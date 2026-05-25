Då får du böter trots p-skiva – här är alla fällor

Det missar många bilister

En vanlig tabbe enligt experten är att bilister missar kravet på p-skiva, vilket du riskerar att resultera i onödan böter.

Läs vad som står på skylten noga, så att du inte missar vad reglerna säger. Och kom ihåg att det kan bli fel även om tiden på p-skivan är rätt inställd.

Då kan det handla om att situationen som sådan är diffus, exempelvis om det ligger fler än en p-skiva i framrutan eller att tidsangivelsen inte syns tydligt, förklarar Jacob Tollet i intervjun med Nyheter24.

”Kontrollanten behöver kunna göra en tydlig bedömning på plats. Om en p-skiva visar rätt tid men en annan synlig p-skiva visar en annan tid kan det skapa oklarhet.”

Sätt startiden på p-skivan

Observera att du ska ange när du påbörjar parkeringen och inte när du tänker avsluta den. Detta misstag är också vanligt förekommande och här är det alltså reglerna för hur länge bilen får stå parkerad enligt skyltningen som gäller.

Du får heller inte ändra tiden under pågående parkering, och det räcker som regel inte med att lämna en handskriven lapp för din parkering, det är p-skiva eller motsvarande som gäller, slår Transportstyrelsen fast.

Det kan fungera med en handskriven tidsangivelse, men då måste den vara tydlig och läsbar och visa när parkeringen startade. Men det kan vara vanskligt och risken för missförstånd ökar, deklarerar Jacob Tollet och framhåller att det bästa är att använda en vanlig p-skiva eller digital p-skiva.

Så bestrider du böterna

Du som upplever att du gjort rätt men ändå fått böter bör dokumentera så mycket som möjligt på platsen och sedan bestrida böterna. Men då är det viktigt att du redogör för vilken typ av avgift det rör sig om då det är skillnad på parkeringsanmärkning och kontrollavgift.

Parkeringsanmärkning utfärdas vanligtvis på offentlig mark, den beskrider du hos polisen, medan kontrollavgift gäller privat mark och bestrids antingen hos parkeringsbolaget eller markägaren.

