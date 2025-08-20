Dagens PS
Så långt kvar till starkare svensk ekonomi

Tesla säljer blinkersspak som tillval – för 4000 kronor

Kineserna får punga ut med 4000 kronor för en blinkersspak. (Foto: Tesla)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Efter en kontroversiell designförändring som väckte starka reaktioner, erbjuder nu Tesla en lösning. Men det är inte gratis, och det är inte tillgängligt för alla, vilket skapar en stor frustration bland kunderna.

När Tesla lanserade sin uppdaterade Model 3 i slutet av 2023, känd som “Project Highland”, kom den med en rad förbättringar som bättre ljudisolering och ventilerade säten. Men den nya modellen saknade en traditionell blinkersspak, en detalj som delar av förarcommunityt snabbt kritiserade, skriver Electrek.

Blinkersfunktionen flyttades till knappar på ratten, en lösning som många upplevde som krånglig och oväntad.

Detta designbeslut, som även tidigare introducerats på Model S med deras “yoke”-ratt, blev särskilt kontroversiellt på en bil med en vanlig ratt.

Även om vissa förare har vant sig vid de nya knapparna, har bekvämligheten med en traditionell spak varit svår att ge upp.

Ett erkännande och en oväntad vändning

Kritiken ledde till en vändning i designfilosofin. I januari 2025 lanserades den uppdaterade Model Y, där Tesla överraskade genom att återinföra blinkersspaken.

Detta tolkades som ett erkännande av att de kanske hade gått för långt i sitt minimalistiska tillvägagångssätt. Strax efter Model Y-lanseringen bekräftades detta indirekt i en intervju i februari 2025, där Teslas chefingenjör Lars Moravy erkände att “kanske tog vi bort för mycket”.

Nu har Tesla tagit nästa steg för att åtgärda problemet, men det kommer med en begränsning.

På sin kinesiska hemsida erbjuder företaget nu en eftermontering av en blinkersspak för vissa Model 3-ägare. Men lösningen är inte gratis.

Paketet, som kostar 2 499 yuan, motsvarar cirka 3 950 svenska kronor och måste installeras av en certifierad Tesla-verkstad.

Välkommen lösning med hakar

Enligt uppgifter från Teslas kinesiska webbplats inkluderar priset både delar och installationskostnad, och processen kräver att den ursprungliga ratt- och stångmonteringen lämnas in till servicecentret. Det är viktigt att notera att retrofittingen inte är universell.

Initialt är den endast tillgänglig för Model 3-bilar som producerats efter den 7 februari 2025. Bilar med tidigare produktionsdatum kommer att få tillgång till lösningen vid ett senare tillfälle, men en exakt tidsplan har ännu inte presenterats av Tesla.

Denna begränsning skapar en tydlig uppdelning bland Model 3-ägare och lämnar många i ovisshet om när, eller om, de kommer att kunna få tillbaka spaken de saknar.

Enligt Electrek spekuleras det i att denna lösning, som för närvarande är exklusiv för Kina, så småningom kan lanseras på andra marknader. Det är dock troligt att den initiala tillgängligheten kommer att vara begränsad till nyare bilar, beroende på de specifika tillverkningsprocesserna i varje region.

För de ägare som har kämpat med de nya knapparna sedan 2023, kan detta vara en efterlängtad nyhet. Samtidigt ställer det frågan om huruvida kunder ska behöva betala tusentals kronor för att få tillbaka en funktion som de anser borde ha funnits där från början.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

