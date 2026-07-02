Fiat för 2,7 miljoner kronor var långt före sin tid

Den vackra kompromissen

1961 tog designhuset alla lärdomar från X och packade in dem i en vanlig Fiat 600D. Resultatet blev Y Berlinetta, en droppformad liten berlinetta med kurvig vindruta, tre runda strålkastare bakom en genomskinlig kåpa och en bakdel som ser ut som om den ritats av någon som tänkte på fåglar snarare än bilar.

Inte riktigt lika spektakulär bakifrån. Det innovativa förslaget till en ny folkbil för Fiat var långt före sin tid. Foto: Bonhams

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Hjulen satt där hjul brukar sitta. Det var den enda eftergiften till konventionen.

Under skalet satt samma anspråkslösa 767-kubikare som i vilken 600D som helst. Ingen turbo, ingen trimning, ingenting. Ändå nådde Y Berlinetta 128 km/h i tester. Vanliga 600D toppade på 110.

Skillnaden? Enbart formen. Pininfarina hade gett en Fiats folkbil16 procent mer toppfart genom att tänka aerodynamiskt.

Reservhjulet hamnade framför passagerarutrymmet för att fungera som krockkudde vid en frontalkollision. Interiören fick stötdämpande material.

1961 tänkte ingen annan biltillverkare så. Volvo var fortfarande ensamma om trepunktsbältet.

803 mil på 65 år

Y Berlinetta blev aldrig mer än ett enda exemplar. Den gick från Pininfarinas verkstad till Harrah’s Collection i Reno 1970, och därifrån till National Automobile Museum. Mätaren visar 8 032 kilometer. Det är ungefär Stockholm-Malmö tur och retur, två gånger. På 65 år.

Men det är kanske det som gör den så fascinerande. Den byggdes inte för att köras. Den byggdes för att visa vad som var möjligt.

En hel bil ritad kring en enda idé. Nämligen att luft är det billigaste bränslet som finns. Medan andra tillverkare jagade fler hästkrafter löste Pininfarina samma problem med en penna och en vindtunnel.

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Tre runda strålkastare bakom en gemensam glaskåpa. En vindruta som kröker sig runt föraren som ett visir. En bakdel som smalar av som en droppe vatten. Varje linje finns där av en anledning, och anledningen är alltid samma: mindre motstånd.

2,7 miljoner för 32 hästkrafter

Den 13 juni 2026 gick Y Berlinetta under klubban hos Bonhams som en del av museets utförsäljning av 110 klassiska bilar. Utropet låg på 100 000 till 200 000 dollar.

Slutpriset landade på 268 800 dollar, drygt 2,7 miljoner kronor inklusive köparpremie. Utan reservationspris.

En alldeles underbar klassisk 60-talsdesign på inredningen. Foto: Bonhams

Lacken är originalsilver. Interiören har svart vinyl, blå mattor, en Nardi-ratt i trä och en Autovox-radio. Auktionshuset beskriver motor och hjulhus som ”knappt mer än museidammiga”.

Att klassiska bilar kan vara lönsamma investeringar är välkänt. Marknaden har stigit 185 procent på tio år. Y Berlinetta är dock inte vilken veteranbil som helst.

Den är den enda i sitt slag, med obruten museiproveniens sedan 1961 och en historia som börjar med att en italiensk patriark ville visa att formen är mäktigare än motorn.

Den som vill veta vilka klassiker som kan stiga i värde framöver borde leta efter just sådana bilar. Unika. Dokumenterade. Och gärna lite galna.

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