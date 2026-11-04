Mystik kring Mercedes finanschef – investerarna kräver besked

Hans mandat till mars 2027 bekräftas också av Mercedes-Benz officiella ledningspresentation.

Ovissheten väcker frågor bland investerarna. Enligt tyska Handelsblatt vill både fondförvaltare och aktieägarrepresentanter att styrelsen skyndar på processen.

”Det är ovanligt att finanschefens mandat fortfarande är oklart i nuläget. Vi hoppas på en ordnad övergång. Mercedes måste nu gasa lite”, säger Ingo Speich, ansvarig för bolagsstyrning på Deka Investment, till affärstidningen.

Även Ulrich Hocker, ordförande för den tyska aktieägarorganisationen DSW, varnar för konsekvenserna av en utdragen process.

”Särskilt i ett utmanande ekonomiskt klimat behöver Mercedes en stark ekonomisk förvaltning”, säger han till tidningen.

Ett namn som nämns allt oftare internt är Olaf Schick, 54. Han sitter redan i Mercedes styrelse och ansvarar för frågor om integritet, bolagsstyrning och hållbarhet.

Schick har en lång bakgrund inom Mercedes finansverksamhet. Han började på den tidigare Daimlerkoncernen 2004 och har bland annat arbetat med bolagsförvärv och varit finanschef för verksamheten i Ryssland och Kina.

Efter en period som finanschef på Continental återvände han till Mercedes för drygt ett år sedan.

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När Handelsblatt frågade om hans ambitioner att ta över finanschefsjobbet i september svarade han:

”Jag har ett fantastiskt jobb. Styrelsen har utsett mig till min nuvarande position för tre år.”

Enligt Handelsblatt anser investerare och analytiker att Schick har rätt erfarenhet för uppdraget.