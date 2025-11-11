Dagens PS
Dagensps.se
Motor

XPENG: När bilen behöver både eluttag och startbana

Robotaxi, robotar och flygande bilar är XPENGs framtid. (Foto: Dacia)
Robotaxi, robotar och flygande bilar är XPENGs framtid. (Foto: Dacia)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

XPENG visar hur framtidens fordon kan se ut – där elbilen inte bara kör, utan även kan lyfta och ta dig ovanför trafiken.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

XPENG har länge pratat om att tänja gränserna mellan teknik och transport. Under årets AI Day i Guangzhou tog det kinesiska företaget ett steg till — nu handlar det inte bara om bilar längre, utan om fordon som kan lämna marken helt.

Deras flygdivision, kallad ARIDGE, visade upp två nya lågflygande fordon.

Har ni plats på uppfarten för både laddstolpe och landningsplatta. (Foto: XPENG)
Har ni plats på uppfarten för både laddstolpe och landningsplatta. (Foto: XPENG)

Mest uppmärksamhet fick hybridmodellen A868, en sexsitsig maskin med räckvidd upp till 500 kilometer och en toppfart på 360 km/h. Den mer marknära, men ändå luftburna, Land Aircraft Carrier är redan i provproduktion med över 7 000 förhandsbeställningar.

Planen är att tillverka upp till 10 000 exemplar om året.

För bilvärlden innebär det här något helt nytt: ett fordon som kan köras till flygfältet, lyfta och sedan fortsätta resan ovanför trafiken.

Om XPENG lyckas leverera på löftet kan vi stå inför början på en helt ny transportkategori – mellan bil och flygplan.

Xpengs Cybertruck-kopia – fast med drönare

Kinesiska Xpeng lanserar den flygande bilen AeroHT – en kombination av skåpbil och drönare. Förbokningar öppnar i år, leverans 2026. Har du någonsin drömt

Bilarna som tänker själva

ANNONS

Även om robotarna stal rubrikerna på eventet var det bilarnas hjärnor som väckte störst intresse. XPENG presenterade sin nya AI-plattform VLA 2.0, utvecklad för att ge fordon en mer ”instinktiv” förståelse av sin omgivning.

XPENG satsar stort på både det ena och det andra. (Foto: XPENG)
XPENG satsar stort på både det ena och det andra. (Foto: XPENG)

I stället för att tolka textbaserade data kan systemet analysera visuella signaler direkt, vilket ger snabbare beslut och säkrare körning.

Plattformen ska användas i framtida modeller och markerar även starten för ett samarbete med Volkswagen, som blir den första partnern att bygga på VLA 2.0.

Det här kan innebära att vi snart ser delar av XPENGs teknik i europeiska elbilar – ett tecken på hur snabbt kinesisk innovation nu sprider sig västerut.

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025
Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

28 okt. 2025

Självkörande taxi i sikte

XPENGs första robotaxi är tänkt att börja rulla 2026. Den ska klara sig helt utan förare och navigera med hjälp av kameror och egenutvecklad mjukvara, utan behov av lidar eller detaljerade kartor.

Beräkningskraften uppges vara 3000 TOPS, vilket kan jämföras med en mindre superdator på hjul.

Projektet är ännu i pilotstadiet, men målet är tydligt – XPENG vill att autonoma bilar ska vara lika självsäkra i trafiken som en erfaren förare.

ANNONS
Det pratades också om robotar från XPENG. (Foto: XPENG.
Det pratades också om robotar från XPENG. (Foto: XPENG.

Framtid med flyt

XPENG grundades 2014 med målet att kombinera design, teknik och prestanda i sina elbilar. Men under årets AI Day blev det tydligt att företaget tänker större än så.

Mellan presentationerna av självkörande bilar och flygande maskiner skymtade en vision där gränsen mellan mark och luft suddas ut.

Om allt går som planerat kan 2026 bli året då XPENG både lanserar sina första robotaxibilar och börjar leverera flygande fordon.

För bilentusiaster betyder det att framtidens garage kanske behöver både laddstolpe – och landningsplatta.

Sista chansen: Polestar tar till drastiskt knep

Polestars aktie hotas av att slängas ut från Nasdaq – nu planerar elbilstillverkaren ett lagligt knep för att rädda sig kvar på börsen. Polestar, det

Missa inte:

101-åriga Ann vägrar pension: ”Jag skulle dö utan jobbet”. News 55

ANNONS

Topplistan: Världens vänligaste resmål 2025. E55

Säkerhetschock – sju hål i ChatGPT avslöjade. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
elbilarFlygande bilFlygande bilarXiaomi
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS