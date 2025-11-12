Volkswagen slår sig ihop med kinesiska XPeng för sin nya el-SUV ID.UNYX 08 – en fem meter lång kraftfull modell byggd för framtiden.
Volkswagen ger upp stoltheten – låter kineserna bygga framtiden
Volkswagen har valt en ny väg på elbilsmarknaden i Kina. Genom sitt joint venture Volkswagen Anhui tar tyskarna hjälp av den kinesiska elbilstillverkaren XPeng.
Resultatet blir ID.UNYX 08 – den första modellen som bygger på XPengs teknik.
Partnerskapet offentliggjordes sommaren 2023 och väckte då stort intresse. Att en så traditionsbunden biltillverkare som Volkswagen samarbetar med en kinesisk startup visar tydligt vart vinden blåser.
Målet är att skynda på utvecklingen i en marknad där förändringstakten är brutal.
Nu har bilen dykt upp i Kinas officiella MIIT-katalog, vilket innebär att försäljningen närmar sig. Det tyder också på att Volkswagen hittat ett sätt att snabba upp lanseringen – tidigare talades det om produktionsstart 2026.
Bygger på XPengs G9-plattform
ID.UNYX 08 delar grund med XPengs modell G9 och använder samma avancerade plattform med 800-volts arkitektur.
Den snabbladdar betydligt snabbare än tidigare system och ska klara upp till 700 kilometers räckvidd enligt den kinesiska CLTC-cykeln.
Batterierna kommer från CATL och består av litiumjärnfosfat-celler (LFP). Exakta kapaciteten är ännu inte känd, men tekniken är beprövad och känd för lång livslängd.
Under skalet finns två olika drivlinor. Den enklare versionen har en bakmonterad elmotor på 230 kilowatt, motsvarande cirka 308 hästkrafter.
Den fyrhjulsdrivna varianten får en extra motor fram på 140 kilowatt. Toppfarten ligger på 200 kilometer i timmen oavsett version.
Storlek som imponerar
Med en längd på fem meter, bredd på nästan två och höjd på drygt 1,67 meter hör ID.UNYX 08 till de större el-SUV:arna. Hjulbasen mäter 3,03 meter, vilket ger gott om plats i kupén. Vikten landar mellan 2 190 och 2 360 kilo beroende på utrustning.
Designen bygger vidare på konceptet ID.EVO. Fronten är sluten för bättre aerodynamik, strålkastarna är smala och dörrhandtagen infällda.
Svartlackade A-stolpar skapar en ”svävande” taklinje och den bakre VW-logotypen lyser rött – en detalj hämtad direkt från konceptbilen.
Inredning med smart assistent
Volkswagen lovar en omslutande kupé med miljövänliga och hudvänliga material. Instrumentbrädan har en wraparound-design och flera anslutningar för tillbehör.
Det mest uppseendeväckande finns dock i tekniken: bilen utrustas med ett avancerat förarassistanssystem på nivå L2++. Det klarar så kallad ”parking spot-to-parking spot-körning”, vilket betyder att bilen kan ta sig själv från en parkeringsplats till en annan – både i stadstrafik och på motorväg.
Systemet uppdateras löpande via nätet med så kallade OTA-uppdateringar.
Dessutom får bilen en röststyrd AI-assistent som bygger på XPengs språkmodell VLA 2.0 och hjälper föraren med allt från klimatkontroll till navigering.
Ett steg mot framtiden
ID.UNYX 08 blir Volkswagens första modell med kinesisk teknik i hjärtat – men knappast den sista. Den ingår i en växande familj tillsammans med ID.UNYX 06 och ID.UNYX 07.
För Volkswagen är modellen mer än ännu en SUV – den är ett test på hur långt tyskt kunnande och kinesisk innovation kan nå tillsammans.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
