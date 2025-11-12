Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Från 0 till lagom på 5 sekunder – Kina vill tämja elbilarna

2 136 hästkrafter klarar den 0–100 km/h på 1,72 sekunder. (Foto: Rimac)
2 136 hästkrafter klarar den 0–100 km/h på 1,72 sekunder. (Foto: Rimac)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Kina vill sätta stopp för elbilarnas raketstarter – ett nytt förslag kan tvinga även de snabbaste att börja i snigelfart.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

I en värld där elbilar skryter med att nå hundra på under två sekunder, tycker Kina att det börjar gå lite väl fort. Landets myndigheter vill nu bokstavligen sätta foten på bromsen – inte för säkerhetens skull på vägen, utan redan vid startknappen, skriver Carscoops.

Enligt ett nytt utkast till nationell fordonsstandard ska alla personbilar i Kina ta minst fem sekunder på sig att nå 100 kilometer i timmen efter varje start. Regeln, som ingår i förslaget till “Tekniska specifikationer för motorfordon i vägtrafik”, skulle ersätta den nuvarande standarden GB 7258-2017, där några sådana begränsningar inte finns alls.

Långsamstart som standardläge

Den föreslagna regeln – paragraf 10.5.4 för den som gillar detaljer – säger att bilen måste starta i ett läge som begränsar prestandan. Med andra ord: varje gång du slår på bilen ska den vara lika tam som i ett “Eco-läge”. Först efter att föraren manuellt bytt körläge får bilen sträcka ut benen.

För den som kör Tesla Model S Plaid, Zeekr 001 FR eller Xiaomis SU7 Ultra – som alla klarar sprinten till hundra på runt två sekunder – innebär det att man varje gång måste klicka sig ur ett elektroniskt koppel innan gasen får tala.

Det påminner lite om hur europeiska bilar numera varnar för hastighetsöverträdelser vid varje start, och hur dessa varningar måste stängas av manuellt. Skillnaden är att Kina nu vill ta steget längre: här ska prestandan strypas tills föraren bevisligen vill annat.

XPENG: När bilen behöver både eluttag och startbana

XPENG visar hur framtidens fordon kan se ut – där elbilen inte bara kör, utan även kan lyfta och ta dig ovanför trafiken. XPENG har länge pratat om att
ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025

Kinesiskt förslag med globala följder

Om regeln går igenom gäller den alla personbilar, oavsett drivlina – bensin, el eller hybrid. Men det är förstås de elektriska raketerna som träffas hårdast.

ANNONS

Exempelvis:

  • Xiaomi SU7 Ultra: 0–100 km/h på 1,98 sekunder
  • Zeekr 001 FR: 2,02 sekunder
  • Tesla Model S Plaid: 2,1 sekunder
  • BYD Yangwang U9: 2,36 sekunder

Med femsekundersgränsen skulle dessa modeller alltså bli mer än dubbelt så långsamma vid varje uppstart – tills föraren väljer att låsa upp deras riktiga kraftresurser.

För bilentusiaster låter det förstås som att be en gepard gå i koppel. Men för de kinesiska myndigheterna handlar det om trafiksäkerhet, energieffektivitet och kanske också en smula social kontroll.

Lista: De sju snabbaste bilarna just nu

Det går fort när elbilarna trycker gasen i botten. Här är sju modeller som rusar från 0 till 100 km/h snabbare än du hinner blinka. Elbilarna har helt

Larm för lyxiga limousiner

Det är dock inte bara acceleration som ska tämjas. En annan del av det nya regelverket föreslår ett obligatoriskt överspeed-larm för fordon längre än sex meter.

Om en sådan bil överstiger sin maxhastighet – högst 100 km/h – ska den börja larma både visuellt och med ljud. Det kan drabba förlängda limousiner, men också äldre lyxmodeller. Den tidigare Rolls-Royce Phantom VII Extended Wheelbase till exempel mätte hela 6,09 meter – vilket gör den till en direkt kandidat för sirenbehandling.

Den nuvarande Phantom är dock något kortare, 5,98 meter, och klarar sig därmed precis under gränsen.

ANNONS

Elbilsboomen möter sin första motvind

Kinas förslag markerar en ny fas i elbilsrevolutionen. Efter år av teknologisk kapprustning, där varje tillverkare tävlat om att kapa tiondelar i acceleration, vill staten nu lugna tempot.

Om standarden träder i kraft – något som kan ske redan under 2026 – kan det påverka hela bilindustrin, även internationella tillverkare som säljer på den kinesiska marknaden.

Elbilar må ha revolutionerat fart och kraft. Men om Kina får som de vill, kan framtidens snabbaste fordon snart börja sina resor i betydligt mer civiliserad takt – vare sig förarna vill eller inte.

Volkswagen ger upp stoltheten – låter kineserna bygga framtiden

Volkswagen slår sig ihop med kinesiska XPeng för sin nya el-SUV ID.UNYX 08 – en fem meter lång kraftfull modell byggd för framtiden. Volkswagen har valt

Missa inte:

Polisutredning: Vem förgiftar personal på sjukhuset i Uppsala? News 55

Våga prata om ekonomi med din nya kärlek. E55

Skandalen kostade 100 miljoner kronor – orsak: Mänskligt misstag

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
elbilarFartspärrKina
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS