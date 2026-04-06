Expertens varning: Ransonering kan vänta svenska bilister

I länder som Australien har situationen redan gått så långt att man börjat med ransonering och nationella säkerhetsplaner för att säkra tillgången på drivmedel.

I Sverige bevakas utvecklingen noga och David Sällh, ansvarig för trygghetsfrågor på Drivkraft Sverige, ger nu en tydlig bild av hur beredskapen ser ut och vad som krävs för att vi ska undvika en fullskalig kris.

Enligt Sällh är det främst marknaden för flygbränsle som just nu är under stark press, men även diesel påverkas märkbart. Priset på flygbränsle har stigit med cirka 100 procent medan dieselpriset ökat med cirka 50 procent.

Sverige har visserligen en god egen raffinaderikapacitet och hämtar främst råvara från Nordsjön, men eftersom olja handlas på en global marknad med ökad konkurrens drabbas även svenska konsumenter av de skenande priserna.

Verktygen som ska stoppa bränslebrist

Innan en ransonering blir aktuell finns det flera steg i den svenska krisplanen. Det första verktyget är de statliga beredskapslagren som ska räcka i 90 dagar.

Sverige ingår i Internationella energiorganet, IEA, som gemensamt har beslutat att släppa 400 miljoner fat olja från sina lager. För svensk del innebär det en lageravtappning på cirka 14 dagar som ska genomföras mellan den 2 april och 30 juni 2026.

Om detta inte räcker är nästa steg förbrukningsdämpande åtgärder. Vi ser redan tendenser till detta genom att flygbolag ställer in rutter som inte längre är lönsamma på grund av bränslepriset.

I vissa asiatiska länder har man gått ännu längre och infört rekommendationer om att arbeta hemifrån för att minska resandet.