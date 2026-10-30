Från kassako till svart får, då kan Mégane bli en Model Y-utmanare

Den nuvarande versionen har dock inte åtnjutit lika starka siffror. Åren innan lanseringen av E-tech-modellen mattades försäljningen av rejält och 2022 nådde man inte ens en tiondel av siffrorna man hade stoltserat med i början av 2000-talet. Den senaste verifierbara Europa-siffran som Renault publicerat är att den elektriska Mégane-modellen såldes i 47 504 exemplar 2023.

Auto Express skriver i sin fysiska tidning att elektriska Mégane E-tech inte nått upp till förväntningarna, enligt Renault själva. Den kompakta längden på 4,2 meter, den inledningsvis begränsade räckvidden och det ovanliga, höga halvkombiformatet pekas ut som några av orsakerna.

Vändningen kan komma 2028

Renault har bekräftat att den nya plattformen RG EV Medium 2.0 ska användas till nästa generation Scenic och Rafale. Även Méganes framtid på plattformen diskuteras, men någon ny modell är ännu inte officiellt bekräftad. Den första bilen på plattformen väntas lanseras 2028.

Plattformen ska kunna användas till bilar mellan 4,3 och 4,8 meter och får en hjulbas på 2,85 meter. Det öppnar för både högbyggda suvar och lägre, mer strömlinjeformade modeller.

Enligt Auto Express är det då bakhjulsdrift som gäller, med en elmotor på 275 hästkrafter och 350 Nm. Fyrhjulsdrift kommer också att erbjudas. Renaults teknikchef Philippe Brunet menar att bakhjulsdriften ger bättre förutsättningar för köregenskaperna än dagens framhjulsdrivna lösning.

Räckvidd på upp till 140 mil

Mest spännande är kanske att Renault inte nöjer sig med en helelektrisk drivlina, den nya plattformen ska även kunna utrustas med en räckviddsförlängare, så kallad EREV.

I den versionen driver elmotorerna hjulen medan en förbränningsmotor fungerar som generator och producerar elektricitet för att ladda batteriet. Renault siktar på en total räckvidd på cirka 140 mil, vilket är nästan tre gånger så långt som dagens helelektriska Mégane klarar.

ANNONS

Auto Express menar att en sådan Mégane skulle kunna bli en stark utmanare till bland annat Tesla Model Y, som i september var den personbil som såldes bäst i Europa.

Renault planerar även att framtidssäkra den nya plattformen för autonom körning, bland annat via steer-by-wire.