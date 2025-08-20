Tesla säljer blinkersspak som tillval – för 4000 kronor

När Tesla lanserade sin uppdaterade Model 3 i slutet av 2023, känd som “Project Highland”, kom den med en rad förbättringar som bättre ljudisolering och ventilerade säten. Men den nya modellen saknade en traditionell blinkersspak, en detalj som delar av förarcommunityt snabbt kritiserade, skriver Electrek.

Blinkersfunktionen flyttades till knappar på ratten, en lösning som många upplevde som krånglig och oväntad.

Detta designbeslut, som även tidigare introducerats på Model S med deras “yoke”-ratt, blev särskilt kontroversiellt på en bil med en vanlig ratt.

Tesla Model S (Foto: Tesla)

Även om vissa förare har vant sig vid de nya knapparna, har bekvämligheten med en traditionell spak varit svår att ge upp.

Ett erkännande och en oväntad vändning

Kritiken ledde till en vändning i designfilosofin. I januari 2025 lanserades den uppdaterade Model Y, där Tesla överraskade genom att återinföra blinkersspaken.

Detta tolkades som ett erkännande av att de kanske hade gått för långt i sitt minimalistiska tillvägagångssätt. Strax efter Model Y-lanseringen bekräftades detta indirekt i en intervju i februari 2025, där Teslas chefingenjör Lars Moravy erkände att “kanske tog vi bort för mycket”.

Nu har Tesla tagit nästa steg för att åtgärda problemet, men det kommer med en begränsning.

ANNONS

Tesla Model 3 Performance (Foto: Tesla)

På sin kinesiska hemsida erbjuder företaget nu en eftermontering av en blinkersspak för vissa Model 3-ägare. Men lösningen är inte gratis.

Paketet, som kostar 2 499 yuan, motsvarar cirka 3 950 svenska kronor och måste installeras av en certifierad Tesla-verkstad.