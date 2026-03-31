Fransk kärnkraft kan vara olaglig – utreds av EU

Vill granska uppgörelsen

EU:s oro handlar om att sådana stödåtgärder kan snedvrida konkurrensen på den europeiska energimarknaden.

Enligt regelverket måste statligt stöd vara proportionerligt och inte ge en aktör en otillbörlig fördel gentemot konkurrenter i andra medlemsländer.

Samtidigt befinner sig Europa i en känslig energipolitisk situation.

Kärnkraft i fokus

Efter flera år av energikris och ökade krav på minskade koldioxidutsläpp har kärnkraft åter hamnat i fokus som en stabil och fossilfri energikälla.

Frankrike, som redan är en av Europas största kärnkraftsproducenter, vill nu stärka sin position ytterligare.

För Électricité de France är projektet avgörande. Bolaget har länge kämpat med ekonomiska utmaningar och ett åldrande reaktorbestånd, skriver Reuters.

En nödvändig investering

De nya reaktorerna ses som en nödvändig investering för att säkra framtida elproduktion.

EU-kommissionens granskning innebär dock att projektet kan försenas. Processen kan ta flera månader och i vissa fall leda till krav på ändringar i finansieringsmodellen.

Utgången av ärendet kan få stor betydelse, inte bara för Frankrike utan för hela EU:s energipolitik.

Beslutet väntas sätta en viktig precedent för hur långt medlemsländer får gå i att stödja strategiska energiprojekt i en tid av klimatkris och geopolitisk osäkerhet.

