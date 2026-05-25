Det räcker inte att bara lägga fram p-skivan på instrumentpanelen, den måste synas också – annars löper du stor risk att åka på böter.
Då får du böter trots p-skiva – här är alla fällor
Med en p-skiva är det enkelt att parkera bilen, förutsatt att det finns lediga parkeringsplatser förstås. När bilen är parkerad placerar du p-skivan där den den ska vara, ställer in tiden och kan förhoppningsvis känna dig trygg med det.
Dock finns det fällor när du använder p-skiva som du bör se upp med för att undvika böter.
Här är vanligaste tabbarna
”De vanligaste misstagen är att p-skivan inte ställs in alls, att den visar fel tid eller att den inte ligger tillräckligt synligt i bilen. Ibland finns p-skivan där, men den är delvis skymd, ligger för långt ner på instrumentpanelen eller går inte att läsa tydligt utifrån”, säger Jacob Tollet, digital strateg på Parkit, till Nyheter24.
Viktigast är att du läser vad som står på tilläggstavlan där du ska parkera ditt fordon. Om det står att du måste använda p-skiva ska du givetvis göra det. På tavlan får du även information om hur länge parkeringen gäller och inom vilka tider.
Det missar många bilister
En vanlig tabbe enligt experten är att bilister missar kravet på p-skiva, vilket du riskerar att resultera i onödan böter.
Läs vad som står på skylten noga, så att du inte missar vad reglerna säger. Och kom ihåg att det kan bli fel även om tiden på p-skivan är rätt inställd.
Då kan det handla om att situationen som sådan är diffus, exempelvis om det ligger fler än en p-skiva i framrutan eller att tidsangivelsen inte syns tydligt, förklarar Jacob Tollet i intervjun med Nyheter24.
”Kontrollanten behöver kunna göra en tydlig bedömning på plats. Om en p-skiva visar rätt tid men en annan synlig p-skiva visar en annan tid kan det skapa oklarhet.”
Sätt startiden på p-skivan
Observera att du ska ange när du påbörjar parkeringen och inte när du tänker avsluta den. Detta misstag är också vanligt förekommande och här är det alltså reglerna för hur länge bilen får stå parkerad enligt skyltningen som gäller.
Du får heller inte ändra tiden under pågående parkering, och det räcker som regel inte med att lämna en handskriven lapp för din parkering, det är p-skiva eller motsvarande som gäller, slår Transportstyrelsen fast.
Det kan fungera med en handskriven tidsangivelse, men då måste den vara tydlig och läsbar och visa när parkeringen startade. Men det kan vara vanskligt och risken för missförstånd ökar, deklarerar Jacob Tollet och framhåller att det bästa är att använda en vanlig p-skiva eller digital p-skiva.
Så bestrider du böterna
Du som upplever att du gjort rätt men ändå fått böter bör dokumentera så mycket som möjligt på platsen och sedan bestrida böterna. Men då är det viktigt att du redogör för vilken typ av avgift det rör sig om då det är skillnad på parkeringsanmärkning och kontrollavgift.
Parkeringsanmärkning utfärdas vanligtvis på offentlig mark, den beskrider du hos polisen, medan kontrollavgift gäller privat mark och bestrids antingen hos parkeringsbolaget eller markägaren.
