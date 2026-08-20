Forskarna eldade upp sex elbilar – här är deras råd

Och kedjan är inte ensam. Flera olika rederier i bland annat Norge och Grekland stoppar helt eller delvis elbilar från att färdas med färjorna, även där är det brandrisken som skrämmer.

Vattensläckning funkar, men är svårt att få till

Utöver de sex elbilarna fick också tre bilar med förbränningsmotor möta ödet i lågorna. På elbilarna såg forskarna till att batterierna var fulladdade och framkallade så kallad termisk rusning, där battericellerna överhettas.

En av de viktigaste slutsatserna som forskarna drar är att räddningstjänsten inte behöver någon särskild vätska för att släcka branden i en elbil, vatten fungerar. Problemet är snarare att träffa rätt.

Batteripaketen är byggda för att vara väl skyddade, vilket gör det svårt att kyla cellerna som ligger inne i paketet. En bil kan därför se släckt ut samtidigt som batteriet fortfarande är varmt och instabilt.

Det är också den stora skillnaden mot en vanlig bilbrand. När lågorna har försvunnit i en elbil är jobbet inte nödvändigtvis klart. Batteriet kan fortsätta utveckla värme och i värsta fall starta en ny brand flera timmar senare.

Brandfilt ger explosionsrisk

Forskarna testade även att släcka bilarna med brandfiltar, men kommer med en tydlig varning. Om batteriet är inblandat i branden kan en filt i vissa situationer öka risken för explosion, framför allt i ett garage eller annat slutet utrymme.

Även röken och resterna från batteriet kräver extra försiktighet. Forskarna hittade bland annat nickel, kobolt, mangan och fluorhaltiga ämnen i samband med elbilsbränderna.

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För den olycksamma elbilägaren är rådet därmed ganska enkelt: Om bilen börjar brinna – lämna bilen och ring räddningstjänsten.

Efter branden bör man inte heller utgå från att bilen är ofarlig bara för att den slutat brinna. FSRI rekommenderar att en skadad elbil hanteras som en risk för återantändning även under transport och förvaring. Vid uppställning bör den hållas minst fem meter från andra fordon och byggnader.

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