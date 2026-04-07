Franska bensinpumpar ekar tomma

Även blyfri 98 och etanol har blivit svårare att hitta, särskilt i landets sydvästra regioner som Gironde och Landes.

Enligt penurie‑carburant.fr, som samlar in användarrapporter och officiella uppgifter, har många stationer tomma pumpar och situationen ändras snabbt dag för dag.

”Inget generellt leveransproblem”

För franska bilister innebär det att man behöver planera tankningen noga – annars riskerar man att få leta bränsle på en station längre bort.

I en intervju säger Maud Brégeon, landets biträdande energiminister, att störningarna hänger ihop med prissättningsstrategier från oljebolaget TotalEnergies, som har satt ett tak för detaljhandelspriserna på drivmedel under konkurrenternas nivåer. Åtgärden har lett till högre efterfrågan på vissa stationer, vilket skapar lokala bristproblem.

”Det finns inget generellt leveransproblem”, sade hon och betonade att problemet snarare handlar om logistiska påfrestningar än en nationell brist.

”Händelser utomlands påverkar oss direkt”

I Sverige har vi i nuläget ingen brist på drivmedel. Däremot märks stigande priser vid bensinmackarna, och Energimyndigheten följer utvecklingen noga.

”Sveriges energisystem är tätt kopplat till den globala marknaden. Händelser utomlands påverkar oss direkt, och vi kan behöva åtgärder om situationen eskalerar”, sade Caroline Asserup, generaldirektör för Energimyndigheten, i ett pressmeddelande strax innan påsk.

Myndigheten beskrev möjliga åtgärder som kan bli aktuella om bristsituationer uppstår. Det kan handla om informationskampanjer, stöd till kollektivtrafik, prioritering av drivmedel till samhällsviktig verksamhet eller i extrema fall ransonering.

Regeringen har dessutom beslutat om en tillfällig avtappning av Sveriges beredskapslager, motsvarande cirka 14 dagars bränsleförsörjning, för att säkerställa tillgång på marknaden.

”Risken för störningar kan öka framöver. Vi analyserar läget och arbetar löpande för att förbereda samhället för olika utfall”, kommenterade Ella Kilim, chef för Energimyndighetens avdelning för energiberedskap.