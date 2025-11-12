Kina vill sätta stopp för elbilarnas raketstarter – ett nytt förslag kan tvinga även de snabbaste att börja i snigelfart.
Från 0 till lagom på 5 sekunder – Kina vill tämja elbilarna
I en värld där elbilar skryter med att nå hundra på under två sekunder, tycker Kina att det börjar gå lite väl fort. Landets myndigheter vill nu bokstavligen sätta foten på bromsen – inte för säkerhetens skull på vägen, utan redan vid startknappen, skriver Carscoops.
Enligt ett nytt utkast till nationell fordonsstandard ska alla personbilar i Kina ta minst fem sekunder på sig att nå 100 kilometer i timmen efter varje start. Regeln, som ingår i förslaget till “Tekniska specifikationer för motorfordon i vägtrafik”, skulle ersätta den nuvarande standarden GB 7258-2017, där några sådana begränsningar inte finns alls.
Långsamstart som standardläge
Den föreslagna regeln – paragraf 10.5.4 för den som gillar detaljer – säger att bilen måste starta i ett läge som begränsar prestandan. Med andra ord: varje gång du slår på bilen ska den vara lika tam som i ett “Eco-läge”. Först efter att föraren manuellt bytt körläge får bilen sträcka ut benen.
För den som kör Tesla Model S Plaid, Zeekr 001 FR eller Xiaomis SU7 Ultra – som alla klarar sprinten till hundra på runt två sekunder – innebär det att man varje gång måste klicka sig ur ett elektroniskt koppel innan gasen får tala.
Det påminner lite om hur europeiska bilar numera varnar för hastighetsöverträdelser vid varje start, och hur dessa varningar måste stängas av manuellt. Skillnaden är att Kina nu vill ta steget längre: här ska prestandan strypas tills föraren bevisligen vill annat.
Kinesiskt förslag med globala följder
Om regeln går igenom gäller den alla personbilar, oavsett drivlina – bensin, el eller hybrid. Men det är förstås de elektriska raketerna som träffas hårdast.
Exempelvis:
- Xiaomi SU7 Ultra: 0–100 km/h på 1,98 sekunder
- Zeekr 001 FR: 2,02 sekunder
- Tesla Model S Plaid: 2,1 sekunder
- BYD Yangwang U9: 2,36 sekunder
Med femsekundersgränsen skulle dessa modeller alltså bli mer än dubbelt så långsamma vid varje uppstart – tills föraren väljer att låsa upp deras riktiga kraftresurser.
För bilentusiaster låter det förstås som att be en gepard gå i koppel. Men för de kinesiska myndigheterna handlar det om trafiksäkerhet, energieffektivitet och kanske också en smula social kontroll.
Larm för lyxiga limousiner
Det är dock inte bara acceleration som ska tämjas. En annan del av det nya regelverket föreslår ett obligatoriskt överspeed-larm för fordon längre än sex meter.
Om en sådan bil överstiger sin maxhastighet – högst 100 km/h – ska den börja larma både visuellt och med ljud. Det kan drabba förlängda limousiner, men också äldre lyxmodeller. Den tidigare Rolls-Royce Phantom VII Extended Wheelbase till exempel mätte hela 6,09 meter – vilket gör den till en direkt kandidat för sirenbehandling.
Den nuvarande Phantom är dock något kortare, 5,98 meter, och klarar sig därmed precis under gränsen.
Elbilsboomen möter sin första motvind
Kinas förslag markerar en ny fas i elbilsrevolutionen. Efter år av teknologisk kapprustning, där varje tillverkare tävlat om att kapa tiondelar i acceleration, vill staten nu lugna tempot.
Om standarden träder i kraft – något som kan ske redan under 2026 – kan det påverka hela bilindustrin, även internationella tillverkare som säljer på den kinesiska marknaden.
Elbilar må ha revolutionerat fart och kraft. Men om Kina får som de vill, kan framtidens snabbaste fordon snart börja sina resor i betydligt mer civiliserad takt – vare sig förarna vill eller inte.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
