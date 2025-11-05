Lista: De sju snabbaste bilarna just nu

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

2. Aspark Owl – Japans fjäderlätta projektil

1 953 hästkrafter och en aerodynamisk form som mest påminner om ett flygplan, rusar den till 100 km/h på 1,78 sekunder. (Foto: Aspark)

Japanska Aspark Owl är lika udda som snabb. Med 1 953 hästkrafter och en aerodynamisk form som mest påminner om ett flygplan, rusar den till 100 km/h på 1,78 sekunder. Bara 50 exemplar byggs, och priset på cirka 2,5 miljoner dollar, motsvarande ungefär 27,5 miljoner kronor, gör den till ett exklusivt nöje.

3. Lucid Air Sapphire – familjeracer med fart

Med 1 251 hästkrafter skjuter den iväg till 100 km/h på 1,89 sekunder. (Foto: Lucid)

Lucid Air Sapphire är kanske den mest praktiska i gänget – en fyrdörrars sedan med 1 251 hästkrafter. Den skjuter iväg till 100 km/h på 1,89 sekunder, vilket gör den till den snabbaste sedanen som någonsin byggts.

4. Tesla Model S Plaid – pionjären

Med 1 034 hästkrafter gör den sprinten på 1,99 sekunder. (Foto: Tesla)

Tesla Model S Plaid var först med att spränga tvåsekundersgränsen. Med 1 034 hästkrafter gör den sprinten på 1,99 sekunder. Trots att den funnits på marknaden i flera år fortsätter den imponera på både förare och konkurrenter.

5. Xiaomi SU7 Ultra – nykomlingen som skrämmer konkurrenterna

1 569 hästkrafter och klarar 0–100 km/h på 2,0 sekunder. (Foto: Xiaomi)

Elektronikjätten Xiaomi har tagit steget in i bilvärlden – och gjort det med kraft. SU7 Ultra-versionen levererar 1 569 hästkrafter och klarar 0–100 km/h på 2,0 sekunder. Priset är betydligt lägre än hos många konkurrenter, men framgången har grumlats av en tragisk olycka som lett till aktieras hos tillverkaren.

6. Porsche Taycan Turbo GY (Weissach) – tysk precision

1 108 hästkrafter och bilen skjuter iväg till 100 km/h på 2,2 sekunder. (Foto: Porsche)

Med Weissach-paketet tar Porsche Taycan Turbo GT ett kliv närmare ren racing. Överboost-funktionen ger 1 108 hästkrafter under korta stunder, och bilen skjuter iväg till 100 km/h på 2,2 sekunder. När effekten återgår till “normala” 1 034 hästkrafter finns ändå kraft nog för att ge föraren gåshud.

7. Audi RS e-tron GT performance – samma grund, ny attityd

Med 925 hästkrafter gör den 0–100 km/h på 2,5 sekunder. (Foto: Audi)

Audi RS e-tron GT Performance delar mycket teknik med Taycan men har en egen karaktär. Med 925 hästkrafter gör den 0–100 km/h på 2,5 sekunder. Det är ett bevis på hur långt utvecklingen av eldrivna prestandasedaner har kommit.

Framtiden: El mot bensin i sista ronden

Trots elbilarnas dominans fortsätter kampen om överlägsenhet. Toyota har nyligen bekräftat att de utvecklar en ny V8 med dubbla turboaggregat till en kommande superbil.

Det verkar alltså som att bensinmotorns försvarare inte tänker kapitulera ännu – men elbilarna har redan visat vem som bestämmer på startlinjen.

