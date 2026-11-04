Förslaget: Skatt på veteranbilar, så dyrt kan det bli

Också kraven kring vinterdäck ser annorlunda ut för veteranbilar. Som Dagens PS rapporterade om förra veckan så slipper veteranbilarna vinterdäckstvånget som drabbar övriga bilar från den 1 december till och med sista mars. Transportstyrelsen skriver dock på sin hemsida att undantaget endast gäller om bilen kan framföras säkert – och man rekommenderar även veteranbilsförare att använda vinterdäck när väglaget påbjuder.

Den kanske största fördelen med veteranbilsägandet är att det är skattefritt. Efter 30 år på vägarna har en bil betalt för sig och den årliga fordonsskatten slopas. För många innebär det i dagsläget tusenlappar som sparas in varje år.

Men det privilegiet vill nu Naturskyddsföreningen dra in på.

”Påskynda utfasningen”

I ett remissvar kring hur framtidens fordonsskatt ska räknas ut i Sverige bjuder Naturskyddsföreningen på ett helt eget förslag.

”Naturskyddsföreningen anser att även fordon äldre än 30 år ska beläggas med fordonsskatt för att påskynda utfasningen.”

Förslaget om att beskatta veteranbilar är alltså inte del av utredningen Vägen mot utfasning, som ämnar att hitta medel för att påskynda elektrifieringen av den svenska fordonsflottan. Och Naturvårdsföreningens remissvar kommer inte automatiskt tas med i de eventuella framtida åtgärderna – svaren blir nu underlag för regeringens fortsatta beredning. Därefter avgör regeringen vilka förslag som ska tas vidare

Så dyrt skulle det kunna bli

De nya fordonsskatteregler som föreslås i utredningen Vägen mot utfasning innebär bland annat att grundbeloppet i fordonsskatten ska höjas till 420 kronor och att nivån som krävs för att ta ut den koldioxidbaserade fordonsskatten ska sänkas. Därutöver vill man att summan som betalas per gram koldioxid och kilometer ska höjas till 25 kronor från dagens 22 kronor.

ANNONS

Naturskyddsföreningen lämnar inga tankar kring hur veteranbilsbeskattningen skulle kunna komma att se ut. I dagsläget räknas fordonsskatten för bilar registrerade 2005 eller tidigare utifrån vikten. Men om man utgår från de skatteregler som föreslås i själva utredningen skulle årspriset för två veteranmodeller bli följande:

Volvo 240 från 1991 med B230F-motorn har ett beräknat koldioxidutsläpp på cirka 209 g/km. Utifrån de nya skattereglerna skulle en årsskatt kunna landa på 3270 kronor.

Den nyare versionen av Saab 900, med 2.0-litersmotor och turbo, har ett beräknat koldioxidutsläpp på 236 g/km. För den skulle årsskatten med de nya reglerna kunna bli 3945 kronor.

Skulle istället tjänstevikten för bilarna användas när skatten räknas fram, likt för äldre bilar idag, skulle årsskatten för dem båda (lite beroende på exakt utförande) landa på omkring 2000 kronor, enligt Skatteverkets vikttabeller.