känt för sina pålitliga och funktionella bilar, har upplevt en otrolig medvind i USA. Förra månaden ökade deras elbilssälj med hela 72 procent, tack vare en stor skatterabatt.

Ioniq 5, företagets storsäljare, såg sin försäljning skjuta i höjden med 61 procent, medan den lite mer blygsamma Ioniq 6 ändå ökade med 30 procent.

En nykomling, Ioniq 9, hittade också snabbt över tusen köpare.

Hyundai Ioniq 5
Hyundai Ioniq 5

Enligt Carscoops, var denna framgång inte unik för Hyundai. Flera andra biltillverkare upplevde en liknande “sista-minuten-rush” inför att skatteförmånen upphör den 30 september.

Även Hyundais totala försäljning i USA slog rekord för augusti, med 88 523 sålda fordon, vilket var en ökning med 12 procent från året innan.

Dagen efter festen – oro i kulisserna

Medan Hyundais vd Randy Parker glatt kunde konstatera att bolaget är på väg mot sitt bästa år någonsin, finns det en gnagande oro. Frågan som alla ställer sig är vad som händer när skatteförmånen försvinner.

Kommer suget efter Ioniq-modellerna att försvinna lika snabbt som det dök upp?

Vissa analytiker menar att det är mycket troligt. Det känns som att se en person dansa på bordet efter en stor vinst, utan att ha tänkt på vad som händer när musiken tystnar.

Test: Hyundai Ioniq 5 N – äkta körglädje

Elektrisk prestanda som överraskar. Hyundai Ioniq 5 N bjuder på en unik mix av kraft och underhållning. Missa inte vårt fullständiga test. Är du redo för

Inte bara elbilar i rampljuset

Det är inte bara elbilarna som har fått Hyundai att stråla. Den omdesignade suven Palisade har också gjort succé. Med en prislapp som startar på drygt 436 000 svenska kronor, har den nya modellen med sin kantiga design och lyxigare interiör ökat sin försäljning med 39 procent.

För de som är miljömedvetna (eller bara vill ha det senaste), finns även en hybridversion för ungefär 510 000 kronor.

Denna variant kombinerar en turboladdad motor med ett batteri och ger en total effekt på 329 hästkrafter.

Så borde Parker sitta lugnt och i sin bil och vänta till första oktober kanske?

Svenska folket köper bilar som aldrig förr

Nya siffror visar en uppgång som få hade väntat sig. Privatpersoner står i centrum när marknaden nu tar oväntade kliv framåt. Den svenska bilmarknaden

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

