Efter en kontroversiell designförändring som väckte starka reaktioner, erbjuder nu Tesla en lösning. Men det är inte gratis, och det är inte tillgängligt för alla, vilket skapar en stor frustration bland kunderna.
Tesla säljer blinkersspak som tillval – för 4000 kronor
Mest läst i kategorin
Nytt superbatteri – håller i 5,8 miljoner kilometer
Det kan bli enklare att köpa en ny elbil med en batteriteknik som överträffar det mesta. Tillverkaren CATL presenterar ett nytt batteri som kostar en bråkdel och som dessutom har en livslängd som kan göra det till den sista bilen du köper. Kan förändra allt Det kinesiska företaget CATL, som är världens största tillverkare av …
Ferrari beslagtagen – ägaren fick gå hela vägen hem
En mycket dyr Ferrari fick ett abrupt slut på sin färd när den uppmättes köra nästan dubbelt så snabbt som tillåtet i en 90-zon. En mycket dyrbar och sällsynt Ferrari fick nyligen ett abrupt slut på sin färd. Nu undrar många om bilen, som har ett värde på flera miljoner kronor, någonsin kommer att rulla …
Gigantisk konkurs i bilbranschen – 32 000 bilar på lager
En av de största bilhandlarna i Tyskland har, efter årtionden i branschen, gått i konkurs. Konkursen är ett tecken på stora problem med den tyska ekonomin just nu. En svart månad i den tyska ekonomin. Så beskrivs juli som i den tyska pressen där konkurserna haglar. Men förvåningen blev ändå stor när den stora bilhandlaren …
Förlorar 26 miljoner i månaden – inget stöd från regeringen
Den brittiska biobränsleindustrin står inför en allvarlig kris efter att regeringen nekat att rädda landets största bioetanolfabrik, Vivergo, i Lincolnshire. Beslutet sätter 160 jobb på spel, skriver Sky News. Den brittiska regeringens beslut får konsekvenser Associated British Foods, som äger Vivergo, beskriver regeringens beslut som ”djupt beklagligt”. En talesperson för företaget menar att regeringen ”har …
Daniel köpte en Nissan – nu har elbilen stått still i nästan två år
Det finns en stor oro bland elbilsägare. En man har väntat i nästan två år på ett nytt batteri från Nissan. Vad är det som egentligen händer? Daniel Sørensen köpte en elbil som han nu knappt kan använda. Efter att batteriet plötsligt tappade kapacitet har han väntat i snart två år på en lösning, skriver …
När Tesla lanserade sin uppdaterade Model 3 i slutet av 2023, känd som “Project Highland”, kom den med en rad förbättringar som bättre ljudisolering och ventilerade säten. Men den nya modellen saknade en traditionell blinkersspak, en detalj som delar av förarcommunityt snabbt kritiserade, skriver Electrek.
Blinkersfunktionen flyttades till knappar på ratten, en lösning som många upplevde som krånglig och oväntad.
Detta designbeslut, som även tidigare introducerats på Model S med deras “yoke”-ratt, blev särskilt kontroversiellt på en bil med en vanlig ratt.
Även om vissa förare har vant sig vid de nya knapparna, har bekvämligheten med en traditionell spak varit svår att ge upp.
Ett erkännande och en oväntad vändning
Kritiken ledde till en vändning i designfilosofin. I januari 2025 lanserades den uppdaterade Model Y, där Tesla överraskade genom att återinföra blinkersspaken.
Detta tolkades som ett erkännande av att de kanske hade gått för långt i sitt minimalistiska tillvägagångssätt. Strax efter Model Y-lanseringen bekräftades detta indirekt i en intervju i februari 2025, där Teslas chefingenjör Lars Moravy erkände att “kanske tog vi bort för mycket”.
Nu har Tesla tagit nästa steg för att åtgärda problemet, men det kommer med en begränsning.
På sin kinesiska hemsida erbjuder företaget nu en eftermontering av en blinkersspak för vissa Model 3-ägare. Men lösningen är inte gratis.
