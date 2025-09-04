I en oväntad vändning har amerikanska bilentusiaster plötsligt rusat till Hyundais bilhandlare, vilket har gett en närmast explosiv försäljningsökning.
Därför rusar amerikanerna till Hyundais bilhandlare
Men bakom den glittrande framgången döljer sig en tickande bomb – en statlig skattefördel som snart försvinner.
Nu frågar sig alla: kommer kalaset att vara över lika snabbt som det började?
Rushen som fick Hyundai att fira i förtid
Hyundai, som kanske är mest känt för sina pålitliga och funktionella bilar, har upplevt en otrolig medvind i USA. Förra månaden ökade deras elbilssälj med hela 72 procent, tack vare en stor skatterabatt.
Ioniq 5, företagets storsäljare, såg sin försäljning skjuta i höjden med 61 procent, medan den lite mer blygsamma Ioniq 6 ändå ökade med 30 procent.
En nykomling, Ioniq 9, hittade också snabbt över tusen köpare.
Enligt Carscoops, var denna framgång inte unik för Hyundai. Flera andra biltillverkare upplevde en liknande “sista-minuten-rush” inför att skatteförmånen upphör den 30 september.
Även Hyundais totala försäljning i USA slog rekord för augusti, med 88 523 sålda fordon, vilket var en ökning med 12 procent från året innan.
Dagen efter festen – oro i kulisserna
Medan Hyundais vd Randy Parker glatt kunde konstatera att bolaget är på väg mot sitt bästa år någonsin, finns det en gnagande oro. Frågan som alla ställer sig är vad som händer när skatteförmånen försvinner.
Kommer suget efter Ioniq-modellerna att försvinna lika snabbt som det dök upp?
Vissa analytiker menar att det är mycket troligt. Det känns som att se en person dansa på bordet efter en stor vinst, utan att ha tänkt på vad som händer när musiken tystnar.
Inte bara elbilar i rampljuset
Det är inte bara elbilarna som har fått Hyundai att stråla. Den omdesignade suven Palisade har också gjort succé. Med en prislapp som startar på drygt 436 000 svenska kronor, har den nya modellen med sin kantiga design och lyxigare interiör ökat sin försäljning med 39 procent.
För de som är miljömedvetna (eller bara vill ha det senaste), finns även en hybridversion för ungefär 510 000 kronor.
Denna variant kombinerar en turboladdad motor med ett batteri och ger en total effekt på 329 hästkrafter.
Så borde Parker sitta lugnt och i sin bil och vänta till första oktober kanske?
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
