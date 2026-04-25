Italienska Ferrari tar steget ut på öppet hav. Med Hypersail vill bolaget kombinera motorsportens teknik med seglingens yttersta gränser.
Ferrari visar ny extrem segelyacht – kan “flyga” över havet
Ferrari är för många synonymt med fart, design och prestanda på fyra hjul. Nu flyttar märket ambitionerna till havet.
Under designveckan i Milano visades färgsättningen på Hypersail, en 30 meter lång segelbåt som inte bara ska skära genom vattnet utan i praktiken lyfta över det.
Projektet markerar ett tydligt skifte.
Ferrari vill inte längre bara dominera vägar och racingbanor, utan även positionera sig i premiumsegmentet för avancerad marinteknik.
Samtidigt visar turbulensen i lyxsegmentet hur känslig marknaden är för bredare ekonomiska svängningar.
Historiskt har kraftiga börsfall ofta drivits av faktorer som geopolitisk oro, handelsspänningar och förändrade räntelägen, vilket snabbt kan slå mot konsumentnära sektorer som lyxvaror.
Teknik som lyfter båten
Hypersail bygger på så kallad foiling-teknik. Det innebär att skrovet lyfts ovanför vattenytan med hjälp av undervattensvingar, vilket drastiskt minskar motståndet och ökar hastigheten.
Det är en teknik som redan används i tävlingssegling, men som här skalas upp till en betydligt större nivå.
Båten stabiliseras genom tre kontaktpunkter mot vattnet och styrs av ett avancerat kontrollsystem som kontinuerligt justerar positionen.
“Hypersail är en farkost unik i både storlek och teknologi”, säger Matteo Lanzavecchia, teknisk chef för projektet.
Design inspirerad av racing
Designen bär tydliga spår av Ferraris arv. Den kolfiberbaserade konstruktionen kombinerar låg vikt med hög styrka, samtidigt som linjerna hämtar inspiration från märkets hyperbilar.
Färgsättningen är lika genomtänkt. Den nya grå tonen “Grigio Hypersail” kombineras med det klassiska gula “Giallo Fly”, vilket skapar en visuell koppling till Ferraris historia.
Resultatet är en yacht som inte bara är tekniskt avancerad, utan också estetiskt konsekvent med varumärket.
Självförsörjande på energi
En av de mest uppmärksammade aspekterna är energiförsörjningen. Hypersail ska enligt Ferrari bli den första 30-metersyachten som är helt självförsörjande.
Solpaneler integreras i både däck och skrov, samtidigt som energin kompletteras av vindkraft från seglen och rörelseenergi från själva färden.
Det innebär att båten kan operera utan traditionella bränslekällor.
“Projektet bygger på foiling och avancerade system som utnyttjar energi från vind, sol och rörelse”, säger Matteo Lanzavecchia.
En ny arena för Ferrari
Hypersail väntas sjösättas under 2026 och är redan under konstruktion i Italien. Satsningen visar hur Ferrari breddar sin teknologiska plattform. Från bilar till hav.
Det handlar inte bara om en yacht. Det handlar om att flytta gränserna för vad varumärket kan vara.
Missa inte:
Priset på Ferraris nya elbil avslöjat – blir bland de dyraste – Dagens PS
Vinsterna rusar hos Ferrari – bonusarna följer med – Dagens PS