Det går fort när elbilarna trycker gasen i botten. Här är sju modeller som rusar från 0 till 100 km/h snabbare än du hinner blinka.
Lista: De sju snabbaste bilarna just nu
Elbilarna har helt tagit över när det gäller acceleration. Eftersom de levererar fullt vridmoment direkt när man nuddar pedalen, lämnar de traditionella sportbilar långt bakom sig. I dag är de snabbaste elbilarna också de snabbaste bilarna i världen – oavsett drivlina.
Förbränningsmotorernas tid som dragkampsvinnare på raksträcka är därmed förbi. Här är sju modeller som satt en ny standard för hur snabbt det faktiskt kan gå från stillastående till 100 km/h.
1. Rimac Nevera R – den elektriska raketen
Den kroatiska hyperbilen Rimac Nevera R är fortfarande kungen i sprintdisciplinen. Med hela 2 136 hästkrafter klarar den 0–100 km/h på 1,72 sekunder. Modellen har uppdaterats för att behålla tronen, och resultaten talar sitt tydliga språk.
2. Aspark Owl – Japans fjäderlätta projektil
Japanska Aspark Owl är lika udda som snabb. Med 1 953 hästkrafter och en aerodynamisk form som mest påminner om ett flygplan, rusar den till 100 km/h på 1,78 sekunder. Bara 50 exemplar byggs, och priset på cirka 2,5 miljoner dollar, motsvarande ungefär 27,5 miljoner kronor, gör den till ett exklusivt nöje.
3. Lucid Air Sapphire – familjeracer med fart
Lucid Air Sapphire är kanske den mest praktiska i gänget – en fyrdörrars sedan med 1 251 hästkrafter. Den skjuter iväg till 100 km/h på 1,89 sekunder, vilket gör den till den snabbaste sedanen som någonsin byggts.
4. Tesla Model S Plaid – pionjären
Tesla Model S Plaid var först med att spränga tvåsekundersgränsen. Med 1 034 hästkrafter gör den sprinten på 1,99 sekunder. Trots att den funnits på marknaden i flera år fortsätter den imponera på både förare och konkurrenter.
5. Xiaomi SU7 Ultra – nykomlingen som skrämmer konkurrenterna
Elektronikjätten Xiaomi har tagit steget in i bilvärlden – och gjort det med kraft. SU7 Ultra-versionen levererar 1 569 hästkrafter och klarar 0–100 km/h på 2,0 sekunder. Priset är betydligt lägre än hos många konkurrenter, men framgången har grumlats av en tragisk olycka som lett till aktieras hos tillverkaren.
6. Porsche Taycan Turbo GY (Weissach) – tysk precision
Med Weissach-paketet tar Porsche Taycan Turbo GT ett kliv närmare ren racing. Överboost-funktionen ger 1 108 hästkrafter under korta stunder, och bilen skjuter iväg till 100 km/h på 2,2 sekunder. När effekten återgår till “normala” 1 034 hästkrafter finns ändå kraft nog för att ge föraren gåshud.
7. Audi RS e-tron GT performance – samma grund, ny attityd
Audi RS e-tron GT Performance delar mycket teknik med Taycan men har en egen karaktär. Med 925 hästkrafter gör den 0–100 km/h på 2,5 sekunder. Det är ett bevis på hur långt utvecklingen av eldrivna prestandasedaner har kommit.
Framtiden: El mot bensin i sista ronden
Trots elbilarnas dominans fortsätter kampen om överlägsenhet. Toyota har nyligen bekräftat att de utvecklar en ny V8 med dubbla turboaggregat till en kommande superbil.
Det verkar alltså som att bensinmotorns försvarare inte tänker kapitulera ännu – men elbilarna har redan visat vem som bestämmer på startlinjen.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