Paketet, som kostar 2 499 yuan, motsvarar cirka 3 950 svenska kronor och måste installeras av en certifierad Tesla-verkstad.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Välkommen lösning med hakar
Enligt uppgifter från Teslas kinesiska webbplats inkluderar priset både delar och installationskostnad, och processen kräver att den ursprungliga ratt- och stångmonteringen lämnas in till servicecentret. Det är viktigt att notera att retrofittingen inte är universell.
Initialt är den endast tillgänglig för Model 3-bilar som producerats efter den 7 februari 2025. Bilar med tidigare produktionsdatum kommer att få tillgång till lösningen vid ett senare tillfälle, men en exakt tidsplan har ännu inte presenterats av Tesla.
Denna begränsning skapar en tydlig uppdelning bland Model 3-ägare och lämnar många i ovisshet om när, eller om, de kommer att kunna få tillbaka spaken de saknar.
Enligt Electrek spekuleras det i att denna lösning, som för närvarande är exklusiv för Kina, så småningom kan lanseras på andra marknader. Det är dock troligt att den initiala tillgängligheten kommer att vara begränsad till nyare bilar, beroende på de specifika tillverkningsprocesserna i varje region.
För de ägare som har kämpat med de nya knapparna sedan 2023, kan detta vara en efterlängtad nyhet. Samtidigt ställer det frågan om huruvida kunder ska behöva betala tusentals kronor för att få tillbaka en funktion som de anser borde ha funnits där från början.
Teslastrejken: Facket kan tvingas byta strategi
Strejken mot den amerikanska elbilstillverkaren Tesla har pågått i över 600 dagar utan någon lösning i sikte. Nu öppnar IF Metalls förbundsordförande
Missa inte:
Rekordsommar för getingar – så undviker du att bli stucken. News 55
Jakten på de förlorade pensionspengarna fortsätter – Pensionsmyndigheten ger inte upp. E55
Militäranalytiker varnar: “Nu måste Europa kliva fram”. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
SJ riskerar att läxas upp i granskning
Statens Järnvägar, SJ, hamnar under Konsumentverkets lupp. Bakgrunden är bolagets upprepade förseningar. Sveriges Radio berättar att SJ har framför sig en granskning från Konsumentverket och att orsaken är anmälningar om hur kunder behandlas i samband med stora tågförseningar. Konsumentverket kräver i ett brev till SJ svar på hur beredskapen ser ut när tågen inte kommer …
Tesla säljer blinkersspak som tillval – för 4000 kronor
Efter en kontroversiell designförändring som väckte starka reaktioner, erbjuder nu Tesla en lösning. Men det är inte gratis, och det är inte tillgängligt för alla, vilket skapar en stor frustration bland kunderna. När Tesla lanserade sin uppdaterade Model 3 i slutet av 2023, känd som "Project Highland", kom den med en rad förbättringar som bättre …
Spår ny "guldrusch" med stablecoins som draglok
Enligt både Goldman Sachs och USA:s finansminister Scott Bessent hägrar en guldrusch värd biljoner dollar för stablecoins, skriver Financial Times. Efterfrågan på statsobligationer förväntas öka med stablecoins, som får stöd av den amerikanska dollarn och statsobligationer. Den nu aktuella prognosen om rallyt vilar på nya regleringar och den potential som vissa bedömare anser att det …
Se upp för farligt kaffe i Norge
Norrmännen är kända för tre saker: olja, skidåkning och sitt kopiösa drickande av kaffe. Fyra koppar om dagen är snittet enligt Norsk Kaffeinformation. Men nu riskerar en av dessa koppar att bli den sista. Kaffet blev för starkt Det norska Livsmedelsverket, Mattilsynet, har beordrat återkallelse av det populära specialkaffet Kamwenja. Skälet? Tester visade spår av …
Fripassagerare avslöjad på Norwegian-flyg
Strax före klockan 19 i söndags fick polisen ett samtal om en "besvärlig passagerare" ombord på ett Norwegian-plan. När planet landade på Gardermoen väntade polisen med ID-kontroll. Problemet: mannen hade inga handlingar alls. Enligt polisens loggbok handlar det om en 22-årig man från Afghanistan, med lagligt uppehållstillstånd i Norge, som helt enkelt smugit sig ombord …