Elbilsförsäljningen upp 70 procent – Model Y är mest populär

Varannan svensksåld bil går på el

Mobility Sweden rapporterade i början av månaden att andelen elbilar också ökar på den svenska marknaden. I september uppgick elbilsandelen till 49 procent, jämfört med 38 procent samma månad i fjol. Tar man även hänsyn till laddhybrider samlar de mer än 71 procent av nyregistreringarna under månaden.

Också här är det företagen som köper mest eldrivet – bara 4 av 10 elbilar registrerades på privatpersoner i september.

Dagens PS har tidigare rapporterat om hur elbilsförsäljningen väntas öka ytterligare, i och med att dyrare bränsle är att vänta i vinter.

Här är vinnarna

Tesla dominerar försäljningslistorna i september. Model Y respektive 3 knep första- och andraplatsen. Totalt registrerades lite mer än 40 000 Model Y och 25 000 Model 3 – till viss del förklaras skuttet jämfört med tidigare månad med att Tesla brukar ha som strategi att leverera stora mängder av bilar mot slutet av kvartalen.

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Med det sagt innebär månadens siffror en ökning jämfört med tidigare år. Teslant skriver att Model 3-siffrorna mer än dubblades mot 2025 – för Model Y var motsvarande siffra närmare 55 procent.

Automotive News rapporterar dock om en annan vinnare – de kinesiska märkena har nu en samlad marknadsandel om strax över 14 procent i Europa. Och vad det verkar så blir de mer etablerade märkena, BYD och MG, nu omkörda av Chery.

Ökar 260 procent

Chery samlar flertalet märken under samma tak: Omoda och Jaecoo är förhållandevis nya in på Europamarknaden, men har redan nått stora framgångar. I Storbritannien blev SUV:en Jaecoo 7 den mest sålda under september – och i tidigare rapportering skriver Automotive News att koncernen ökat sin försäljning med 260 procent i Europa.

Volvo tappar mot Tesla

Även i Sverige är det Tesla Model Y som kniper kungatronen i septemberstatistiken. Sveriges näst bäst sålda elbil är EX40 medan både EX90 och EX60 får nöja sig med tvåsiffriga registreringar under månaden. För EX60 innebär siffrorna en besvikelse för Volvo, som haft problem med att få rull på produktionen av den nya modellen – något Dagens PS skrivit om tidigare.