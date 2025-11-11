XPENG: När bilen behöver både eluttag och startbana

XPENG har länge pratat om att tänja gränserna mellan teknik och transport. Under årets AI Day i Guangzhou tog det kinesiska företaget ett steg till — nu handlar det inte bara om bilar längre, utan om fordon som kan lämna marken helt.

Deras flygdivision, kallad ARIDGE, visade upp två nya lågflygande fordon.

Har ni plats på uppfarten för både laddstolpe och landningsplatta. (Foto: XPENG)

Mest uppmärksamhet fick hybridmodellen A868, en sexsitsig maskin med räckvidd upp till 500 kilometer och en toppfart på 360 km/h. Den mer marknära, men ändå luftburna, Land Aircraft Carrier är redan i provproduktion med över 7 000 förhandsbeställningar.

Planen är att tillverka upp till 10 000 exemplar om året.

För bilvärlden innebär det här något helt nytt: ett fordon som kan köras till flygfältet, lyfta och sedan fortsätta resan ovanför trafiken.

Om XPENG lyckas leverera på löftet kan vi stå inför början på en helt ny transportkategori – mellan bil och flygplan.

Bilarna som tänker själva

Även om robotarna stal rubrikerna på eventet var det bilarnas hjärnor som väckte störst intresse. XPENG presenterade sin nya AI-plattform VLA 2.0, utvecklad för att ge fordon en mer ”instinktiv” förståelse av sin omgivning.

XPENG satsar stort på både det ena och det andra. (Foto: XPENG)

I stället för att tolka textbaserade data kan systemet analysera visuella signaler direkt, vilket ger snabbare beslut och säkrare körning.

Plattformen ska användas i framtida modeller och markerar även starten för ett samarbete med Volkswagen, som blir den första partnern att bygga på VLA 2.0.

Det här kan innebära att vi snart ser delar av XPENGs teknik i europeiska elbilar – ett tecken på hur snabbt kinesisk innovation nu sprider sig västerut.