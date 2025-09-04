Därför rusar amerikanerna till Hyundais bilhandlare

Men bakom den glittrande framgången döljer sig en tickande bomb – en statlig skattefördel som snart försvinner.

Nu frågar sig alla: kommer kalaset att vara över lika snabbt som det började?

Rushen som fick Hyundai att fira i förtid

Hyundai, som kanske är mest känt för sina pålitliga och funktionella bilar, har upplevt en otrolig medvind i USA. Förra månaden ökade deras elbilssälj med hela 72 procent, tack vare en stor skatterabatt.

Ioniq 5, företagets storsäljare, såg sin försäljning skjuta i höjden med 61 procent, medan den lite mer blygsamma Ioniq 6 ändå ökade med 30 procent.

En nykomling, Ioniq 9, hittade också snabbt över tusen köpare.

Hyundai Ioniq 5

Enligt Carscoops, var denna framgång inte unik för Hyundai. Flera andra biltillverkare upplevde en liknande “sista-minuten-rush” inför att skatteförmånen upphör den 30 september.

Även Hyundais totala försäljning i USA slog rekord för augusti, med 88 523 sålda fordon, vilket var en ökning med 12 procent från året innan.