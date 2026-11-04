Mercedes-Benz håller marknaden i ovisshet om finanschefen Harald Wilhelms framtid. Hans kontrakt löper ut i mars och investerarna kräver ett snabbt besked. Nu pekas en intern kandidat ut som möjlig efterträdare.
Mystik kring Mercedes finanschef – investerarna kräver besked
Det råder mystik kring en av de viktigaste posterna i Mercedes-Benz ledning.
Finanschefen Harald Wilhelm fyller 61 år nästa år och hans kontrakt löper ut i slutet av mars 2027. Ännu har den tyska biljätten inte meddelat om han får förlängt eller vem som i så fall ska ta över.
Hans mandat till mars 2027 bekräftas också av Mercedes-Benz officiella ledningspresentation.
Ovissheten väcker frågor bland investerarna. Enligt tyska Handelsblatt vill både fondförvaltare och aktieägarrepresentanter att styrelsen skyndar på processen.
”Det är ovanligt att finanschefens mandat fortfarande är oklart i nuläget. Vi hoppas på en ordnad övergång. Mercedes måste nu gasa lite”, säger Ingo Speich, ansvarig för bolagsstyrning på Deka Investment, till affärstidningen.
Även Ulrich Hocker, ordförande för den tyska aktieägarorganisationen DSW, varnar för konsekvenserna av en utdragen process.
”Särskilt i ett utmanande ekonomiskt klimat behöver Mercedes en stark ekonomisk förvaltning”, säger han till tidningen.
Här är kandidaten som pekas ut
Ett namn som nämns allt oftare internt är Olaf Schick, 54. Han sitter redan i Mercedes styrelse och ansvarar för frågor om integritet, bolagsstyrning och hållbarhet.
Schick har en lång bakgrund inom Mercedes finansverksamhet. Han började på den tidigare Daimlerkoncernen 2004 och har bland annat arbetat med bolagsförvärv och varit finanschef för verksamheten i Ryssland och Kina.
Efter en period som finanschef på Continental återvände han till Mercedes för drygt ett år sedan.
När Handelsblatt frågade om hans ambitioner att ta över finanschefsjobbet i september svarade han:
”Jag har ett fantastiskt jobb. Styrelsen har utsett mig till min nuvarande position för tre år.”
Enligt Handelsblatt anser investerare och analytiker att Schick har rätt erfarenhet för uppdraget.
Krisen ökar pressen på finanschefen
Frågan om Wilhelms framtid kommer när Mercedes har det motigt på flera fronter.
Den 27 oktober sänkte bolaget sin prognos för 2026. Den justerade rörelsemarginalen för personbilsverksamheten väntas nu landa på 2–3 procent – mot tidigare 3–5 procent.
Prognosens mittpunkt har därmed sänkts från 4 till 2,5 procent, en nedgång med 37,5 procent.
Bakom försämringen ligger bland annat svagare marknadsförhållanden i Kina och högre kostnader under årets sista kvartal, rapporterar Reuters.
Försäljningen av Mercedes personbilar i Kina föll med 31 procent under tredje kvartalet till 86 800 fordon. Globalt minskade leveranserna med 8 procent till 407 232 bilar, enligt bolagets kvartalsrapport.
Wilhelm har levererat i spararbetet
Wilhelm har varit en central person i bolagets besparingsarbete. Enligt Handelsblatt har han minskat de fasta kostnaderna med nästan en femtedel, justerat för inflation, och ökat nettolikviditeten till över 32 miljarder euro.
En förlängning av hans kontrakt är fortfarande ett alternativ. Mercedes stadgar innebär dock att styrelseledamöter över 60 år normalt bara får förlängning med ett år i taget.
Fondförvaltaren Moritz Kronenberger på Union Investment vill gärna se Wilhelm fortsätta.
”Vi skulle uttryckligen välkomna en förlängning av herr Wilhelm”, säger han till Handelsblatt.
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