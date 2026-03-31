Fransk kärnkraft kan vara olaglig – utreds av EU

EDF-chefen Bernard Fontana och president Emmanuel Macron träffades nyligen för att diskutera den nya kärnkraften. (Foto: Ludovic Marin /AP/TT).

Är den franska jättesatsningen på kärnkraft i linje med EU:s konkurrensregler? Frågan ska nu utredas av EU-kommissionen.

EU har inlett en fördjupad granskning av Frankrikes omfattande satsning på ny kärnkraft, ett projekt värt närmare 73 miljarder euro.

I centrum står energibolaget Électricité de France (EDF), som planerar att bygga sex nya kärnreaktorer med statligt stöd.

Beslutet kommer från EU-kommissionen, som ansvarar för att övervaka konkurrensregler inom unionen.

Kompenseras vid prisras

Trots att kommissionen ser projektet som viktigt för både energisäkerhet och klimatomställning, vill man nu undersöka om finansieringen följer EU:s regler för statligt stöd.

Frankrikes regering har föreslagit flera stödmekanismer för att möjliggöra satsningen, skriver Bloomberg.

Dessa inkluderar subventionerade lån, riskdelningssystem och ett så kallat tvåvägs “contract for difference”, där staten garanterar ett visst elpris.

Om marknadspriset faller under en viss nivå kompenseras bolaget, medan staten får tillbaka pengar om priserna blir högre än väntat.

Vill granska uppgörelsen

EU:s oro handlar om att sådana stödåtgärder kan snedvrida konkurrensen på den europeiska energimarknaden.

Enligt regelverket måste statligt stöd vara proportionerligt och inte ge en aktör en otillbörlig fördel gentemot konkurrenter i andra medlemsländer.

Samtidigt befinner sig Europa i en känslig energipolitisk situation.

Kärnkraft i fokus

Efter flera år av energikris och ökade krav på minskade koldioxidutsläpp har kärnkraft åter hamnat i fokus som en stabil och fossilfri energikälla.

Frankrike, som redan är en av Europas största kärnkraftsproducenter, vill nu stärka sin position ytterligare.

För Électricité de France är projektet avgörande. Bolaget har länge kämpat med ekonomiska utmaningar och ett åldrande reaktorbestånd, skriver Reuters.

En nödvändig investering

De nya reaktorerna ses som en nödvändig investering för att säkra framtida elproduktion.

EU-kommissionens granskning innebär dock att projektet kan försenas. Processen kan ta flera månader och i vissa fall leda till krav på ändringar i finansieringsmodellen.

Utgången av ärendet kan få stor betydelse, inte bara för Frankrike utan för hela EU:s energipolitik.

Beslutet väntas sätta en viktig precedent för hur långt medlemsländer får gå i att stödja strategiska energiprojekt i en tid av klimatkris och geopolitisk osäkerhet.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

