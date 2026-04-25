Ferrari visar ny extrem segelyacht – kan “flyga” över havet

Projektet markerar ett tydligt skifte.

Ferrari vill inte längre bara dominera vägar och racingbanor, utan även positionera sig i premiumsegmentet för avancerad marinteknik.

Samtidigt visar turbulensen i lyxsegmentet hur känslig marknaden är för bredare ekonomiska svängningar.

Historiskt har kraftiga börsfall ofta drivits av faktorer som geopolitisk oro, handelsspänningar och förändrade räntelägen, vilket snabbt kan slå mot konsumentnära sektorer som lyxvaror.

Teknik som lyfter båten

Hypersail bygger på så kallad foiling-teknik. Det innebär att skrovet lyfts ovanför vattenytan med hjälp av undervattensvingar, vilket drastiskt minskar motståndet och ökar hastigheten.

Det är en teknik som redan används i tävlingssegling, men som här skalas upp till en betydligt större nivå.

Båten stabiliseras genom tre kontaktpunkter mot vattnet och styrs av ett avancerat kontrollsystem som kontinuerligt justerar positionen.

“Hypersail är en farkost unik i både storlek och teknologi”, säger Matteo Lanzavecchia, teknisk chef för projektet.

