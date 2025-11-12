Från 0 till lagom på 5 sekunder – Kina vill tämja elbilarna

I en värld där elbilar skryter med att nå hundra på under två sekunder, tycker Kina att det börjar gå lite väl fort. Landets myndigheter vill nu bokstavligen sätta foten på bromsen – inte för säkerhetens skull på vägen, utan redan vid startknappen, skriver Carscoops.

Enligt ett nytt utkast till nationell fordonsstandard ska alla personbilar i Kina ta minst fem sekunder på sig att nå 100 kilometer i timmen efter varje start. Regeln, som ingår i förslaget till “Tekniska specifikationer för motorfordon i vägtrafik”, skulle ersätta den nuvarande standarden GB 7258-2017, där några sådana begränsningar inte finns alls.

Långsamstart som standardläge

Den föreslagna regeln – paragraf 10.5.4 för den som gillar detaljer – säger att bilen måste starta i ett läge som begränsar prestandan. Med andra ord: varje gång du slår på bilen ska den vara lika tam som i ett “Eco-läge”. Först efter att föraren manuellt bytt körläge får bilen sträcka ut benen.

För den som kör Tesla Model S Plaid, Zeekr 001 FR eller Xiaomis SU7 Ultra – som alla klarar sprinten till hundra på runt två sekunder – innebär det att man varje gång måste klicka sig ur ett elektroniskt koppel innan gasen får tala.

Det påminner lite om hur europeiska bilar numera varnar för hastighetsöverträdelser vid varje start, och hur dessa varningar måste stängas av manuellt. Skillnaden är att Kina nu vill ta steget längre: här ska prestandan strypas tills föraren bevisligen vill annat.