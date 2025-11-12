Volkswagen ger upp stoltheten – låter kineserna bygga framtiden

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Volkswagen har valt en ny väg på elbilsmarknaden i Kina. Genom sitt joint venture Volkswagen Anhui tar tyskarna hjälp av den kinesiska elbilstillverkaren XPeng.

Resultatet blir ID.UNYX 08 – den första modellen som bygger på XPengs teknik.

Partnerskapet offentliggjordes sommaren 2023 och väckte då stort intresse. Att en så traditionsbunden biltillverkare som Volkswagen samarbetar med en kinesisk startup visar tydligt vart vinden blåser.

Målet är att skynda på utvecklingen i en marknad där förändringstakten är brutal.

Nu har bilen dykt upp i Kinas officiella MIIT-katalog, vilket innebär att försäljningen närmar sig. Det tyder också på att Volkswagen hittat ett sätt att snabba upp lanseringen – tidigare talades det om produktionsstart 2026.

Här är härligheten. En stor suv. (Foto: Volkswagen)

Bygger på XPengs G9-plattform

ID.UNYX 08 delar grund med XPengs modell G9 och använder samma avancerade plattform med 800-volts arkitektur.

Den snabbladdar betydligt snabbare än tidigare system och ska klara upp till 700 kilometers räckvidd enligt den kinesiska CLTC-cykeln.

Batterierna kommer från CATL och består av litiumjärnfosfat-celler (LFP). Exakta kapaciteten är ännu inte känd, men tekniken är beprövad och känd för lång livslängd.

Under skalet finns två olika drivlinor. Den enklare versionen har en bakmonterad elmotor på 230 kilowatt, motsvarande cirka 308 hästkrafter.

Den fyrhjulsdrivna varianten får en extra motor fram på 140 kilowatt. Toppfarten ligger på 200 kilometer i timmen oavsett version.